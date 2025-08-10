20-metės gyvenimą griauna nesibaigiantys orgazmai: kenčia nuo reto sutrikimo

Ekspertai nustatė, kad ji serga nuolatiniu lytinių organų susijaudinimo sutrikimu (angl. Persistent Genital Arousal Disorder, PGAD).
„Seksualinio susijaudinimo simptomai pasireiškia pasikartojančiomis ir spontaniškomis orgazminėmis patirtimis“, – sakė gydytojai Jing Yan ir Dafang Ouyang, dirbantys Pekino ligoninėje. Šį neįprastą atvejį jie aprašė žurnale „AME Case Reports“.
Nors iš pirmo žvilgsnio ši būklė gali atrodyti kaip nesibaigiantis malonumas, nuolatinis susijaudinimas gali būti labai varginantis, sukelti „didelį psichosocialinės gerovės ir kasdienės veiklos sutrikimą“, rašoma tyrime.
Būtent taip ir buvo šiai pacientei – ji patirdavo nuolatinį stresą, negalėdavo lankyti mokyklos ar dirbti, užmegzti ir palaikyti santykių.
Simptomai prasidėjo paauglystėje
Pacientė pirmuosius simptomus pajuto būdama 14-os – tai buvo „elektrinis“ pojūtis pilve, lydimas dubens susitraukimų, primenančių orgazmą.
Tuo pat laikotarpiu jai pasireiškė psichikos sutrikimo požymiai: padidėjęs jautrumas, tikėjimas, jog žmonės gali skaityti jos mintis. Po metų ji buvo paguldyta į ligoninę dėl depresijos ir psichozės simptomų.
Per kelerius metus jai taikyta įvairių gydymo būdų – nuo priešepilepsinių iki psichiatrijos vaistų. Tačiau simptomai nesiliovė. Moteris įsitikino, kad orgazmus sukelia išoriniai veiksniai.
Kai ji vėl kreipėsi pagalbos, būklė buvo tiek pablogėjusi, kad moteris vos galėjo papasakoti apie savo simptomus – ją nuolat pertraukdavo orgazmai.
Atlikus tyrimus, epilepsijos diagnozė buvo atmesta, o smegenyse ir lytiniuose organuose neaptikta jokių pakitimų. Tik pradėjus vartoti antipsichotinius vaistus, pavyko sumažinti tiek spontaniškus orgazmus, tiek kliedesius. Po kelių savaičių gydymo pacientė grįžo į darbą ir socialinį gyvenimą, tačiau nutraukus vaistus simptomai sugrįždavo.
PGAD pirmą kartą aprašytas tik 2001 m., manoma, kad JAV juo serga apie 1 proc. moterų. Sutrikimas dažnai lieka nediagnozuotas. Galimos priežastys – nervų ir kraujotakos pakitimai, tam tikri vaistai ar dopamino pusiausvyros sutrikimas.
Pasak medikų, šiuo metu nėra patikimo PGAD gydymo, todėl pacientams dažniausiai taikomas simptominis gydymas, siekiant sumažinti kasdienį diskomfortą.
Parengta pagal nypost.com
