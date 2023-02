10 didžiausių vyrų ir moterų klaidų, daromų per seksą

Seksologė, šeimų psichoterapoeutė ir tinklaraštininkė dr. Laurie Watson, parašiusi knygą „Wanting Sex Again: How to Rediscover Your Desire and Heal a Sexless Marriage“ („Vėl norėti sekso: kaip iš naujo atrasti savo aistrą ir išgydyti be sekso likusią santuoką“), įvardijo pagrindines abiejų lyčių miegamajame daromas klaidas, dėl kurių kyla daugiausiai problemų.

Vyrų klaidos

Pasak L.Watson, dauguma vyrų kreipiasi į sekso terapeutus, norėdami patobulinti savo seksualinius įgūdžius. Bet problema paprastai būna susijusi ne su jų meistriškumu. Štai pagrindinės vyrų daromos klaidos.

1. Neteisingai traktuoja moters nenorą

Apie moters patrauklumą vyrams iš karto signalizuoja jų pačių kūnas. Vien tik nepažįstamos gražuolės ar savo partnerės vaizdas jiems gali sukelti dalinę erekciją.

Moterims viskas kitaip. Jų susijaudinimas susijęs su vaizduote ir fantazija, todėl joms prireikia daugiau laiko, kad nusiteiktų seksui.

Taigi, nereikia imti giliai į širdį, kad partnerė ne iš karto jūsų trokšta. Geriau šiek tiek ilgiau užtęsti gundymo procesą.

2. Nusivilia, nes ji lėtai susijaudina

Ši klaida glaudžiai susijusi su pirmąja. Moterys lėtai nusiteikia seksui ir lėtai susijaudina. Tai fiziologinis klausimas ir nieko daugiau. Bet jeigu partnerė jaučia, kad vyras nusivylęs jos greičio gebėjimais, jos geismas stiprėja dar lėčiau. Arba visiškai dingsta.

Sprendimas: atsipalaiduokite, neskubėkite ir mėgaukitės kiekviena akimirka.

3. Pernelyg greitai pereina prie genitalijų

Daugumai vyrų genitalijų glamonės patinka labiau už viskas kitas, tad jie galvoja, kad ir moterims lygiai taip pat. Tai klaida. Fizinis moters susijaudinimas – dar ne signalas ryžtingai pereiti prie svarbiausio. Priešingai, per ankstyva genitalijų stimuliacija gali sunaikinti norą.

Sprendimas: geriau šiek tiek palaukti, ir toliau glamonėjant visą partnerės kūną.

4. Koncentruojasi į savo erekciją

Vyrai, kurie pernelyg rūpinasi savo erekcija, gali sugriauti artumo jausmą sekso metu.

Jeigu jie susikoncentravę į tai, kaip atidėti ejakuliaciją, moteris gali pasijusti izoliuota, užmiršta. Kad ją nuramintų, L.Watson pataria vyrams toliau palaikyti ryšį, kalbėti jai apie savo norą.

Greito sėklos išsiveržimo atveju galima pasakyti partnerei, kad priežastis – jos neįtikėtinas seksualumas. Ir imtis oralinio sekso – jis niekuo nenusileidžia įprastam lytiniam aktui.

Intymių prekių parduotuvės fantazijos.lt atstovai pasidalino patarimais, kaip spręsti šią miegamajame kylančią problemą.

„Atitolinti ejakuliacijai galima rinktis įvairias priemones. Populiariausios jų: penio žiedai, užveržėjai, ejakuliaciją atitolinantys purškalai ir kremai.

Penio žiedai, užveržėjai veikia mechaniškai, apspaudžia varpą, sulaikydami kraują audiniuose – dėl to lytinis aktas trunka ilgiau. Dažniausiai gaminami iš silikono arba želinio plastiko, šie produktai yra saugūs naudoti ir nesukelia diskomforto. Užveržėjai dažniausia būna reguliuojamo dydžio.

Ejakuliaciją atitolinantys kremai ir purškikliai sudėtyje turi jautrumą mažinančių medžiagų. Jie turi būti naudojami prieš lytinį aktą, tepami arba purškiami tiesiai ant varpos. Purškikliai suveikia greičiau, nei kremai ar geliai“, – paaiškino fantazijos.lt atstovai.

Jeigu erekcija, priešingai, silpsta, visai pravartu išnaudoti šį laiką papildomam glamonių etapui. Tačiau egzistuoja priemonių, skirtų palaikyti ir sustiprinti erekciją.

„Erekciją stiprinti galima naudojant pompas, jau minėtus penio žiedus, taip pat naudoti kremus ar gelius, skirtus erekcijai stiprinti.

Pompos padeda palaikyti sveiką kraujotaką, kraujo cirkuliaciją, vakuuminis masažas turi teigiamos įtakos erekcijai, skatina į audinius priplūsti daugiau kraujo.

Kremai ir geliai sudėtyje turi aktyvinančių medžiagų, kurios per odą patenką į kraujotaką ir ją stimuliuoja“, – sakė sekso prekių parduotuvės atstovai.

5. Stimuliuoja tik makštį

Klitorio galvutė – beveik tas pat, kaip varpos galvutė. Tad savaime aišku, jog vien tik vaginalinė stimuliacija nėra labai efektyvi. Žinoma, būna išimčių. Bet daug dažniau būtent klitoris yra moters malonumo centras.

Moterų klaidos

Moterys, turinčios problemų su seksu, dažnai jas sieja su tuo, kad neturi idealaus kūno ar fantastinių įgūdžių, kaip pornožvaigždės. Bet, pasak L.Watson, tai turi mažai ką bendro su realybe. Greičiausiai priežastis susijusi su viena iš žemiau pateiktų klaidų.

1. Užsimena pernelyg subtiliai

Daugelis moterų įsivaizduoja, kad vyrai moka skaityti mintis. Todėl užuot tiesiai pasakiusios apie savo norus ar pademonstravusios tai veiksmais, jos griebiasi subtilių, tik joms pačioms suprantamų užuominų sistemos.

Sprendimas: pamirškite telepatiją. Žodžiai ir nedviprasmiški prisilietimai daug rezultatyvesni.

Fantazijos.lt atstovai pataria intymiems pokalbiams į pagalbą pasitelkti erotinius stalo žaidimus. Jie žaisminga forma leidžia geriau pažinti vienas kito norus, poreikius bei fantazijas, bei kartu eksperimentuoti.

2. Mažai kalba apie savo norus

Pasakyti vieną kartą, kas jums patinka, gali nepakakti. Susijaudinęs vyras gali tiesiog užmiršti visus niuansus, kurie jums patinka (ypač jeigu apie juos buvo pasakyta tarp kitko prieš pusę metų). Nebijokite jam apie juos priminti. Tai bet kokiu atveji geriau, nei laukti, kęsti ir įsižeisti, galvojant, kad jis tiesiog nenori jums suteikti malonumo.

3. Koncentruojasi į savo kūno netobulumus

Vyrai patiria malonumą vien dėl realios, apsinuoginusios ir juos traukiančios moters buvimo šalia. O moterys tuo metu galvoja apie savo kūno išlinkius. Savikritikos srautas nutolina moteris nuo proceso, sumažina geismą ir daro seksą blankų ir nuobodų.

Jeigu turite tokią problemą, pabandykite atsitraukti nuo kritikos, perjungdama dėmesį į kūno pojūčius. Pabandykite įsiklausyti į kvėpavimą, pajuskite malonumą nuo prisilietimų. Ir mažiau galvokite.

4. Nerimauja, ar viską padarys teisingai

Kad suteiktumėte partneriui malonumą, reikia gauti malonumą pačiai. Pasak L.Watson, sekso terapijoje moterys dažnai rūpinasi, ar teisingai elgiasi lovoje. Tuomet nerimas neleidžia joms atsipalaiduoti ir tyrinėti savo pojūčius.

Sprendimas: tiesiog paklauskite vyro, kas būtent ir kaip būtent jam patinka. Tai daug geriau, nei bereikalingai švaistyti jėgas idealios, atitrūkusios nuo realybės technikos įsisavinimui.

5. Liečia lengvai ar neužtikrintai

Daugumą vyrų jaudina moterų užtikrintumas, taip pat ir prisilietimų. Moterys, priešingai, dažnai tą daro pernelyg švelniai – taip, kaip patinka joms pačioms. Be to, pasak L.Watson, vyrai neretai skundžiasi, kad partnerės vengia liesti jų genitalijas ar laukia ypatingo pakvietimo.

Jos patarimas – liautis vaizduoti drovuolę. Bučiuokitės aistringai, apsivykite tvirtai ir lieskite be gėdos. Ir apskritai, įrodykite, kad jus visa tai taip pat domina.