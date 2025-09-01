18-metis filmuoja savo motiną pornografinėse scenose: nemato nieko blogo

Aštuoniolikmetis Arthuras Urachas sako, kad jam nėra nejauku filmuoti pornografinį turinį, kuriame vaidina jo 35-metė motina Andressa Urach – buvęs Brazilijos „Miss BumBum“ modelis ir televizijos laidų vedėja.
Jaunuolis tvirtina, kad šis procesas jam netrukdo, o kad laikas greičiau praeitų jis galvoja apie kasdienius dalykus.
„Baigęs viską filmuoti, galvoju tik apie tai, į kurį restoraną šiandien eiti“, – sako jis.
Arthuras teigia, kad filmuodamas jaučiasi taip komfortabiliai, kad kartais net režisuoja mamos kuriamo turinio scenas.
„Manau, kad tai nėra keista. Kartais turiu jai pasakyti, kokioje pozicijoje ji turi būti, ką daryti. Paskutinį epizodą filmavome motelyje su kita moterimi. Aš tiesiog turėjau duoti jai nurodymus dėl daugumos nuotraukų ir vaizdo įrašų“, – teigė jaunuolis.
Arthuro komentaras pasirodė po to, kai jis praėjusį mėnesį surengė klausimų ir atsakymų sesiją „Instagram“ tinkle, kurioje kalbėjo apie savo mamos filmavimą.
„Arthurai, ar tu esi tas, kuris filmuoja Andressos „OnlyFans“? – paklausė vienas sekėjas.
„Taip ir man tikrai šauniai sekasi, ar ne?“ – atsakė jaunuolis.
Tačiau buvo ir pasipiktinusių žmonių. „Ar tau negėda, kad tavo motina parduoda save, o tu ją taip filmuoji?“ – klausė kitas vartotojas.
Arthuras, kuris nuo 16 metų yra savarankiškas, neseniai sukėlė dar daugiau kontroversijų, kai buvo pastebėtas besilinksminantis kartu su mama naktiniame klube.
Buvęs Andressos vyras Thiago Lopesas tuo metu piktinosi: „Ką daryti su motina, kuri savo sūnų vedasi į viešnamį, kad jis stebėtų, kaip jos motina trinasi į kitus vyrus?“
Andressa anksčiau buvo nutraukusi savo pikantišką karjerą „OnlyFans“ platformoje, kad „grįžtų prie Dievo“, tačiau greitai vėl grįžo į platformą.
Parengta pagal „Daily Star“.
PornografijaMotina ir sūnusOnlyFans
