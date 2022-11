Seksualinės vyrų ir moterų fantazijos: tyrimo rezultatai nustebino net mokslininkus

Seksualinės fantazijos – vienos labiausiai paplitusių, ir tuo pačiu vienos pačių slapčiausių. Juk ir pats seksas, būdamas žmonijos išlikimo priemone, šeimos, asmens psichologinės ir fizinės gerovės pagrindu, nepaisant savo svarbos vis dar yra savotiška „tabu“ tema.

Erotinėmis temomis fantazuoja visi, tik ne visi išdrįsta apie tai prisipažinti net savo artimiausiam žmogui. Dažnas dvejoja, ar tai, ką jis kuria savo mintyse, yra normalu, ar panašius dalykus įsivaizduoja ir kiti žmonės.

Šiuo klausimu turi ką pasakyti mokslas.

Ištyrė vyrų ir moterų fantazijas

Kanados Monrealio universiteto mokslininkai, vadovaujami dr. Christiano Joyal'io, pabandė išsiaiškinti, kokios seksualinės fantazijos yra įprastos ir dažnos, o kokios – retos ir neįprastos. Tyrimo rezultatai prieš keletą metų buvo paskelbti moksliniame žurnale „The Journal of Sexual Medicine“.

Internetu atliktoje apklausoje dalyvavo 799 vyrai ir 718 moterų iš Kvebeko, vidutinis respondentų amžius – 30 metų.

Jiems pasiūlyta 7 balų sistemoje, nuo „kategoriškai nesutinku“ iki „visiškai sutinku“, įvertinti 55 teiginius, sukonstruotus pagal schemą „Man teko fantazuoti apie...“. Jeigu vienas ar kitas siužetas iš respondento gavo 3 ar daugiau balų, buvo laikoma, kad tokią fantaziją jis turi, ir tai leido spręsti apie jos paplitimą. Be to, tyrimo autoriai atskirai išskyrė fantazijų „topą“, t.y. fantazijas, dažniau už kitas gavusias aukščiausius balus.

„Mėgstamiausia“ ir tuo pačiu populiariausia tarp moterų fantazija pasirodė seksas kokioje nors ypatingoje ar neįprastoje vietoje, po jos ėjo seksas su nepažįstamuoju, o „lyderių trejetą“ užbaigė grupinis seksas.

Vyrų favoritai su nedideliu skaičių skirtumu – analinis seksas, oralinis seksas ir fantazijos, susijusios su konkrečia vieta. Grupinis seksas liko ketvirtoje vietoje, be to, vyrų, mėgstančių įsivaizduoti tokias scenas, procentas praktiškai lygus moterų procentui. Tiesa, „svajonių komandą“, t.y. idealią išgalvotų orgijų dalyvių sudėtį, vyrai ir moterys įsivaizduoja skirtingai.

Gana plačiai paplitę siužetai, susiję su BSDM, t.y. erotizuota prievarta ir skausmu žaidybiniame kontekste. Gana nuspėjama, kad moterys tokiose scenose fantazuoja paklūstančios, o vyrai įsivaizduoja dominuojančius vaidmenis. Klausimas apie išprievartavimą tiesiogine forma nebuvo užduodamas, bet buvo klausiama apie priverstinį seksą – jo reitingas daugmaž toks, kaip kitų įsivaizduojamų BSDM praktikų.

Tarp „netipiškų“ fantazijų, t.y. tokių, kurios bent retkarčiais aplanko mažiau kaip 15 proc. respondentų, – seksas su prostitute, psichoaktyvių medžiagų paveikto partnerio žeminimas, „auksinis lietutis“ (t.y., šlapinimasis ant partnerio) ir seksas persirengus kitos lyties drabužiais.

Nors, suprantama, kiekviename punkte yra skirtumų pagal lytį, įdomiausi du momentai. Pirma, moterų erotinių fantazijų herojumi būna arba jų intymus partneris, arba nepažįstamasis, išgalvotas personažas. Vyrus jaudina konkrečių moterų įvaizdžiai, bet ne tų, su kuriomis jie tikrovėje dalinasi miegamuoju, o pažįstamų arba „žvaigždžių“. Antra, vyrai dažniau norėjo savo fantazijas realizuoti praktikoje, tuo tarpu moterys geriau suvokia skirtumą tarp išsigalvojimo ir realybės ir nelinkusios maišyti šių sričių.

Galiausiai, pats Ch.Joyal'is kaip labiausiai intriguojančias išskyrė fantazijas, paplitusias tiktai tarp vyrų, būtent – analinis seksas priimančiame vaidmenyje, partnerės, kuri užsiima seksu su kitu partneriu, stebėjimas, ir seksas su translyčiu asmeniu, turinčiu ir vyriškos, ir moteriškos lyties išorinius lytinius organus.

Kaip išdrįsti kalbėtis

Seksualinės fantazijos, vaizduotę audrinantys norai neretai lieka didžiausia žmogaus paslaptimi, saldžia paslaptimi, kuria taip sunku (o tuo pačiu taip norisi!) pasidalinti su partneriu.

Visgi dalintis tokiais dalykais yra svarbu: tai ne tik suartina partnerius, bet ir atveria erdvę naujoms seksualinėms patirtims bei praturtina poros intymų gyvenimą.

Tad jeigu partneris užduos intriguojantį klausimą: „Apie ką dabar galvoji?“, galbūt jums derėtų jam atsiverti. Pabandykite – ir nustebsite, kiek daug sužinosite apie žmogų, apie kurį, regis, žinote viską.

Štai keli punktai, padėsiantys laisviau pradėti kalbėtis intymiomis temomis.

1. Pažadas vienas kitam

Daugeliui porų pats pokalbis apie fantazijas yra gana jaudinantis užsiėmimas. Bet jis taip pat gali atrodyti bauginantis ar net įžeidžiantis, todėl reikia mokėti kontroliuoti situaciją.

Pradžiai pasižadėkite vienas kitam, kad nepyksite, nesijuokite ir smerkiančiai nesiraukysite, jeigu jūsų partneris papasakos ką nors, kas jums sukels tokias mintis. Lengviau pasakyti, nei padaryti? Pereikime prie kito punkto.

2. Pradėkite nuo mažų dalykų

Pirmą kartą kalbėdamiesi apie savo fantazijas, venkite atvirų klausimų, kaip „Apie ką galvoji?“ Vietoj to užduokite uždarus, konkrečius klausimus: „Tu galvoji apie mus? Ką mes darome?“ Šitaip jūs išvengsite pasakojimų apie tai, kad jūsų partnerė svajoja permiegoti su savo bosu, ar kad vyras įsivaizduoja seksą trise su jūsų drauge – pirmam kartui to būtų per daug.

Kai išmoksite ramiai kalbėtis apie fantazijas, liečiančias tik jus du, galėsite išplėsti ribas. Galbūt panorėsite į fantazijas įtraukti trečią (ar ketvirtą, ar penktą) žmogų, tačiau visgi geriau nenurodyti vardų, kol nesate tikri, kad jūsų partneris neprieštaraus.

3. Kontroliuokite lūkesčius

Susitarkite, kad jūsų pokalbiai visai nereiškia, kad jau rytoj leisitės įgyvendinti savo fantazijas realybėje (žinoma, nebent abu to panorėsite). Pokalbiai – jau ir savaime jaudinantis dalykas.

4. Išlaisvinkite vaizduotę

Ieškant naujų seksualinių potyrių, bendras seksualines poros fantazijas gali įaudrinti ir tiesiog pasižvalgymas kartu po sekso reikmenų parduotuvę. Internetinės parduotuvės prekių peržiūrėjimas gali tapti ir jaudinančiu stimulu atverti partneriui savo slaptas mintis.

