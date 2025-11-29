Nuogalių kruizo darbuotoja dalijasi patirtimi: ką tenka daryti vyrams pajutus susijaudinimą

63-ejų Kat Whitmire yra nuogalių kruizus organizuojančios bendrovės „Bare Necessities“ pardavimų viceprezidentė. Ji padeda planuoti du kruizus per metus.
Kat nuo 2010 m. dirba „Bare Necessities“ visu etatu, o apie nuogalių kruizus pirmą kartą sužinojo 1997 m., dirbdama modeliu. Susidomėjusi ji daugiau nei dešimtmetį savanoriavo kaip bendroji personalo narė – atsakinėjo į klausimus ir rūpinosi, kad svečiai visuomet pasitiestų rankšluostį prieš atsisėsdami – o vėliau prisijungė prie komandos pilnu etatu.
Kaip kruizų organizatorė, ji sudaro darbuotojų ir keleivių tvarkaraščius, padeda užtikrinti, kad naktinis šokių klubas veiktų sklandžiai, ir atlieka „vakarienės budėjimą“ – užtikrina, kad svečiai laikytųsi aprangos taisyklių oficialios vakarienės metu.
Gyvendama Ostine, Teksase, Kat papasakojo, kaip dirbti tarp šimtų nuogų svečių – ir kokių netikėtų taisyklių jie turi griežtai laikytis.
Rašydama pirmuoju asmeniu „Business Insider“, ji pabrėžė vieną ypač svarbią taisyklę: visuomet prašyti leidimo.
Ji rašė: „Svarbiausia taisyklė, kurios turi visi laikytis prieš fotografuojant – jeigu nuotraukoje yra kitų žmonių, visada reikia paprašyti leidimo. Vyrams negalima būti pernelyg susijaudinusiems. Sakome, kad jei pajunta, kad „kažkas ten apačioje pradeda judėti“, tegul šoka į šaltą vandenį arba pagalvoja apie beisbolą.“
Svečiai privalo būti apsirengę vakarieniaudami oficialiame valgomajame – daugiausia tam, kad išvengtų nudegimų, kai padavėjai nešioja karšto maisto padėklus.
Vakarieniaujant jokie „speneliai, intymios vietos ar sėdmenys“ negali būti matomi. Taip pat draudžiami tinklelio ar virvelių tipo drabužiai.
Kapitonas ir įgula visada būna apsirengę – ir, pasak Kat, tai dažnai nustebina keleivius atvykus, nors vėliau jie prie šios tvarkos pripranta.
Didžiausiame ir populiariausiame kruize „Big Nude Boat“ daugiau nei 2 100 nuogų keleivių – iš kurių 70 proc. sugrįžta kasmet – dalyvauja kostiumų vakarėliuose ir teminiuose renginiuose jūroje, rašė „Dailymail“.
Prisiminusi vieną įspūdingiausių kostiumų, Kat pasakojo, kaip vienas vyras į vakarėlį atėjo persirengęs tekilos buteliu – su galva kaip kamščiu, kūnu kaip buteliu, o „kirmėle“... kažkuo pernelyg nepadoriu, kad būtų galima aprašyti.
Žurnalistas Ben Endley taip pat visiškai apsinuogino plaukdamas dviaukščiu laivu River Exe upe Devone. Jo teigimu, priešingai nei daugelis manytų, renginys nepritraukia svingerių ar sekso mėgėjų – jį renkasi žmonės, norintys patirti laisvės jausmą, kurį suteikia apsinuoginimas.
Be to, anot „Nude Cruise“ organizatorių, yra taisyklė tiems, kurie „blogai elgiasi“ – jiems draudžiama dalyvauti būsimose kelionėse.
Vyras, plaukęs nuogalių kruize, kelionę apibūdino kaip „stebėtinai normalią“ ir labai panašią į išvyką, „kurią galėtų surengti vietos bažnyčios bendruomenė“, kaip rašė jis „The Sun“.