Specialistas atskleidė, kada geriausias laikas mylėtis: dauguma daro nedovanotiną klaidą

Psichologas atkreipė dėmesį, kad dauguma porų intymiai suartėja prieš pat miegą – tarp 22:30 ir 23:30 val.
Tačiau jis perspėja, kad tuo metu mūsų organizmo hormonų profilis nėra palankus. Pasak jo, geriausias laikas intymumui iš tikrųjų yra ryte.
Rytais hormonų, tokių kaip estrogenas, testosteronas ir kortizolis, lygis yra aukščiausias, o melatonino (miego hormono) – atvirkščiai.
Kaip pagerinti seksą ir patirti orgazmą?
Kalbėdamas tinklalaidėje „Diary of a CEO“, Michaelis sakė: „Dauguma žmonių mylisi tarp 22:30 ir 23:30 val. vakaro. Tai parodė mūsų atlikta apklausa, ir iš tiesų tai logiška.
Bet štai kas įdomu – 23:30 val. jūsų hormonų profilis nėra tinkamas seksui. Kad seksas būtų sėkmingas, reikia, kad estrogenas, testosteronas, progesteronas, adrenalinas ir kortizolis būtų aukšti, o melatoninas – žemas.
Kaip manote, koks jūsų hormonų profilis 23:30 val.? Visiškai priešingas – melatoninas aukštas, o visi kiti žemi.“
Jis pridūrė, kad tai pirmas signalas, kada geriausia mylėtis.
Antras signalas – jei jūsų partneris yra vyras, ryte jis dažnai pabunda su erekcija.
„Jei tai nėra gamtos ženklas tuo pasinaudoti, tai nežinau kas yra“, – juokavo jis.
Pasak jo, apklausos rodo, kad žmonės jaučia didesnį ryšį ir geresnį „pasireiškimą“ sekse, kai tai vyksta ryte.
Michaelis taip pat juokaudamas patarė prieš tai „išsivalyti dantis ir panaudoti burnos skalavimo skystį“, tačiau pabrėžė, kad rytas yra „tobulas laikas“ intymumui.
2005 metų tyrimas, atliktas su universiteto studentais, parodė, kad dauguma žmonių mylisi tarp 23 val. ir 1 val. nakties.
Tyrime nustatyta, kad laiką lemia įvairūs veiksniai – darbas, namų ruošos darbai ir partnerio prieinamumas. Kai kurie dalyviai teigė, kad vakare jie jaučiasi labiau nusiteikę seksui.
Apie 16 proc. apklaustųjų sakė, kad mylėjosi tiesiog todėl, kad „jau buvo lovoje“.
Tyrėjai padarė išvadą: „Nors suaugę žmonės randa progų seksui beveik bet kuriuo paros metu, dauguma lytinių santykių vyksta prieš miegą (nuo 23 val. iki 1 val.). Mažesnis aktyvumo pikas būna ryte.“
Tuo tarpu Michaelis davė patarimą žmonėms, kurie pabunda tarp 1 ir 3 val. nakties, norėdami į tualetą.
Jis rekomenduoja pakeisti miego pozą ir palaukti 25 sekundes, kad pamatytumėte, ar poreikis išlieka.
Jis paaiškino: „70 proc. žmonių miega ant šono ir taip spaudžia šlapimo pūslę. Mano spėjimas – daugeliui užtektų atsigulti ant nugaros ir palaukti 25 sekundes.
Jei nebenorite į tualetą – likite lovoje, o jei vis dar reikia – eikite.
Jei jau einate, naudokite silpną naktinę šviesą ir nejunkite ryškios šviesos, nes taip smegenims signalizuojate, kad jau rytas, ir jos nustoja gaminti melatoniną.“
Parengta pagal „Daily Star“
