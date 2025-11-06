Konferencija
88-erių alytiškė Marytė visą gyvenimą vykdo svarbią misiją: iš klebono sulaukė ypatingo sveikinimo

2025 m. lapkričio 6 d. 12:12
Lrytas.lt
Alytuje gyvenanti Marytė Digrytė neseniai pasitiko 88-ąjį gimtadienį. Moterį visi pažįsta kaip ypatingą asmenybę, kuri visą savo gyvenimą pašventė maldai, tikėjimui, žmonėms.
Gražios šventės proga senjorei sveikinimo žodį parapijos socialiniuose tinkluose tarė Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios klebonas Marius Talutis.
„Sveikiname Marytę Digrytę 88 gimtadienio proga ir meldžiame Jai Aukščiausiojo globos bei palaimos! Marytė gyvena kažkur prie Žuvinto parduotuvės, bet kiekvieną dieną, o ypač spalio, gegužės ir birželio mėnesiais atvyksta į mūsų bažnyčią pravesti Rožančiaus maldos, ką ji daro su ypatinga ugnele ir atsidavimu“ – rašoma „Facebook“ paskelbtame įraše.
Kaip teigia klebonas, Marytė yra žmogus, kuris visą save pašventė Dievui, maldai, Bažnyčiai. Ji gyvena ramiai ir kukliai, bet nuolat rūpinasi kitais.
„Jai visiškai jau nebeįdomūs žemiški rūpesčiai, politika, socialiniai tinklai ar pasaulio reikalai, tačiau ji savo maldomis mus visus lydi ir saugo.
Todėl sutikę ją gatvėje nebijokite prieiti ir paprašyti maldos už save ar savo artimuosius, nes jos misija žemėje užtarti mus pas Dievą“, – gražiais žodžiais apie alytiškę atsiliepė klebonas.
Sveikinimo įrašas socialiniuose tinkluose sulaukė daugybės parapijos narių ir alytiškių reakcijų. Komentaruose žmonės negailėjo gražių žodžių senjorei, linkėjo ilgiausių metų, sveikatos, o taip pat dėkojo už jos maldas ir gerumą.
