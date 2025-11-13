100-metė dailininko Eduardo Jurėno našlė rašo knygas ir kuria haiku

„Vilija gimė 1925 m. lapkričio 13 d. prie Utenos, Gedimino kaime. Kaip sakoma, dar prie Smetonos, įstojo į Utenos valstybinę gimnaziją, vėliau, baigusi Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, susipažinusi su dailininku Eduardu Jurėnu – ištekėjo.
Porą metų dirbo Lietuvos valstybiniame dailės institute, trisdešimt penkerius – Lietuvos dailininkų sąjungoje. Užaugino tris dukras, turi tris anūkus ir proanūkę. Būdama 80-ies Vilija pradėjo rašyti knygas! Autorė su didele meile ir pagarba rašo ne tik literatūrine kalba. Ji prisimena savo senelių, tėvų, kaimynų tarmišką ūturką (kalbą).
2009 m. ji tapo antrojo respublikinio tarmiškos kūrybos konkurso nugalėtoja. Autobiografinėse knygose – „Dėžutė su senais laiškais“ (2010), „Giminės“ (2013), „Pavogti laiškai“ (2020), „Vieno namo istorija“ (2022), „Už pravertų langinių“ (2025) – vaikystės ir paauglystės nutikimai, jaunystės prisiminimai, sutikti bendražygiai, brandaus žmogaus išgyvenimai.
Vilijai nesvetimas ir japoniškas lyrikos žanras – haiku! Moteris niekada nesako „niekada“ ir niekada nededa taško gyvenime“, – rašoma įraše.
Antakalnio seniūnijos paskelbta žinia sulaukė daugybės reakcijų. Žmonės negailėjo jubiliatei gražių žodžių ir komentaruose apibėrė ją sveikinimais ir palinkėjimais.
„Nuostabi, nepakartojame ir paaugliškai valiūkiška moteris, susitikimas su ja paliko neišdildomą prisiminimą“, – rašė viena moteris.
„Labai elegantiška ir jaunatviškai atrodanti dama“, – komentavo kita.
„Atrodo ne daugiau nei 80 metų, o protas 50-ties. Retai taip pasitaiko. Sveikatos ir sėkmės“, – linkėjo dar viena socialinio tinklo vartotoja.
