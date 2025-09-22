Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
Skandalas Brazilijoje: vyras su 9 žmonomis atskleidė, kaip veikia jo „sekso tvarkaraštis"

2025 m. rugsėjo 22 d.
Atrodo neįtikėtina, bet tai tiesa – brazilų modelis ir „OnlyFans“ žvaigždė Arthur O Urso garsėja ne tik savo išvaizda, bet ir skandalingu gyvenimo būdu. Vyras vienu metu gyveno su net devyniomis žmonomis, taip siekdamas „švęsti laisvą meilę“ ir „protestuoti prieš monogamiją“, rašo „New Delhi Television Limited“.
Urso į antraštes pirmą kartą pateko dar 2022-aisiais, kai vienu metu vedė devynias savo drauges. Nors tokios santuokos Brazilijoje neturi teisinės galios, pats modelis tvirtino, kad tai simbolinis žingsnis, kuriuo norėjo parodyti, kad meilė neprivalo būti apribota monogamijos.
Tačiau santykiai su devyniais partneriais pasirodė sudėtingesni nei atrodė iš pradžių. Urso pripažino, kad buvo sukūręs net „sekso grafiką“, jog nė viena iš žmonų nesijaustų pamiršta.
Vis dėlto tokia sistema greitai žlugo – vyras prisipažino, kad tai tapo pernelyg varginantis ir mechaniškas būdas reguliuoti intymų gyvenimą.
Modelio gyvenimą komplikuoja ir žmonų reikalavimai – jos reikalauja, kad jis nuolat palaikytų tobulą kūno formą, sportuotų ir atrodytų nepriekaištingai. Kaip pats Urso sakė, „mano žmonos nori, kad visada būčiau geriausios fizinės formos, nes jos visos nori būti patenkintos“.
Šiandien jis vis dar garsėja savo poligamiškais santykiais, nors viešai pripažįsta, kad toks gyvenimo būdas nėra lengvas – jame netrūksta konfliktų, pavydo scenų ir nuolatinės įtampos.
SeksasOnlyFansžmonos
