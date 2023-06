Kaip patirti orgazmą: patarimai moterims

Orgzamas yra ne tik emocinė iškrova – įrodyta, kad jis naudingas moters sveikatai. Tačiau kaip jį patirti?

Žinoma, geriausias būdas – rasti seksualiai išprususį vyrą. Bet tokių, deja, daug mažiau, nei moterų, norinčių patirti malonumą iš sekso. Todėl reikia padėti sau pačiai.

Štai keletas seksologų rekomendacijų.

1. Pasinerkite į sekso temą

Kuo daugiau galvojate apie seksą, tuo stipresni jūsų pojūčiai. Skaitykite erotinę literatūrą, žiūrėkite filmus, nešiokite gundančius apatinius, aprangoje naudokite kitas atviras detales (jos gali būti paslėptos nuo kitų, svarbiausia, kad apie jas žinote jūs).

2. Žiūrėkite į savo lytinius organus kaip į malonumo šaltinį.

Kad suvoktumėte tai, įdėmiai juos ištyrinėkite. Kol „tarp kojų“ yra užspaudimas, susikaustymas ir gėda, seksualinis pasitenkinimas bus nedažnas jūsų svečias.

3. Tyrinėkite save.

Masturbuokitės. Daugeliui moterų tai vienintelis būdas savyje išugdyti jausmingumą ir pajusti, kaip jos gali patirti orgazmą ne tik savarankiškai, bet ir lytinio akto metu. Masturbacijos tikslas – ne greitai patirti orgazmą, bet išmokti visavertiškai susijaudinti. Gerai yra atkurti lytinio akto scenarijų su sekso žaisliukais. Pereikite visas susijaudinimo stadijas, pajuskite, kaip susitraukia makšties įėjimas, kaip keičiasi G taško jautrumas. Po to, per lytinį aktą su partneriu, organizmas prisimins anksčiau patirtus pojūčius ir atkurs teisingas reakcijas. Be to, reakcijos atsiras greičiau.

4. Pakalbėkite su partneriu.

Pasakykite jam tris dalykus.

Pirmas: jums susijaudinti užtrunka ilgiau nei jam. Net jeigu atsirado išskyrų ir lytinės lūpos padidėjo, tai dar nereiškia, kad jūs iš tiesų susijaudinote. Yra teisinga, kad vyras neįveda savo varpos tol, kol jums neatsiras jausmas, kad makštyje jau kažkas turi būti.

Antras: paprašykite jo kartu su jumis ištyrinėti jūsų erogenines zonas. Tai daryti geriau užsimerkus (atsiras taktilinis jautrumas) ir tik kai jūs susijaudinusi.

Trečias: papasakokite jam, kokie žodžiai, veiksmai, aplinka jus jaudina, o kas gesina troškimą. Mokėjimas kalbėti apie tai, kas jus jaudina, ir girdėti kitą leidžia sėkmingai spręsti anorgazmijos problemą. Jeigu atviri pokalbiai nepadeda, verta kreiptis į psichologą.

5. Emocinė pusė.

Prieš suartėjimą moteriai reikia leisti sau gauti malonumą iš sekso. Taip ji duos instinktams galimybę išeiti iš sąmonės kontrolės. Tuo atveju visos organizmo reakcijos suveiks darniai ir visavertiškai. Ir susijaudinimo procesas nepavirs natūralių organizmo reakcijų ir proto priešstata. Siekite to visais įmanomais būdais: šampanu, muzika, žvakėmis, jaudinančiais apatiniais, nauja aplinka ir t.t.