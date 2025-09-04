„ChatGPT“ – daugiau nei pokalbių robotas: 10 netikėtų panaudojimo būdų

„ChatGPT“ panaudojimas toks platus, kad susitikus su draugais visuomet yra apie ką pakalbėti – Tu tam naudoji? O aš tai tam... Pavyko taip padaryti? O aš anaip užklausčiau. Akivaizdžios vertės „ChatGPT“ ir panašūs pokalbių robotai duoda rašantiems programinį kodą bei dirbantiems su teksto redagavimu, o kitiems, pagal savo darbo sritį tenka paieškoti, kaip jį pritaikyti patiems“, – pasakoja „Tele2“ Inovacijų ekspertas Lukas Keraitis.
Pasak „ChatGPT“ kūrėjų „OpenAI“, naudotojai įrankį dažniausiai pritaiko teksto ir kodo rašymui ar redagavimui, trečioje vietoje – su sveikata susijusios užklausos, nors ir verta prisiminti, kad tokius atsakymus geriausiu atveju galima priimti kaip dar vieną nuomonę, jokiu būdu nepasitikint aklai.
Įvertinti, kam dažniausiai naudojamas „ChatGPT“ įrankis, nėra paprasta, tačiau prieš kurį laiką žurnale „Harvard Business Review“ pasirodęs straipsnis „How People are Really Using Generative AI Now“, mėgina aptarti 100 populiariausių generatyvaus dirbtinio intelekto panaudojimo būdų ir kaip jie pasikeitė per metus.
Kam generatyvų dirbtinį intelektą naudoja kiti?
1. Pokalbiai ir draugija
Užklausos pavyzdys: Mano draugė kviečia į savo vestuves užsienyje, tačiau finansiškai šiuo metu negaliu sau to leisti. Kaip jai draugiškai ir tvirtai pasakyti, kad atvykti negalėsiu?
„Vieša paslaptis, kad daugelis naudoja dirbtinį intelektą klausdami apie santykius, gilindamiesi į savo emocijas, norėdami draugijos. Tai komplikuota – ChatGPT jokiu būdu negali prilygti psichologui, neturi empatijos, gali pataikauti ir pan. Tačiau kartais jis gali padėti rasti tinkamus žodžius, įkvėpti ar padėti susidėlioti mintis. Tokiuose panaudojimuose svarbu elgtis sąmoningai, apgalvotai“, – sako L. Keraitis.
2. Planavimas, organizavimas
Užklausos pavyzdys: Man sunkiai sekasi planuoti savo laiką. Pateik tris konkrečius metodus, kurie leistų man būti produktyvesniam, susidėlioti ateinančios savaitės darbus į kalendorių.
Kitas pavyzdys: Padėk man išsigryninti mano darbo prioritetus SMART metodu.
„Paimti savo naujametinius siekius, sudėti juos į ChatGPT ir paprašyti padėti juos pasiekti, sudėlioti visa tai į kalendorių – tai tikrai gali padėti tuos tikslus pasiekti. DI įrankiai naudingi išskaidant informaciją į mažesnius gabalėlius, ją sistemizuojant, tad planavime galima atrasti ne vieną naudingą panaudojimą“, – komentuoja L. Keraitis.
3. Prasmės paieškos
„Tyrime aprašomi atsiliepimai, kai DI naudotojai išsipasakoja, ieško atsakymų į filosofinius klausimus, gryninasi savo vertybes. Šiuo metu tai vis dar tabu tema – daliai žmonių vien mintis, kad su DI galima kalbėtis tokiomis intymiomis temomis atrodo distopiška. Tą pripažįsta ir patys naudotojai – komiška, kai su DI kalbiesi apie prasmę ir jis staiga prihaliucionuoja kažką visai ne į temą. Kaip tokie išsipasakojimai „skaitmeniniam draugui“ paveiks mus, mūsų socialinius santykius? Ar tai apskritai yra gera idėja? Ko gero, tik laikas parodys“, – svarsto Inovacijų ekspertas.
4. Geresnis mokymasis
Užklausos pavyzdys: Padėk man suprasti, kaip infliacija veikai būsto rinką. Papasakok trimis sudėtingumo lygiais: kaip dešimtmečiui, kaip studentui, kaip analitikui.
„ChatGPT geba puikiai paaiškinti dalykus skirtingais sudėtingumo lygiais. Neseniai atsiradusi „Study and learn“ funkcija leidžia palengva pažinti temą, esi patikrinamas klausimais, atsakymas nepateikiamas iš karto. Dirbtinis intelektas dažniau klysta aktualijose, bet puikiai tinka nagrinėti amžinąsias temas“, – aiškina L. Keraitis.
5. Programinio kodo generavimas
„Nieko keista – kodo rašyme ir generavime DI įrankiai procesą stipriai pagreitina. Programų kūrėjų įrankių pasiūla didelė, yra iš ko pasirinkti. Visgi darbo programuotojai dar tikrai turi, DI jų nepakeitė“, – pastebi L. Keraitis.
6. Idėjų generavimas
7. Linksmybės ir kvailiojimai
Užklausos pavyzdys: Sugalvok 50 pavadinimų mano naujam braškių skonio kombuchos gėrimui. Pavadinimas turėtų būti ne ilgesnis nei 7 raidės, žaismingas, įsimenamas.
Kitas pavyzdys: sukurk trumpą eilėraštį apie už baldų nuolat kliūnantį ir šešis puodelius per dieną išgeriantį mano kolegą, vardu Tomas.
„Idėjų generavimas buvo lengvas būdas išbandyti ChatGPT ir panašius įrankius. Juokelių per juos sugeneruojama tikrai labai daug – nuo anekdotų, iki memų šablonų ar satyrų. Atsirado visa #fakehistory juokelių kategorija, kai kuriami tikroviški, bet išgalvoti istorijos momentai“, – pasakoja L. Keraitis.
8. Programinio kodo patikrinimas ir gerinimas
Surasti programiniame kode klaidas, jas ištaisyti, pasiūlyti geriau parašytą, bet tą pačią fuknciją atliekantį kodą – tai DI įrankiai tikrai gali pasiūlyti, ir tuo naudojasi tūkstančiai su programomis dirbančių žmonių.
9. Kūrybiškumas
„Kokią dovaną galėčiau padovanoti padovanoti žmonai mūsų metinių proga? Kaip atkimšti namie kriauklę, neturint įrankių? Kaip išdėstyti baldus suremontuotame bute? Kūrybiškumui su DI įrankiais ribų nėra, jie ypač naudingi norint perlipti kūrybinį bloką, rasti atsispyrimo tašką. Ir pats tai darau“, – pripažįsta L. Keraitis.
10. Sveikesnė gyvensena
„Treniruočių ar savaitės maisto plano sudarymas – apie tai su DI kalbamasi tikrai dažnai. Daugeliui patinka galimybė personalizuoti klausimus pagal savo poreikius, be to, taip gerokai pigiau nei mokėti sporto treneriams. Tačiau ne visada kokybė bus gera. Su sveikata susijusiu naudojimu reikia būti itin atsargiems. Jau žinome atvejus, kai ChatGPT naudotojai savyje sėkmingai atrado itin retą ligą, bet taip pat – kaip apsinuodijo aklai paklausę jos patarimų“, – su skeptiškumu sveikatos patarimus vertina L. Keraitis.
Į dešimtuką nepatekę, bet naudingi panaudojimo pavyzdžiai:
Teksto tono keitimas, apibendrinimas
Užklausos pavyzdys: Perrašyk žemiau esantį laišką: mažiau konfrontacijos, daugiau bendradarbiavimo.
Kitas pavyzdys: Pritaikyk tekstą tarptautinei auditorijai: tonas neutralus, pagarbus, aiškus.
Turinio santraukos, glaudinimas
Užklausos pavyzdys: Apibendrink šį tekstą 3 svarbiausiais punktais, kad galėčiau jį pristatyti vadovybei.
Kitas pavyzdys: Sutrumpink šį straipsnį į 5 punktus + vieną sakinį „kur esmė“.
Užklausų tobulinimas
Užklausos pavyzdys: Išanalizuok šią mano užklausą: kas neaišku? Kaip galėčiau patobulinti? Užduok 3 klausimus patobulinimui ir pateik optimizuotą versiją.
Teksto įvertinimas
Užklausos pavyzdys: Įvertink šį mano tekstą pagal aiškumą, logiką ir įtaigą. Ar jis aiškus, nuoseklus ir suprantamas?
„DI panaudojimo būdų yra išties daug. Nuo pasakų kūrimo vaikams, iki maisto receptų, laiko planavimo ar filosofinių pokalbių – visa tai išbandant įgaunama nuojauta, ką įrankis gali padaryti ir ko ne. Bandyti jį, reiškia daug eksperimentuoti“, – darbą su dirbtinio intelekto įrankiais pranešime žiniasklaidai apibendrina „Tele2“ inovacijų ekspertas Lukas Keraitis.
Pokalbių robotasChatGPTužklausa
