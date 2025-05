66 proc. pasaulio gyventojų reguliariai naudoja dirbtinį intelektą

„Lyginant su ankstesniu 2022 m. tyrimu, atliktu prieš pasirodant pokalbių roboto „ChatGPT“ programai, pastebimas pasitikėjimo DI mažėjimas ir vis didesnė visuomenės baimė. Viešas pasitikėjimas DI technologijomis ir jų saugus bei atsakingas naudojimas yra esminis veiksnys ilgalaikiam jų priėmimui visuomenėje. Atsižvelgiant į tai, kaip DI keičia visuomenę, darbą, švietimą ir ekonomiką – būtina įtraukti visuomenės balsą į šią diskusiją“ – sako tyrimui vadovavusi profesorė N. Gillespie.

Naujausio tyrimo duomenys atskleidžia, kad net 66 proc. žmonių jau dabar reguliariai naudoja DI, o net 83 proc. tiki, jog šios technologijos teikia didelę naudą. Tuo tarpu pasitikėjimą dirbtinio intelekto sistemomis išreiškė mažiau nei pusė (46 proc.) tyrime dalyvavusių.

Kaip parodė naujausias tyrimas, DI negrįžtamai įsitvirtino darbo aplinkoje – 58 proc. darbuotojų tikslingai naudoja DI, iš kurių beveik trečdalis apklaustųjų – kas savaitę ar net dažniau. Anot jų, dirbtinis intelektas darbe padeda didinti našumą, gerina prieigą prie informacijos ir skatina inovacijas, o net 48 proc. darbuotojų pastebi ir didesnį pajamų augimą.

Tačiau beveik pusė respondentų prisipažįsta, kad naudojo DI pažeisdami įmonių taisykles – pavyzdžiui, kėlė jautrią informaciją į viešas DI platformas. Du trečdaliai tyrimo respondentų nurodė, kad nekritiškai rėmėsi DI pateikiama informacija, dėl ko savo darbe padarė klaidų. Tuo tarpu net 57 proc. darbuotojų slepia, kad naudojosi DI ir jo sugeneruotą turinį pateikia, kaip savo.

„Nors DI darbe gerina veiklos rezultatus, jis taip pat sukelia rizikas dėl neatsakingo ir neskaidraus naudojimo. Tai pabrėžia atsakingo valdymo, mokymų ir atviros DI kultūros poreikį,“ – komentuoja profesorė N. Gillespie.

DI įtaka pastebima ne tik darbo aplinkoje, bet ir asmeniniame gyvenime. Keturi iš penkių tyrimo dalyvių nurodė, kad patys yra patyrę DI teikiamą naudą – gali skirti mažiau laiko kasdieniams darbams, jaučia didesnį personalizavimą, geresnį prieinamumą. Tačiau tiek pat žmonių reiškia susirūpinimą dėl DI keliamos rizikos – nuo sumažėjusio žmogiškojo kontakto iki netikslių rezultatų, kibernetinių grėsmių, dezinformacijos plitimo ir profesinių įgūdžių nykimo. 64 proc. tyrimo dalyvių nurodė nerimaujantys, kad politinius rinkimus gali paveikti DI kuriami botai ir turinys.

70 proc. respondentų teigia, kad reikalingas aiškus DI reguliavimas, tačiau dabartiniams įstatymams pritaria mažiau nei pusė apklausos dalyvių. 87 proc. respondentų reikalauja griežtesnių įstatymų kovai su DI sukurta dezinformacija ir tikisi, kad žiniasklaida bei socialinės platformos aktyviau taikys faktų tikrinimo priemones.

Anot tyrimą kuravusių mokslininkų, pasaulio gyventojai ne tik patiria DI naudą tiek darbe, tiek kasdieniame gyvenime, bet ir susiduria su neigiamomis jo pasekmėmis.

„Ši įtampa didina visuomenės poreikį griežtesniam reguliavimui ir stiprina lūkestį, kad DI būtų naudojamas saugiai, skaidriai ir atsakingai,“ – teigia mokslininkai.

Anot „KPMG“ tarptautinio DI skyriaus vadovo Davido Rowlandso, naujausias tyrimas atveria unikalias galimybes organizacijoms imtis lyderystės, kuriant pasitikėjimu grįstą požiūrį į DI. Pasak jo, DI – svarbiausia šios kartos technologinė naujovė, o pasitikėjimas turi būti jos vystymo pagrindas.

„Žmonės nori turėti aiškius atsakymus apie DI sistemas, kurias jie naudoja. Tik tada, kai šios technologijos taps patikimos, bus galima atskleisti jų tikrąjį potencialą. Todėl KPMG sukūrė „Trusted AI“ metodiką, leidžiančią matuoti ir kurti pasitikėjimą DI sprendimais,“ – teigia D. Rowlandsas.

Tyrimas taip pat parodė, kad besivystančios ekonomikos šalys lyderiauja DI technologijos pritaikyme – jose žmonės DI naudoja dažniau, labiau juo pasitiki, yra optimistiškesni ir dažniau gauna specializuotą mokymą. Besivystančiose šalyse DI pasitiki trys iš penkių žmonių, o išsivysčiusiose – tik du iš penkių. Pasak profesorės N. Gillespie, tai gali būti siejama su tuo, kad DI šiose šalyse suteikia daugiau santykinės naudos ir tampa reikšminga priemone ekonominiam vystymuisi.

Tyrimą „The Trust, attitudes and use of Artificial Intelligence: A global study 2025“ (liet. „Pasitikėjimas, požiūris ir DI naudojimas: pasaulinis tyrimas 2025“) atliko Melburno universiteto Melburno verslo mokyklos pasitikėjimo tyrimų vadovė profesorė Nicole Gillespie ir mokslo darbuotojas dr. Steve'as Lockey'is, bendradarbiaudami su KPMG. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 48 000 žmonių iš 47 pasaulio šalių, tyrimas buvo atliekamas 2024 m. lapkričio – 2025 m. sausio mėnesiais.