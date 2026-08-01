Sukrečianti 19 mėnesių mergaitės istorija: britų tarnybos tyrimą nutraukė, o po 19 dienų – kova dėl gyvybės

Nepriklausomas tyrimas atskleidė, kad sunkiai išsekusi 19 mėnesių mergaitė į ligoninę buvo atvežta praėjus vos 19 dienų po to, kai vaiko teisių tarnybos nutraukė jos bylos nagrinėjimą.
Kūdikis buvo kritinės būklės
Anglijos Ročdeile atlikta Vaikų apsaugos praktikos peržiūra atskleidė sukrečiančias 19 mėnesių mergaitės nepriežiūros aplinkybes.
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Kai 2024 metais mažylė buvo skubiai nugabenta į intensyviosios terapijos skyrių, jos būklė buvo kritinė – stipriai dehidratavusi, svėrė vos 4,4 kilogramo, o jos organizme beveik nebuvo likę riebalinio audinio.
Kaip atskleidė tyrimas, vos 19 mėnesių mažylė, buvusi itin išsekusi, smarkiai sulysusi, o jos kūną dengė opos. Ataskaitoje taip pat nurodoma, kad mergaitės oda buvo tokia plona, jog priminė popierių, o atviros pragulos buvo išplitusios per nugarą, klubus ir sėdmenis.
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Mažylė skubiai nugabenta į ligoninę praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai buvo nutrauktas socialinių tarnybų nagrinėtas galimos nepriežiūros atvejis. Tyrime buvo vertinami įtarimai, kad mergaitė galėjo būti palikta be tinkamos priežiūros ir be savo motinos, kuriai dukrai gimus buvo vos 17 metų.
Vaiku rūpinosi močiutė
Nepriklausomos ekspertės Nicki Walker-Hall atlikta Vaikų apsaugos praktikos peržiūra atskleidė, kad po gimdymo mažylės mama kentėjo nuo nerimo ir prislėgtos nuotaikos, todėl rūpinantis dukra daugiausia rėmėsi savo motinos, mergaitės močiutės, pagalba.
Pirmą kartą į ligoninę 2024 metų balandį mergaitę atvežė jos močiutė, pastebėjusi, kad mažylė naktį atsisakė valgyti. Per šį vizitą vienas iš šeimos narių medikams pareiškė įtariantis, jog mergaitė patiria motinos nepriežiūrą. Pasak jo, motina miegojo ant sofos, o tuo metu dukra viena verkė viršutiniame namo aukšte.
Ataskaitoje nurodoma, kad ligoninė apie šį atvejį informavo Ročdeilio vaikų socialinės priežiūros tarnybą. Jos specialistai apsilankė šeimoje, susitiko su motina ir padarė išvadą, kad ji yra pasirengusi priimti siūlomą pagalbą. Nors vėlesnėmis savaitėmis socialiniams darbuotojams su motina susisiekti nepavyko, šeimą lankę sveikatos priežiūros specialistai konstatavo, kad tuo metu atrodė, jog pagrindiniai mergaitės poreikiai yra patenkinami.
Vis dėlto, kaip nustatė ekspertė N. Walker-Hall, situacija pasikeitė po to, kai 2024 metų gruodžio viduryje Ročdeilio Ankstyvosios pagalbos ir vaikų apsaugos centrą (EHASH) pasiekė anoniminis pranešimas.
2024 metų balandį mergaitę į ligoninę pirmą kartą atvežė jos močiutė, nes mažylė naktį atsisakė valgyti. Šio vizito metu vienas iš šeimos narių medikams pareiškė manantis, kad mergaitė patiria motinos nepriežiūrą. Jis teigė matęs motiną miegančią ant sofos, kol dukra viena verkė antrajame namo aukšte.
Parengta pagal „The Mirror“.
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