Nei plaukimas, nei pilatesas: nustatyta, kokia mankšta yra geriausia vyresniems nei 65 metų žmonėms

Tačiau yra vienas pratimas, kuris gali tiesiogine prasme sugrąžinti judėjimo laisvę – ir tai visai ne pilatesas ar plaukimas.
Joga: švelni jėga vyresniems nei 65 metų
Joga – tai ne sukiniai ir stovėsenos ant galvos. Šiuolaikiniai stiliai pritaikyti vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tuos, kurie kenčia nuo osteoartrito, osteoartrozės ir bendro judesių sustingimo.
Tinkamai praktikuojant, joga:
- mažina sąnarių skausmą
- gerina judrumą, laikyseną ir pusiausvyrą
- stiprina raumenis, kurie saugo sąnarius
- mažina stresą ir gerina miegą
Ir visa tai neperkrauna ir nešokiruoja kūno, rašo ndmais.com.br.
Nereikia nei sporto salės, nei instruktoriaus
Jogą galima praktikuoti namuose – iš „YouTube“. Arba galite lankyti grupinius užsiėmimus, kurie taip pat puikiai veikia nuotaiką ir suteikia galimybę bendrauti.
Svarbiausia pasirinkti tinkamą stilių (pvz., hatha jogą arba jogą vyresnio amžiaus žmonėms) ir nepamiršti įsiklausyti į save.