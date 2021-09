Darbas erotinių prekių parduotuvėje: tenka pabūti ir santykių konsultantais, ir psichologais

Ko dažniausiai žmonės bijo? Kaip pavyksta prakalbinti problemų kamuojamą klientą? Ir kur yra slaptas įėjimas tiems, kurie nori išlikti nepastebėti? Apie darbo erotinių prekių parduotuvėje užkulisius – šiame interviu.

Tenka susidurti su stereotipu, kad šioje industrijoje dirbančios moterys „nerimtos“

Dirbti konsultante vienoje „Fantazijos.lt“ parduotuvėje Deimantė pradėjo neturėdama išankstinių nusistatymų. Kaip teigia mergina, svarbiausi prioritetai jai buvo tinkamas grafikas ir sąlygos, kurias darbovietė atitiko.

„Būdama atviras ir smalsus žmogus nusprendžiau nusiųsti gyvenimo aprašymą ir štai, jau penkerius metus esu čia. Iš tiesų, žmonės, sužinoję apie mano darbą, nustemba gana retai. Daugelis mano aplinkos žmonių šį darbą priima kaip įprastą ir visiškai normalų. Pastebiu, kad Lietuvoje visuomenė mąsto vis laisviau.“

Tačiau kaip pasakoja Deimantė, su kai kuriais vyraujančiais stereotipais susidurti vis tik teko.

„Nors reikia pasidžiaugti, kad siaurai mąstančių žmonių vis mažiau, man yra tekę susidurti su keliais klišiniais nusistatymais. Vienas tokiu – manymas, kad šioje srityje dirbančios moterys yra nerimtos, „laisvo elgesio“, gyvenančios palaidą gyvenimą. Šis stereotipas yra visiškas mitas – mes, kaip ir dauguma žmonių, puoselėjame santykius, kuriame šeimas, kasdienybėje gyvename įprastą gyvenimą.

Taip pat yra tekę girdėti, jog tokioje srityje dirbantys žmonės turi problemų savo seksualiniame gyvenime, juos kamuoja įvairūs kompleksai ar „nenormalūs“ potraukiai. Mano nuomone, tokios nuostatos kyla iš žmonių neišsilavinimo, nepasitikėjimo, griežto sovietinio auklėjimo. Pastebėjau, jog stereotipinis mąstymas daugiau būdingas vyresniems žmonėms“, – prasitaria erotinių prekių industrijoje dirbanti Deimantė.

Darbas reikalauja nemenko psichologinio pasiruošimo

Kalbinta mergina nėra naujokė aptarnavimo srityje. Prieš įsidarbindama „Fantazijos.lt“ parduotuvėje, ji pardavinėjo kosmetikos prekes.

Tiesa, kaip teigia Deimantė, prieiti prie kliento šioje industrijoje reikia kur kas subtiliau: „Aptarnavimas skiriasi tuo, jog erotinių prekių parduotuvėje yra reikalingas tvirtesnis psichologijos išmanymas, žinios ir pasikaustymas. Nuolat tenka kalbėti intymiomis, o kartais net itin jautriomis temomis, todėl būtina žinoti, kaip tinkamai prie kliento prieiti, kaip jo neišgąsdinti, kaip prakalbinti, vesti pokalbį. Šie įgūdžiai vėliau labai praverčia gyvenime – pastebėjau, kad tapau drąsesnė, komunikabilesnė asmenybė, man lengviau bendrauti, pačiai užkalbinti žmones, rasti su jais ryšį.“

Mergina pasakoja, kad dirbant šį darbą kartais tenka pabūti santykių konsultantais bei psichologais: „Matome ir ašarų dėl nenusisekusio gyvenimo su partneriu, ir įvairiausių porų konfliktų. Esant tokioms situacijoms klientus raminame, juos išklausome.“

Deimantė pasakoja, kad žmonės yra linkę pasidalinti pačiais slapčiausiais seksualinio gyvenimo skauduliais, kuriuos pasakojant neretai akys prisipildo ašarų:

„Kartą į parduotuvę užėjo vidutinio amžiaus moteris, kuri nedrąsiai prasitarė, kad norėtų įsigyti vibratorių. Pamažu pradėjome kalbėtis, aiškinomės, kokio tipo žaisliuko ji ieško. Klientė pasakė, kad neįsivaizduoja, ko norėtų, kad apskritai nežino kas yra orgazmas. Ji prasitarė su vyru gyvenanti jau 15 metų ir nė karto to nepatyrusi. Moteriai ėmė riedėti ašaros, verkdama ėmė pasakoti, jog tarpusavyje jiedu nesikalba šiomis temomis, tad sutuoktinis mano, kad lovoje ji patenkinta. Be to, klientė buvo įsitikinusi, kad vyras, radęs vibratorių, supyktų ir kiltų konfliktas.

Išklausiau moterį, atsargiai pasiūliau pasikalbėti su vyru, ji sakė nežinanti nei kaip, nei ką sakyti. Pasiūliau iš karto neminėti, kad nepatiria malonumo, tiesiog pasiūlyti išmėginti šį tą naujo, galbūt sekso žaislus. Nuraminau pateikdama statistiką, teigiančią, jog apie 70 proc. visų moterų negali patirti vaginalinio orgazmo. Moters nuotaika, atrodo, pagerėjo, tą sykį ji nieko neišsirinko, padėkojo ir atsisveikinome. Po kelių savaičių ji užėjo vėl, atpažinau iš karto. Labai džiugu buvo matyti klientę ne vieną, o kartu su vyru. Nusišypsojau, su moterimi suokalbiškai susižvalgėme, galiausiai, padėjau jiems išsirinkti tinkančias prekes.“

Klientai – išsilavinę, mandagūs, plačių pažiūrų žmonės

Žmonės, kurie nėra gyvai lankęsi erotinių prekių parduotuvėse, dažnai jas mistifikuoja:įsivaizduoja aklinai tamsias, pernelyg paslaptingas, ne visiems prieinamas.

Tačiau taip tikrai nėra. „Fantazijos.lt“ parduotuvės yra šviesios, erdvios, pasižymi puikiai lokacija, o jose laukiami visi pilnametystės sulaukę žmonės, tad priežasčių gėdytis užeiti tikrai nėra.

„Žmonės pastaruoju metu tampa vis drąsesni ir tai tikrai džiugina. Nemažai klientų nebesigėdija konsultuotis, klausti ir apskritai nebemano, jog lankymasis tokiose parduotuvėse yra kažkas gėdingo, vertina tai kaip įprastą kasdienį dalyką. Žinoma, pasitaiko ir nedrąsių, ypač vyresnio amžiaus žmonių, kurie iš pradžių jaučiasi nepatogiai, bet apsipratę ir pasikalbėję su personalu atsipalaiduoja ir kitą kartą užeina jau be jokio gėdos jausmo – tokios situacijos itin malonios mums pardavėjams. Vertinant mūsų parduotuvės klientus bendrai, tai dažniausiai yra išsilavinę, mandagūs, plačių pažiūrų žmonės – vyrai, moterys, poros“, – savo patirtimi dalinasi Deimantė.

Vyrai gėdijasi dėl erekcijos sutrikimų, o moterys dėl negalėjimo patirti orgazmo

Kasdien susidurdama su įvairiausias klientais, Deimantė pastebi, kad labiausiai žmonės gėdijasi specifinių savo problemų, kaip antai priešlaikinė ejakuliacija arba negalėjimas patirti orgazmo:

„Kiek galiu pasakyti iš savo patirties, žmonės iš tiesų labiausiai gėdijasi kalbėti apie asmenines problemas ir aš manau, kad tai normalu. Vyrui tikrai gali būti nepatogu pasakoti apie priešlaikinės ejakuliacijos problemas ar erekcijos sutrikimus, o moteriai – jog negali patirti orgazmo su partneriu.

Visi esame žmonės – mes pardavėjai puikiai suprantame, kad klientams gali būti nejauku kalbėti jautriomis temomis, tačiau komunikuojant galima rasti tinkamiausius sprendimus ir produktus. Pasitaiko ir tokių atvejų, kuomet žmonės gėdijasi apskritai perkantys ir naudojantys žaisliukus iš erotinių prekių parduotuvės. Vis dėlto tai būna kur kas rečiau.“

Tiesa, dirbant šioje srityje įvyksta ir įvairiausių kuriozinių situacijų, pavyzdžiui, klientas primygtinai daug kartų kartoja sakinį, kad žaisliuką perka ne sau.

„Tokių atvejų būna vis rečiau, bet pasitaiko. Mano nuomone, žmonės taip daro, nes jaučiasi nesmagiai parodydami, kad žaisliuko reikia jiems patiems. Jeigu klientas uždavinėja specifinius klausimus apie prekę, ja domisi itin atidžiai, o tada dažniausiai net kelis kartus ištaria: „tik nieko nepagalvokit, čia ne sau perku, čia draugas paprašė“, tokias situacijas perprantame nesudėtingai“, – prasitaria Deimantė.

Į flirtą nesileidžia

Erotinių prekių parduotuvėje nuolat kalbama apie įvairias intymaus gyvenimo detales, tad kyla klausimas, ar tokių parduotuvių darbuotojai iš klientų nesulaukia užuominų vystyti santykius už parduotuvės ribų?

„Tiesioginių intymių pasiūlymų gavusi nesu, bet yra tekę girdėti įvairių užuominų, flirto, sulaukti kvietimo į pasimatymą, kartais prašoma pasidalinti kontaktais. Tokiais atvejais aš mandagiai, bet rimtai ir užtikrintai atsakau, kad su klientais į asmeninius santykius nesileidžiu. Dažniausiai šio sakinio užtenka. Visgi rimtų ar rizikingų situacijų (pavyzdžiui, priekabiavimo), už ką klientui grėstų teisinė atsakomybė, patirti neteko“, – sako Deimantė.

Slaptos durys ir šimtaprocentinis konfidencialumas

Kaip teigia Deimantė, seksualinio gyvenimo kokybė turi įtakos tiek žmogaus fizinei, tiek psichinei sveikatai – mokslas tai jau įrodė, tad kodėl nepasistengus pagerinti savo gyvenimo kokybės erotinių žaisliukų pagalba?

Visgi jeigu jums vis tiek nejauku apsilankyti tokioje parduotuvėje ar bijote būti pastebėti aplinkinių, „Fantazijos.lt“ jums turi išeitį.

„Tiems, kuriems reikia anonimiškumo, parduotuvėje, esančioje Gedimino prospekte, siūlome „slaptą įėjimą“. Užeiti į ją galima pro galines duris iš kiemo pusės, tereikia paskambinti į duris ir pardavėja įleidžia klientą, taip išvengiant galimybės būti pastebėtiems. Dar diskretiškumą užtikriname griežtai laikydamiesi konfidencialumo klientų atžvilgiu.

Vis dėlto yra ir dar paprastesnis būdas įsigyti mūsų produkcijos – tai visuomet galite padaryti mūsų el. parduotuvėje: siunčiame prekes neutraliose pakuotėse, niekur neminime el. parduotuvės pavadinimo, tad gavus siuntinį niekas nesužinos, ką ir iš kur užsisakėte“, – sako Deimantė.

Vis laisvėjantis žmonių mąstymas – raktas link geresnio seksualinio gyvenimo

Kaip prasitaria kalbinta pašnekovė, erotinės prekės yra naudingos ir įdomios tuo, jog leidžia išmėginti naujoves, patirti intensyvesnius pojūčius sekso su partneriu (–e) metu, skatina pažinti vienas kitą iš naujo, suartėti.

Taip pat jos padeda geriau pažinti savo kūną, atrasti, kas žmogui suteikia didžiausią malonumą. Visgi norint visą tai pasiekti, reikia atsikratyti nepagrįstų baimių.

„Laisvėjant visuomenei atsikratome stereotipų, įvairių mitų, tampame tolerantiškesni. Džiugu, kad žmonės pagaliau ima suvokti seksualinio švietimo svarbą, poros nebebijo apie seksą atvirai kalbėtis tarpusavyje, reikšti savo poreikių ir norų. Seksualinis gyvenimas yra saugesnis, kokybiškesnis ir, žinoma, teikiantis dar didesnį malonumą, jeigu jo nebijome“, – pokalbį užbaigia Deimantė.