Kodėl didžiausia dovana vaikui gali būti laiminga mama

Kiekviena mama nori savo vaikui to, kas geriausia. Tačiau kartu ji kasdien derina daugybę vaidmenų – augina vaiką, dirba, rūpinasi namais, planuoja šeimos gyvenimą, domisi vaikų mityba ir raida, stengiasi būti gera partnerė, dukra, draugė. O tarp viso to dar ieško bent kelių minučių sau.
Ir nors visa tai reikalauja daug pastangų, dažnai vietoj pasididžiavimo atsiranda kaltės jausmas.
Tobulybės spaudimas tapo kasdienybės dalimi
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Socialiniuose tinkluose kasdien matome gražias akimirkas – kruopščiai paruoštus vaikų pietus, estetiškai supakuotas užkandžių dėžutes, kūrybiškus rankdarbius ir nepriekaištingai tvarkingus namus.
Nors puikiai suprantame, kad tai tik maža kito žmogaus gyvenimo dalis, kartais vis tiek pagauname save lygindamos. Atsiranda jausmas, kad ir mes turėtume suspėti tiek pat. O kartu – ir spaudimas viską padaryti kuo geriau.
Tačiau už noro būti tobula dažnai slepiasi nuovargis. Daugelis mamų pripažįsta, kad kartais pavargsta, ne viską spėja ar tiesiog norėtų skirti šiek tiek laiko sau. Ir tai yra visiškai normalu.
Poilsis nėra atlygis už gerai atliktus darbus. Jis – vienas svarbiausių emocinės sveikatos poreikių.
Vaikams nereikia tobulos mamos
Psichologijoje jau ne vieną dešimtmetį vartojama „pakankamai geros mamos“ samprata. Ji nereiškia mažesnio rūpesčio ar abejingumo. Ji primena, kad vaikui nereikia tobulos mamos – jam reikia mamos, kuri yra šalia.
Vaikui svarbu jaustis saugiam, mylimam ir matomam. Žinoma, rūpestis jo mityba yra svarbi kasdienybės dalis. Tačiau ne mažiau svarbu, kad mama turėtų jėgų kartu pažaisti, paskaityti knygą, apkabinti ar tiesiog neskubėdama pabūti šalia.
Kartais labai susitelkiame į tai, kas padėta lėkštėje, ir pamirštame tai, kas vyksta prie stalo – pokalbį, juoką, artumą. Būtent tokiose kasdienėse akimirkose kuriamas ryšys, kurį vaikai nešasi su savimi ilgus metus.
Rūpestis savimi nėra savanaudiškumas
Vis dar dažnai atrodo, kad gera mama pirmiausia pasirūpina visais kitais, o tik tada – savimi.
Tačiau pasirūpinti savimi nereiškia mylėti savo vaiką mažiau. Atvirkščiai – tai būdas pasirūpinti ir savo vidiniais resursais. Juk negalime nuolat dalyti energijos, jei jos nepapildome.
Kartais pusvalandis sau gali reikšti daugiau nei dar vieną atliktą darbą. Pasivaikščiojimas. Sporto treniruotė. Knygos skyrius. Ramiai išgerta kava. O gal tiesiog kelios minutės tylos.
Tai nėra prabanga ar užgaida. Tai natūrali kiekvieno žmogaus poreikio dalis. O kai mama bent trumpam atsikvepia, dažnai daugiau ramybės atsiranda ir kasdienėse akimirkose su šeima.
Kokybė neturi reikšti nuolatinio skubėjimo
Tai nereiškia, kad tėvai savo vaikams nori mažiau. Priešingai – rūpestis kokybiška mityba daugeliui šeimų išlieka vienu svarbiausių prioritetų. Tačiau kasdienybėje ne visada pavyksta viską pasigaminti patiems, todėl vis daugiau tėvų ieško sprendimų, kurie padėtų suderinti kokybę ir gyvenimo tempą.
Kai vaikų maistas gaminamas iš natūralių ingredientų, kruopščiai apgalvotos sudėties ir pritaikytas mažųjų poreikiams, jis gali tapti patikimu pagalbininku kasdienybėje. Ne tam, kad pakeistų namuose ruoštą maistą, o tam, kad palengvintų tas dienas, kai laiko tiesiog mažiau.
Nes kartais didžiausia vertė yra ne papildomos 20 minučių virtuvėje, o papildomos 20 minučių kartu.
Filosofija, gimusi iš tikro gyvenimo
Būtent tokia mintimi vadovaujasi lietuviškas vaikų maisto prekės ženklas „Marmaluzi“ – pirmasis Lietuvoje sukurtas ekologiško kūdikių ir mažų vaikų maisto prekės ženklas. Šiandien jis žengia į naują etapą – atsinaujinęs ne tik išore, bet ir dar aiškiau įvardijęs savo misiją.
Atsinaujinęs „Marmaluzi“ kalba ne tik apie vaikų maistą. Jis kalba apie mamą – moterį, kuri kasdien priima daugybę sprendimų dėl savo vaiko ir visada stengiasi padaryti tai, kas geriausia. Tačiau kartu jis primena ir dar vieną svarbią tiesą – rūpestis savimi nėra priešingybė rūpesčiui vaiku.
Ši filosofija atsispindi ir pačiuose produktuose – jie gaminami iš ekologiškų ingredientų, kruopščiai apgalvotos sudėties ir pritaikyti mažųjų poreikiams. Tačiau „Marmaluzi“ tiki, kad šiandien svarbu ne tik tai, kas yra vaiko dubenėlyje, bet ir tai, kas vyksta šalia jo.
Mama neturi rinktis tarp kokybės ir laiko sau.
Galbūt svarbiausia būti ne tobula mama. Svarbiausia būti mama, kuri turi jėgų apkabinti, išklausyti, juoktis, kurti prisiminimus kartu su savo vaiku ir nepamiršti savęs.
„Marmaluzi“ nori būti ne dar vienas reikalavimas mamos dienoje, o mažas palengvinimas. Kad liktų daugiau ramybės, daugiau pasitikėjimo savimi ir daugiau tų mažų kasdienybės akimirkų – kai mama gali ramiai išgerti kavą, savaitgalio rytą ilgiau pasnausti, nueiti į jogos treniruotę, skirti laiko sau ar tiesiog trumpam atsikvėpti. Tai – „Marmaluzi“ akimirkos.
Laimingų mamų, laimingiems vaikams.