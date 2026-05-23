Neįtikėtina šeimos istorija: mergina su įsesere varžėsi, kuri pirma suguls su tėvu

Samantha Kershner, dabar 28-erių metų, susipažino su savo biologiniu 47-erių tėvu Travisu Fieldgrove‘u, kai jai buvo 17 m. Jauna mergina ilgai maldavo mamos atkleisti, kas yra jos biologinis tėvas, apie kurį nieko nežinojo.
Pora į teisėsaugos akiratį pateko gavus pranešimą apie jų artimus santykius ir galimą kraujomaišą. Jie prisipažino, kad tikrai turėjo lytinių santykių.
Kadangi kraujomaiša yra draudžiama Nebraskos Valstijoje, pora teismo pavedimu turėjo atlikti DNR tyrimą, kuris parodė, kad Travisas yra biologinis Samanthos tėvas.
Dukra dukros susilaukė nuo savo tėvo: abu trokšta gyventi kartu
Pora patvirtino, kad pirmą kartą dukra su tėvu permiegojo 2018 metų rugsėjo 10 d. Pasak teismo dokumentų, mergina sakė, kad tuo metu buvo vedama azarto: ji su įsesere varžėsi dėl to, kuri pirma suguls su savo tėvu.
Vėliau paaiškėjo, kad tų pačių metų spalio 1 dieną pora susituokė, nors teisėsauga jau tyrė jų santykius.
Tuo metu policija teigė, kad abu asmenys, prieš pradėdami intymius santykius, puikiai žinojo apie savo biologinį ryšį. Tą patvirtina ir jų skubotas sprendimas susituokti, nors pareigūnai jau buvo pradėję tirti šį atvejį.
2019 metų sausį tėvas su dukterimi buvo suimti ir jiems pateikti kaltinimai dėl kraujomaišos.
Samantha kalėjimo išvengė, jai paskirta devynių mėnesių probacija.
Tuo tarpu jos tėvas Travisas buvo nuteistas dvejiems metams kalėjimo. Po metų jis sulaukė dar vienos bausmės: analogiškoje byloje, tačiau kitoje apygardoje – toje, kur su Samantha susituokė – jis pripažintas kaltu už santuoką su dukra bei duodamus melagingus parodymus.
Be to, išėjęs iš kalėjimo jis metus buvo stebimas ir niekada nebegalės kontaktuoti su savo dukra, kuri teismo dokumentuose yra įvardijama kaip auka.
Susituokti porai pavyko dėl to, kad privalomuose dokumentuose Samantha nenurodė savo tėvo pavardės, o naujas įstatymas nebereikalavo prieš vestuves atlikti DNR tyrimo giminystės ryšiams nustatyti.
Antroje byloje Samantha taip pat buvo nubausta už melagingus parodymus – jai skirtos 22 dienos nelaisvėje, kurios buvo įskaitytos už tą laikotarpį, kai kalėjime laukė bylos sprendimo.
Traviso advokato teigimu, tėvas gėdijasi savo nusikaltimo ir gailisi. Taip pat tvirtinta, kad vyras yra patyręs galvos traumą, kuri turėjo įtakos jo sprendimams: „Jis tikrai negali pilnavertiškai funkcionuoti“, – teigė advokatas.
Parengta pagal „New York Post“ ir „Nebraska TV“