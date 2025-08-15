Žinios, kurios šviečia.
Nei plaukimas, nei pilatesas: nustatyta, kokia mankšta yra geriausia vyresniems nei 65 metų žmonėms

2025 m. rugpjūčio 15 d. 10:06
Su amžiumi net ir paprasti judesiai, tokie kaip maišelio kėlimas ar batų raištelio užsirišimas, gali būti sudėtingi. Sąnarių skausmai, sustingimas, silpni raumenys – visa tai kasdienes užduotis paverčia tikru iššūkiu.
Tačiau yra vienas pratimas, kuris gali tiesiogine prasme sugrąžinti judėjimo laisvę – ir tai visai ne pilatesas ar plaukimas.
Joga: švelni jėga vyresniems nei 65 metų
Joga – tai ne sukiniai ir stovėsenos ant galvos. Šiuolaikiniai stiliai pritaikyti vyresnio amžiaus žmonėms, įskaitant tuos, kurie kenčia nuo osteoartrito, osteoartrozės ir bendro judesių sustingimo.
Tinkamai praktikuojant, joga:
  • mažina sąnarių skausmą
  • gerina judrumą, laikyseną ir pusiausvyrą
  • stiprina raumenis, kurie saugo sąnarius
  • mažina stresą ir gerina miegą
Ir visa tai neperkrauna ir nešokiruoja kūno, rašo ndmais.com.br.
Nereikia nei sporto salės, nei instruktoriaus
Jogą galima praktikuoti namuose – iš „YouTube“. Arba galite lankyti grupinius užsiėmimus, kurie taip pat puikiai veikia nuotaiką ir suteikia galimybę bendrauti.
Svarbiausia pasirinkti tinkamą stilių (pvz., hatha jogą arba jogą vyresnio amžiaus žmonėms) ir nepamiršti įsiklausyti į save.
mankštaJogaSveikame kūne – sveika siela

