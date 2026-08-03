Ukmergiškė Vaida savo dukrą palaidojo per jos 18-ąjį gimtadienį: „Jos širdis šiandien vis dar plaka“

Tai vieta, kur nereikia slėpti ašarų, nereikia ieškoti tinkamų žodžių ir nereikia apsimesti, kad skauda mažiau. Čia svarbiausia – bendrystė, supratimas ir žinojimas, kad šalia yra žmogus, kuris išgyvena tą patį.
Sakoma, kad laikas gydo, tačiau mamos, palaidojusios savo vaikus, žino – laikas neištrina meilės. Jis tik išmoko gyventi šalia jos, šalia tuščio kambario, šalia tylos ir šalia ilgesio, kuris niekada neišeina.
Gyvenimas sustojo akimirksniu
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Prieš penkerius metus Vaidos Marcišauskienės gyvenimas sustojo. Jos septyniolikmetė dukra buvo kupina gyvenimo džiaugsmo. Kaip sako mama, mergina net sunkiausiomis akimirkomis mokėdavo užkrėsti visus savo juoku ir energija, tačiau pandemijos metu Vaida pastebėjo, kad dukra keičiasi – vis dažniau pavargusi, nebenorinti susitikti su draugais, po pamokų skubėdavusi atsigulti.
„Atrodė, kad ji tiesiog nyksta“, – tyliai prisimena moteris.
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Prieš pat Velykas ji nusprendė nebelaukti ir išvežė dukrą į ligoninę. Iš pradžių medikai įtarė kasos, kepenų sutrikimus, bet netrukus mergina buvo perkelta į Vilnių, kur magnetinio rezonanso tyrimas atskleidė tai, ko negalėjo numatyti niekas – smegenų kamiene augo auglys.
Po Velykų buvo atlikta daugiau nei dvylika valandų trukusi operacija, tačiau mergina iš jos nebepabudo.
Vėliau paaiškėjo diagnozė – itin reta ir agresyvi liga, kurios išgyvenamumas yra labai mažas.
„Kartais pagalvoju, kad mano mergaitė pati pasirinko išeiti. Gyventi be galimybės būti savimi jai būtų buvę dar sunkiau. Tikiu, kad ji pasirinko laisvę“, – sako Vaida.
Septyni žmonės šiandien gyvena jos dukters dėka
Net ir pačią tamsiausią gyvenimo dieną Vaida su artimaisiais priėmė sprendimą, kuriam reikia nepaprastos stiprybės.
Jos dukters organai buvo paaukoti donorystei. Septyni žmonės gavo galimybę gyventi.
„Ji visada juokaudavo, kad ištekės už juodaodžio. Kai gavau žinią, jog jos širdis iškeliavo juodaodžiui vyrui į Vokietiją, man tai pasirodė neįtikėtinai simboliška. Tikiu, kad ji kažkur vis dar gyvena. Jos širdis plaka. Jos akys mato. Ši mintis mane labai guodžia.“
Iki šiol Vaida minioje kartais pagauna save ieškančią dukters akių ir ne todėl, kad tikėtų stebuklu, o todėl, kad meilė mamai niekada nesibaigia.
Urną laikė iki dukters gimtadienio
Vienas skaudžiausių prisiminimų Vaidos gyvenime – dukters laidotuvės.
Jos įvyko tą dieną, kai merginai būtų sukakę aštuoniolika. „Laikiau namuose urną iki jos gimtadienio. Norėjau atsisveikinti būtent tą dieną.“
Per atsisveikinimą artimieji rankose laikė aštuoniolika rožinių balionų.
Staiga vienas jų išsprūdo ir pakilo į dangų. „Visi sakė, kad jų buvo aštuoniolika, bet išskrido tik vienas. Man tai buvo ženklas. Priminimas, kad ji vis dar yra šalia mūsų. Kad jai amžinai liko septyniolika.“
Gyvenimas smogė dar kartą
Po dukters netekties sekė ilgi metai, kuriuos Vaida vadina tiesiog išgyvenimu. „Atrodė, lyg slydau tuneliu. Nieko negirdėjau. Tiesiog dariau tai, ką reikėjo daryti, kad išgyvenčiau dar vieną dieną.“
Vėliau iširo santuoka. Po kurio laiko, kai atrodė, jog gyvenimas pamažu grįžta į savo vėžes, moteris išgirdo dar vieną skaudžią diagnozę – vėžys.
Tačiau būtent ši liga tapo dar vienu priminimu, kad gyvenimo negalima atidėti.
Vieta, kur galima nusiimti kaukę
Apie labdaros ir paramos fondo „Tuk Tuk Širdele“ organizuojamą stovyklą Vaida sužinojo atsitiktinai prieš pusantrų metų.
Pirmą kartą ji vyko nusiteikusi gan skeptiškai – galvojo, kad bus daug liūdesio. „Maniau, kad bus vien tik ašaros, bet radau visai ką kita.“
Ji sako ten sutikusi moteris, kurios supranta viena kitą be paaiškinimų.
„Esu sakiusi savo psichoterapeutei, kad tai – stipriausių moterų susitikimas. Atrodė lyg ypatinga bendrystė, kur kiekviena atsiveža savo gyvenimo istoriją, savo skausmą ir kartu nepaprastą stiprybę.“
Pasak jos, stovykla nėra apie liūdesį. Ji yra apie galimybę bent trumpam nustoti slėpti savo jausmus.
„Kasdienybėje žmonės dažnai nežino, kaip elgtis su žmogumi, kuris neteko vaiko. Jie bando guosti, ieško tinkamų žodžių. O čia nereikia nieko aiškinti. Čia gali verkti. Gali tylėti. Gali tiesiog būti.“
Viena jautriausių akimirkų Vaidos gyvenime įvyko būtent šioje stovykloje.
Po chemoterapijos ji nešiojo peruką, tačiau tarp kitų mamų pirmą kartą išdrįso jį nusiimti. „Žiūrėdama į beribį Baltijos jūros vandenį iš viršaus, supratau kažką esminio. Skausmas niekur nedingo, bet šalia jo staiga pabudo užmirštas, stiprus impulsas – noras gyventi. Čia, tarp dangaus ir žemės, pajutau, kad mano pačios širdis plaka, kad aš vis dar esu šio pasaulio dalis. Supratau, kad geriausia, ką galiu padaryti dėl savo dukters atminimo – tai nenumirti kartu su ja, o nešti jos šviesą per savo pačios gyvenimą. Išlipau iš lėktuvo kitaip. Pajutau vėją, pajutau žemę po kojomis ir pirmą kartą po ilgo laiko giliai įkvėpiau. Aš noriu gyventi. Dabar.“
Kai gerumas tampa stipresnis už skausmą
Fondo „Tuk Tuk Širdele“ įkūrėja Alina Šiaulevičiūtė sako, kad tokios stovyklos gimė iš labai paprasto noro – kad nė viena mama neliktų viena su savo skausmu.
„Čia nereikia apsimetinėti stipria. Čia galima būti tokia, kokia esi. Tikime, kad bendrystė gydo. Gal ji nepanaikina skausmo, tačiau padeda jį panešti.“
Šių metų stovykla „Po tais pačiais sparnais“, vykusi Judrėnuose, mamoms padovanojo ne tik poilsio akimirkų.
Skrydis lėktuvu, vakaras prie laužo, muzika, bendri pokalbiai, žmonių gerumas ir nuoširdus rūpestis daugeliui tapo priminimu, kad net po didžiausios gyvenimo audros žmogus vis dar gali sutikti šviesą.
Fondo įkūrėja nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie prisidėjo prie šios ypatingos stovyklos.
Ačiū Laimai Karalienei, įamžinusiai jautriausias akimirkas nuotraukose. Ačiū Vėjui Balčiūnui už vaizdo pasakojimus, leidžiančius iš naujo išgyventi bendrystės akimirkas. Ačiū Antanui Ragaliauskui, atvėrusiam savo sodybos duris mamoms, taip pat Renatai Šakalytei, Gerdai Žemaitei, Dovilei Averkaitei ir visam TV pagalbos kolektyvui už nuolatinį palaikymą ir buvimą šalia.
Didžiulė padėka skiriama Linui Rebždai – šios ypatingos dienos iniciatoriui ir organizatoriui, Judrėnų bendruomenei, lakūnams Rolandui Petkui, Vėtrūnui Petkui, Virginijui Remeikai, Justinui Subačiui ir Raimondui Rėbdžai, Laimai Rebždienei, bitininkams Mariui ir Mildai Mockams, Judrėnų bendruomenės pirmininkei Vilijai Norvilienei, smuikininkei Paulinai Daukšytei-Šereckienei bei kiekvienam savanoriui, kuris savo gerumu prisidėjo prie šios dienos.
Kaip padėti?
Fondo „Tuk Tuk Širdele“ organizuojamos stovyklos – tai ne pramoga. Tai emocinė pagalba mamoms, kurios kasdien gyvena su sunkiai sergančio vaiko slauga arba nepakeliama vaiko netekties našta.
Kiekviena parama leidžia sukurti dar vieną dieną, kai mama gali atsikvėpti, išsiverkti, būti suprasta ir bent trumpam pajusti, kad gyvenime vis dar yra šviesos.
Daugiau informacijos ir kaip galima prisidėti prie fondo veiklos: www.tuktuksirdele.lt