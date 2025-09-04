Lietuvių seksualinis gyvenimas prastėja: naujausi tyrimų rezultatai rodo nykų vaizdą

Seksualinė sveikata – tema, kurios vengiame
Šie rezultatai rodo, kad požiūris į seksualinį gyvenimą Lietuvoje kinta lėtai, o intymumas vis dar išlieka nepatogia tema. Seksualumas dažnai siejamas su tabu, o seksualinė sveikata retai suvokiama kaip svarbi bendros žmogaus sveikatos dalis. Ekspertų teigimu, daugiau atvirumo, švietimo ir sąmoningumo padėtų nusikratyti gėdos jausmo bei paskatintų žmones drąsiau kalbėtis su partneriu ar ieškoti pagalbos.
Būtent todėl šiandien, minint Pasaulinę seksualinės sveikatos dieną, ekspertai kviečia išsklaidyti šią temą vis dar gaubiantį nepatogumo šydą ir apie seksualumą kalbėti atviriau. „Seksas – ne tik malonumas. Tai ir sveikatos indikatorius, galintis net išgelbėti gyvybę“, – pabrėžia urologas Marius Anglickis.
Dažnumas ir pasitenkinimas
Apklausos duomenimis, 12 proc. gyventojų seksualinį gyvenimą vertina puikiai (10 balų), tiek pat – labai prastai (1 balu). Apie 30 proc. respondentų jį apibūdina kaip gerą arba puikų – 8–10 balų ribose. Tendencijos per pastaruosius trejus metus išlieka stabilios, tačiau padėties pagerėjimo kol kas nematyti.
Tyrimas taip pat atskleidė aiškią sąsają tarp seksualinio gyvenimo vertinimo ir jo dažnumo. Tie, kurie seksu neužsiima arba tai daro itin retai, savo santykius dažniausiai vertina prasčiausiai. Tuo tarpu žmonės, kurie mylisi dažniau – kelis kartus per savaitę ar kasdien – intymų gyvenimą apibūdina kur kas geriau.
Lyginant su ankstesniais metais, lietuvių sekso dažnis beveik nekito: ir 2023 m., ir dabar daugiausia respondentų (27–28 proc.) mylisi 2–3 kartus per savaitę. Kasdien seksu užsiima apie 8 proc., kartą per mėnesį – 4 proc., rečiau nei kartą per mėnesį – 5 proc., o beveik visiškai nesimylinčių yra 10 proc.
Daugiausia lietuvių, beveik trečdalis, seksu užsiima 2–3 kartus per savaitę. Apie 8 proc. apklaustųjų mylisi beveik kasdien, o 10 proc. – beveik niekada. Kasdien intymumą patiriantys apklaustieji savo santykius įvertino aukščiausiai – 9–10 balų. Jauniausi, 18–25 metų, respondentai seksu užsiima dažniausiai, o vyresni nei 56 metų – rečiausiai.
„Tai rodo, kad reguliarumas ir artumas turi tiesioginę įtaką pasitenkinimui. Receptas, kaip pagerinti santykius, gana paprastas – kuo dažniau mylimės, tuo geriau vertiname savo intymų gyvenimą“, – komentuoja „Fantazijos.lt“ vadovas Povilas Klusaitis.
Sekso žaislai vis dar nepriimtini
Lietuvių įpročiai naudojant erotinius žaislus per pastaruosius metus beveik nekinta. Nuolat jais naudojasi tik apie 7 proc. gyventojų, dar 17 proc. prisipažįsta tai darantys retkarčiais, o pusė visuomenės į tokius intymumo atributus vis dar žiūri skeptiškai. Įdomu, kad net 68 proc. žmonių, kurie mylisi beveik kasdien, taip pat naudoja erotinius žaislus.
„Sekso žaislai vis dar laikomi stigma, nors jie gali tapti paprastu būdu sustiprinti artumą ir atrasti naujų potyrių. Pastebime, kad vyresni pirkėjai taip pat pradeda domėtis – esame įvedę specialias senjorų valandas, o vyriausia mūsų klientė buvo 94 metų moteris“, – pasakoja P. Klusaitis.
Skirtumai matyti ir tarp lyčių. Vyrai į sekso žaislus žiūri atviriau – juos drąsiau naudoja arba planuoja išbandyti ateityje. Moterys dažniau sako, kad tokie dalykai joms nepriimtini. Tuo metu tarp vyresnių nei 56 metų žmonių sekso žaislus naudoja vos 3 proc. apklaustųjų.
Seksualinė sveikata – dar ne prioritetas
Urologo M. Anglickio teigimu, daugiau nei pusė lietuvių yra susidūrę su seksualinės sveikatos problemomis, tačiau apie jas kalba nedrąsiai. Maždaug 8 proc. žmonių nusprendžia nieko nedaryti, penktadalis informacijos ieško internete, dar trečdalis kreipiasi į medikus – dažniausiai į šeimos gydytoją.
„Erekcijos sutrikimai dažnai signalizuoja apie rimtesnes ligas – širdies ar kraujagyslių problemas. Tačiau tiek pacientams, tiek medikams vis dar gėda apie tai kalbėti. Atvirumas – raktas į geresnę seksualinę sveikatą ir gyvenimo kokybę“, – pabrėžia M. Anglickis.
Stipriai įsišaknijęs tabu
Žmogaus teisių ekspertė Lina Januškevičiūtė pabrėžia, kad viena didžiausių problemų – vis dar tvyrantis tabu. Pasak jos, apie emocinę ar fizinę sveikatą kalbame atvirai, bet apie seksualinę – nutylime. Seksualumas vis dar siejamas su gėda ar nešvara, o toks požiūris stabdo visuomenės progresą. „Tačiau tyla nesaugo – ji žaloja“, – akcentuoja ekspertė.
Ji priduria, kad jaunesni žmonės yra atviresni, nes turi prieigą prie interneto ir socialinių tinklų, tačiau ir jiems šios temos nėra savaime suprantamos. „Tai procesas, kuris vyksta pamažu, tačiau būtina kalbėtis bent su artimiausiais žmonėmis ir gydytojais. Tik taip mažiname gėdos jausmą ir suprantame, kad esame ne vienas“, – sako L. Januškevičiūtė.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2025 metų liepos 18–25 dienomis atliko visuomenės nuomonės apklausą apie šalies gyventojų seksualinį gyvenimą. Tyrime dalyvavo 1 019 respondentų nuo 18 iki 65 metų amžiaus, iš kurių 485 vyrai ir 534 moterys.
seksualinis gyvenimasseksualinė sveikataApklausa
Rodyti daugiau žymių