Su 101 vyru per dieną permiegojusios Lily tėvai klausia savęs, ką darė ne taip: štai kokia buvo jos vaikystė

Prieštaringai vertinama sekso darbuotoja, kuri uždirba pinigus filmuodama suaugusiesiems skirtą turinį, susitiko su tėvais, kurie neslėpė savo nuomonės apie jos karjerą.
Lily pasirodė emocingame „Stacey Dooley Sleeps Over“ šou, kuriame susitiko su mama ir tėčiu sekmadienio pokalbiui.
Pokalbis buvo neįtikėtinai atviras. Lily prieš kameras apsiverkė.
Jos tėtis Lindsay (59 m.) prisipažino: „Mes jau daug metų žinojome, kad ji dirba „OnlyFans“, ir maniau, kad tai tiesiog pozavimas su maudymosi kostiumėliais ir apatiniais drabužiais.“
Lily mama Emma pridūrė: „Kai ji pasakė, kad dirba „OnlyFans“, mes atsitraukėme, nes norėjome išlaikyti santykius su savo dukra.
Buvome gana atviri šiuo klausimu, bet kai ji žengė kitą žingsnį, mes pasakėme „ne, ne“.
Jos tėtis tęsė: „Jei galėtume ką nors padaryti, kad pakeistume jos profesiją, padarytume tai per naktį... Tai yra žeminantis darbas, ir mes norime būti tikri, kad ji yra saugi.
Kartais mes galvojame, ar nepadarėme kažko ne taip ją auklėdami, bet, mano nuomone, mes patyrėme tik gražių akimirkų ir meilės... Ar tai pinigai? Nes jei priežastis būtų pinigai, mes parduotume savo namą.“
Po šių žodžių Lily pravirko, o tėvai taip pat.
„Man skambina nepažįstami žmonės ir sako: „Tikiuosi, kad tavo dukra mirs“, – atskleidė jos tėtis.
Lily pasakė, kad, nepaisant tėvų prašymų, ji neketina mesti darbo, ir pridūrė: „Aš suprantu ir gerbiu jų jausmus, ir tuo viskas pasakyta.“
Tobulas gyvenimas
Lily vaikystėje gyveno tobulą viduriniosios klasės gyvenimą.
Jos tėtis Lindsay pradėjo dirbti valytoju, bet kai Lily buvo 10 metų, įkūrė savo valymo įmonę, kuri leido jiems gyventi patogiai.
Šeima kasmet leisdavo sau dvejas atostogas, prie jų keturių miegamųjų namo stovėjo prabangūs automobiliai, o Lily ir jos broliui buvo skirta lėšų privačiam išsilavinimui.
Lily sukūrė savo „OnlyFans“ paskyrą, kai studijavo Šefildo universitete.
Ji prisipažino: „Tuomet apie tai niekas nežinojo. Norėjau tai daryti jau kurį laiką, bet man atrodė, kad tai būtų šiek tiek nepagarbu mano tėvams, jei daryčiau tai jų namuose.“
Per pirmąsias 24 valandas ji uždirbo 2000 svarų (2300 eurų) ir įsitraukė.
Lily sulaukė visuomenės pasipiktinimo dėl tokių iššūkių kaip permiegoti su 101 vyru per vieną dieną.
Parengta pagal thesun.co.uk