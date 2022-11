10 patarimų, kaip moteriai pasiekti ryškų orgazmą

Tačiau egzistuoja ir kitas reiškinys, pasitaikantis kur kas dažniau – anorgazmija, t.y. kai moteris jaučia lytinį potraukį, tik nesugeba pasiekti maksimalaus pasitenkinimo.

Pasak specialistų, situaciją įmanoma pakeisti. Jeigu sunkiai pasiekiate orgazmą ar apskritai nėra tekę jo patirti, pasinaudokite seksologų patarimais.

Trapus seksualumas

Moterų seksualumas tiek fiziologiškai, tiek psichologiškai sudėtingesnis už vyrų. Pasak ginekologų, gebėjimas pasiekti kulminaciją išties nemažai priklauso nuo kūno reakcijų, bet kur kas svarbesnė emocinė būklė. O pastarąją, savo ruožtu, veikia praėjusios dienos įvykiai, santykiai su partneriu, net menstruacijų ciklo fazė.

Moters pasitenkinimą labiau nulemia net ne pats lytinis aktas, o meilės susitikimo laukimas, aistros protrūkis. Tuo tarpu pasitenkinimą padaryti neįmanomu gali pačios įvairiausios gyvenimiškos situacijos, pradedant vaiko liga, konfliktu darbe, baigiant nereikšminga kolegės replika.

Moters orgazmo neįmanoma lokalizuoti kokiame nors atskirame kūno taške ar lytiniuose organuose. Jis gimsta jos smegenyse, jaučiamas visa esybe ir gali atsiliepti net į vaizduotės žaismą.

Lytinio potraukio stiprumą reguliuoja limbinės smegenys, kurios valdo emocijas, instinktyvų elgesį. Artumo momentu smegenų zonos, kontroliuojančios elgesį, išsijungia, ir seksualinis troškimas išauga.

Labai reti atvejai, kuomet lytinis potraukis iš viso neegzistuoja – šiais atvejais seksologai kalba apie frigidiškumą.

Kur kas dažniau moterys patiria potraukį ir seksas joms yra malonus, tačiau jos ne visada ar iš viso niekada nepasiekia orgazmo. Tai gali reikšti anorgazmiją. Bet jeigu moteris geba pasiekti orgazmą masturbuodamasi, apie anorgazmiją negali būti nė kalbos.

Karts nuo karto nepatirti orgazmo – visiškai normalu. Lytinio gyvenimo pradžioje jaunos merginos apskritai itin retai patiria vaginalinį orgazmą. Orgazmas pradedamas patirti įgijus daugiau patirties, geriau pažinus save.

Anorgazmiją gali sukelti ir problemos su partneriu, pavyzdžiui, partnerio neištikimybė. Moteris nustoja juo pasitikėti, o tai reiškia, negali atsiverti fizinio artumo akimirkomis.

Psichologinės problemos

Negebėjimas pasiekti orgazmo, nesant aiškios priežasties, gali liudyti neišspręstas vidines problemas arba atspindėti pasąmoninius moters norus, pavyzdžiui, atkeršyti vyrui už apgaulę, būti panašiai į idealią motiną ar išsaugoti vaikišką ištikimybę tėvui.

Kartais moterys, to nesuvokdamos, uždraudžia sau patirti erotinius pojūčius, kaltina save už bet kokį savo seksualumo pasireiškimą. Paprastai tai moterys, augusios puritoniškose šeimose.

Tėvai jas baudė už nekaltus eksperimentus su savo kūnu ar už žaidimus, per kuriuos vaikai susipažįsta su anatominėmis vienas kito ypatybėmis. Suaugusios jos iš tiesų nepažįsta savo kūno, nemoka atsipalaiduoti ir patirti malonumą.

Orgazmo galima išmokti

Daugeliu atvejų moteriai tiesiog trūksta seksualinės patirties. Dėl to labai svarbu tyrinėti savo kūną, pavyzdžiui, per masturbaciją. Įgydama patirties moteris laipsniškai išsivaduoja iš vidinių stabdžių, puritoniškų normų įtakos ir perdėto gėdos jausmo.

Orgazmo galima išmokti, kaip galima išmokti dainuoti lavinant balsą.

Štai 10 seksologų patarimų, kurie padės pasiekti ryškų orgazmą.

1. Mylėkite save

Sunku ką nors pamilti, jeigu trūksta meilės pačiai sau. Žema savivertė, nepasitenkinimas savo kūnu, per dideli lūkesčiai iš sekso – visa tai trukdo pasiekti orgazmą, beje, ne tik moterims, bet ir vyrams.

2016 m. paskelbti O. Kontula ir A. Miettinen tyrimai parodė, kad moterys su aukštesne saviverte dažniau patiria orgazmą. Tad nedideli komplimentai pačiai sau ilgainiui gali pagerinti seksualinio gyvenimo kokybę.

Žmonės dažnai bando pakelti savivertę, bandydami pajusti sau tai, ko nejaučia. Bet kaip tik tai neveikia ir gali tik pabloginti situaciją. Vietoj meilės sau jausmo didinimo geriau susikoncentruoti į meilę sau kaip veiksmą: neperlenkiant lazdos rūpintis savo fizine forma, sveikata, išvaizda, daryti dalykus, kurie gyvenime svarbūs. Tai pagerins psichologinę būseną, o kartu ir seksą.

Taip pat galima išmokti priimti savo trūkumus. Tai nereiškia pamilti tai, ko nemyli. Tai reiškia leisti tam dalykui likti tokiam, koks jis yra.

2. Treniruokite dubens raumenis

Kėgelio pratimai, stiprinantys dubens dugno raumenis, reikalingi ne tik šlapimo ir išmatų nelaikymo profilaktikai, bet ir organų išlaikymui savo vietose. Šie užsiėmimai labai padeda pagerinti seksualinio gyvenimo kokybę – moterims sustiprėja makšties raumenys, pagerėja kraujotaka, tai padeda išskirti daugiau lubrikanto ir padeda dažniau pasiekti orgazmą.

Sekso reikmenų parduotuvės fantazijos.lt atstovai dubens raumenų treniravimui rekomenduoja dubens dugno raumenų stiprinimui išmėginti vaginalinius kamuoliukus.

„Galima rinktis iš skirtingo dydžio ir svorio kamuoliukų, tai priklauso nuo jūsų patirties: pavyzdžiui, pradedančiosioms rekomenduojami didesnio dydžio lengvesni kamuoliukai, patyrusioms – atvirkščiai, mažesni ir sunkesni kamuoliukai.

Naudinga yra įsigyti vaginalinių kamuoliukų rinkinį – vienoje pakuotėje rasite kelis skirtingo dydžio ir svorio kamuoliukus. Taip pat galima rinktis ir kamuoliukus su vibracija ar net išmaniuosius – valdomus mobiliuoju telefonu“, – patarė fantazijos.lt atstovai.

3. Masturbuokitės

Daugelis augo su mintimis, kad masturbacija – kažkas purvino ir neteisingo, bet tai mitas. Masturbacija pakelia savivertę, pašalina stresą ir pagerina miegą. Per ją galima geriausiai suprasti, kas jums patinka sekse: kur, kokiu tempu ir kokiu intensyvumu reikia liesti. Susipažinus su savimi bus lengviau paaiškinti partneriui, ko iš jo norima.

Save maloninti ir pažinti padeda visų pirma rankos, tačiau atskleisti savyje gebėjimus patirti neįsivaizduojamus pojūčius padeda ir specialūs sekso žaislai. Fantazijos.lt atstovai paaiškino, jog egzistuoja sekso žaislai, galintys padėti patirti tiek klitorinį, tiek vaginalinį, G taško orgazmą.

„Itin populiarūs šiuo metu yra klitorio stimuliatoriai, veikiantys naudojant suspaustų oro bangų technologiją – pulsuojančios bangelės išjudina jautriausias klitorio nervų galūnėles, taip padėdamos pasiekti itin intensyvų orgazmą.

Taip pat, eilę metų populiarumo nepraranda vibratoriai „zuikučiai“ – jie vienu metu stimuliuoja klitorį ir G tašką.

Specialiai G taškui skirti vibratoriai patiks vertinančioms vaginalinės stimuliacijos teikiamus malonumus – vibratoriaus forma, dažniausiai lenktu galiuku, sukurta taip, jog pasiektų ir stimuliuotų G tašką“, – vardijo erotinių prekių parduotuvės atstovai.

4. Bendraukite

Kuo labiau partneriai pasitiki vienas kitu, tuo lengviau atsipalaiduoti miegamajame ir patirti maksimalų malonumą. Problemos poroje, priešingai, nuvainikuoja visas pastangas.

Svarbu atvirai dalintis ne tik jausmais, bet ir savo lūkesčiais lovoje. Nesitikėkite, kad partneris pats susigaudys, kas jus užveda, geriau tiesiai jam tai pasakykite ir įtraukite į procesą. Kartais net paprastas kokių nors erotinių fantazijų ir scenarijų aptarimas gali labai užvesti jus abu.

Fantazijos.lt poroms rekomenduoja išbandyti erotinius stalo žaidimus, kurie gali padėti pasikalbėti atvirai, išsakyti vienas kitam savo slapčiausius troškimus, seksualines fantazijas ir tiesiog pasijausti artimesniems.

5. Išbandykite naujus dalykus

Susijaudinimą, bet kurio neįmanomas orgazmas, valdo hormonas dopaminas. Anksčiau laikyta, kad jis išsiskiria laukiant atlygio. Bet dabar žinoma, kad jis išsiskiria, kai nutinka kas nors netikėta. Tai ta pati „naujovė“ santykiuose, kuri padeda per atostogas sukurti sekso maratoną ar pasiekti orgazmą greito sekso metu matavimosi kabinoje.

Galima keisti pozas, įgyvendinti seksualines fantazijas, užsiimti seksu netikėtose vietose (žinoma, nepažeidžiant šalies, kurioje esate, įstatymų). Tokia patirtis greičiau atves prie ryškaus orgazmo ir neabejotinai įsimins.

Įgyvendinant seksualines fantazijas galima pasitelkti erotinius kostiumus bei aksesuarus, leidžiančius ryškiau įsijausti į norimą vaidmenį. Sekso reikmenų parduotuvėje fantazijos.lt – didelis įvairių teminių kostiumų pasirinkimas (gydytojų, policininkų ir kt.), taip pat galima rasti įvairių aksesuarų, tokių, kaip perukai, kaukės, apatinis trikotažas.

6. Naudokite lubrikantą

Lubrikantai padeda geriau slysti, pašalina nemalonius pojūčius dėl trinties ir sustiprina pojūčius. Esama priemonių, kurios šildo, šaldo, sukuria papildomą nuotaiką kvapais ir didina jautrumą. Geriau juos ne iš karto tepti ant varpos ar vulvos, o ant rankų, kad šiek tiek sušiltų, o jau tada masažuojančiais judesiais tepti ant genitalijų.

Pasak sekso reikmenų parduotuvės fantazijos.lt atstovų, pagrindinės lubrikantų rūšys yra šios: vandens, silikono pagrindo, analiniai, oraliniai, šildantys – šaldantys.

Vandens pagrindo lubrikantai yra natūraliausi ir universaliausi, jie tinka su visais sekso žaislais ir prezervatyvais, nepalieka dėmių, nelimpa.

Silikono pagrindo – itin ilgai išlieka, ypač slidūs, skalsūs. Netinka naudoti su silikoniniais žaislais.

Analiniai lubrikantai ypač ilgai išlieka, intensyviai drėkina, gali turėti diskomfortą mažinančių sudėtinių medžiagų.

Oraliniai lubrikantai sukurti taip, jog juos būtų galima ragauti nuo kūno, galima pasirinkti mėgstamą skonį: braškių, vanilės, šokolado ir daug kitų.

Šildantys – šaldantys, tai lubrikantai, norintiems paįvairinti meilės žaidimus, suteikiantys malonų šilumos ar vėsinimo jausmą.

7. Pasitelkite sekso žaislus

Žaislai padeda orgazmą padaryti daug ryškesnį. Galima juos naudoti vienai, galima įžangos metu arba sekso metu kaip papildomą stimuliaciją.

Pradėti galima nuo banalaus akių raiščio ir bandyti vis daugiau: klitorio, G taško stimuliatoriai, analiniai kaiščiai, masažuokliai, seksualus apatinis trikotažas, BDSM žaidimai (antrankiai, botagėliai, vaidmenų žaidimų aksesuarai)

8. Negalvokite apie orgazmą

Nereikia susikoncentruoti į rezultatą, kai galima mėgautis procesu. Nerimas dėl galimos nesėkmės trukdo atsipalaiduoti, o tai reiškia, kad pasiekti orgazmą bus sunkiau. Nereikia koncentruotis tik į lytinių organų stimuliaciją. Pakasyti nugarą gali būti kur kas maloniau, nei bandyti išspausti iš savęs orgazmą. Tokiu atveju nugaros pakasymas bus erotiškiau, nei mechaniška lytinių organų stimuliacija.

Skirkite pakankamai laiko įžangai. Glamonėkite vienas kitą visur: galvą, ausis, kaklą, rankas, kelius, pėdas. Šnibždėkite švelnius žodelius arba, priešingai, nešvankybes. Atsiduokite procesui. Taip pagerinsite santykius ir atsipalaiduosite, o galingas orgazmas bus daug lengviau pasiekiamas.

9. Neskubėkite

Pabandykite paerzinti save ar vienas kitą: nutraukite stimuliaciją, kai tik pajusite priartėjus orgazmą, padarykite pertraukėlę ir pradėkite vėl. Įsivaizduokite, kad orgazmas – tai šuolis nuo uolos: kuo arčiau krašto pavyks prieiti, tuo aštresni pojūčiai. Aptikti šią ribą padės masturbacija, o po to galima tai praktikuoti su partneriu. Pakartojus tai keletą kartų, prieš leidžiant sau ar partneriui finišuoti, pojūčiai bus kur kas stipresni, nei įprastai.

10. Nesiorientuokite į pornografiją

Pornografijoje paprastai filmuojasi žmonės su tobulais kūnais, kuriems pavyksta bet kuriuo momentu atrodyti patraukliai ir skleisti vien tik erotiškus garsus. Seksas trunka labai ilgai, apima ir mėgėjišką meninės gimnastikos programą, o baigiasi būtinai bendro orgazmo fejerverku. Bet realybėje viskas ne taip, ir tai normalu. Erotiniai filmai – tai kinas, o jis, kaip žinia, visai nepasižymi tikroviškumu. Tad nereikia tokių filmo imti kaip pavyzdžio.

Pornografija sukelia nerealistinius standartus, ir realiame sekse nereikia to siekti. Bet pornografiją galima panaudoti kaip langą pažinti savo seksualumui. Tyrinėti pornografiją verta tam, kad geriau pažintumėte savo troškimus, kas jus jaudina, praturtintumėte fantazijas, įneštumėte ką nors nauja į seksą su partneriu. Be to, kartu žiūrint pornografiją gali pagerėti poros seksualinio gyvenimo kokybė.