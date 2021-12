Priešlaikinė ejakuliacija – išsprendžiama problema

Kas yra priešlaikinė ejakuliacija?

Priešlaikinė ejakuliacija – tai pernelyg ankstyvas sėklos išmetimas ar per greita ejakuliacija, įvykstanti per 2 minutes ar dar greičiau nuo įsiskverbimo į makštį. Dažniausiai vyrai į gydytoją kreipiasi dėl itin trumpo lytinio akto, netrunkančio ilgiau kaip 60 sekundžių. Negana to, svarbus ne tik laikas iki sėklos išmetimo. Svarbu ir tai, kaip vyras kontroliuoja šį procesą ir kokius jausmus jaučia dėl tokios problemos. Jei vyrui trūksta savikontrolės ir jis labai išgyvena dėl ankstyvos ejakuliacijos, jaučia nerimą ir nepasitikėjimą savimi, tuomet gali būti, kad jį kamuoja būtent priešlaikinė ejakuliacija.

Kokių rūšių būna priešlaikinė ejakuliacija?

Priešlaikinė ejakuliacija gali trukti visą gyvenimą, t.y. šis nemalonus sutrikimas pasireiškia jau per pirmuosius lytinius santykius. Įgimta problema kamuoja praktiškai kiekvienų lytinių santykių metu. Paprastai periodas nuo įsiskverbimo į makštį iki sėklos išmetimo nėra ilgesnis nei 60-120 sekundžių. Vis dėlto pasitaiko ir tokių atvejų, kai lytinis aktas baigiasi dar prieš suartėjimą ar įsiskverbimo metu – tuomet kyla ne tik priešlaikinės ejakuliacijos problema, bet atsiranda ir vaisingumo bėdų, ypač jei pora jau mėgina susilaukti vaikų.

Įgyta priešlaikinė ejakuliacija atsiranda bet kuriuo gyvenimo momentu. Vyras tokiu atveju teigia, kad prieš tai tokių problemų niekada nebuvo arba ji savaime išnykdavo. Įgytos priešlaikinės ejakuliacijos priežastys gali būti pačios įvairiausios – nuo psichologinių problemų, prostatos uždegimo ar kitų ligų iki visiškai nežinomų priežasčių. Taigi įgytą priešlaikinę ejakuliaciją gali sukelti ir psichologinės, ir organinės priežastys, o kartais tokią bėdą nulemia ir turėto operacijos ar patirtos traumos.

Kai kuriais atvejais periodas iki ejakuliacijos yra visiškai normalus, tačiau vyrui jis nėra pakankamas. Nors laiko tarpas nuo penetracijos iki sėklos išmetimo trunka apie 2-5 minutes ir tai laikoma visiška norma, vyrui gali to nepakakti ir jis gali dėl to labai išgyventi. Tokiu atveju problema labiausiai susijusi su psichologinėmis priežastimis, o ne kokiais nors organiniais sutrikimais, pavyzdžiui, erekcijos sutrikimais, uždegiminėmis ligomis ir t.t.

Kodėl būtina spręsti priešlaikinės ejakuliacijos bėdą?

Priešlaikinė ejakuliacija vyrams gana dažnai sukelia įvairius negatyvius jausmus ir nepasitikėjimą savimi. Jie gali jausti nerimą, nusivylimą, baimę suartėti. Taip pat gali pradėti klibėti santykiai su antrąja puse. Jei problema tampa ryški, tuomet jos geriau neignoruoti ir kreiptis į šeimos gydytoją arba gydytoją urologą. Tai saugi aplinka, kurioje bus suteikta pagalba.

Gydytojas urologas gali pasiūlyti išmėginti psichoterapiją, specialius kremus ar tepalus, mažinančius varpos jautrumą. Taip pat yra ir geriamųjų vaistinių preparatų, kurie padeda spręsti šią problemą. Lietuvoje kol kas yra vienintelis vaistinis preparatas, skirtas būtent priešlaikinei ejakuliacijai gydyti. Tai receptinis vaistas, todėl jį paskirti gali tik gydytojas. Savigyda užsiimti nerekomenduojama. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.