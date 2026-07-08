Lietuva ir Lenkija kartu kuria Europos dirbtinio intelekto gigagamyklą

„Investicijos į dirbtinį intelektą – tai investicijos į viso regiono konkurencingumą ir saugumą. Lietuva ir Lenkija rodo, kad veikdamos kartu mažesnės Europos valstybės gali tapti reikšmingu dirbtinio intelekto plėtros centru. Siekiame, kad Lietuvos ir Lenkijos dirbtinio intelekto ekosistemos būtų vieningos ir galėtų būti konkurencingos pasauliniame lygyje.“ – teigia ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Dirbtinio intelekto gigagamyklos – viena strateginių Europos Komisijos ir EuroHPC iniciatyvų, kuria Europoje kuriama naujausios kartos didelės apimties dirbtinio intelekto skaičiavimo infrastruktūra. Planuojama, kad Europos Sąjunga dalinai finansuos iki 5 gigagamyklų, tad Lietuvos ir Lenkijos investicijos yra planuojamos tuo atveju, jei Lenkijos verslo vedamas konsorciumas laimės Europos finansavimą.
Lietuvos ir Lenkijos ministerijų partnerystė yra pagrįsta 2026 m. sausio 26 d. Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos pasirašytu supratimo memorandumu dėl bendradarbiavimo dirbtinio intelekto srityje, įskaitant ir dirbtinio intelekto infrastruktūrą. Sukurtas ryšys leidžia abiem šalims dalyvauti bendroje pirkimų procedūroje ir gauti verslų bei mokslo partnerių formuosiamas paslaugas, geriausiai atitinkančias regiono poreikius.
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Prisijungusi prie iniciatyvos, Ekonomikos ir inovacijų ministerija Lietuvos institucijoms atvers prieigą prie pasaulinio lygio dirbtinio intelekto skaičiavimo pajėgumų ir kitų pažangių paslaugų įskaitant sukonfigūruotas erdves, specializuotus modelius ir duomenų paslaugas. Ši prieiga papildo Lietuvos DI gamyklą „LitAI“, kuriamą Vilniuje, ir sujungia nacionalinius bei regioninius pajėgumus į bendrą ekosistemą.
Planuojama, kad pirmosios Europos dirbtinio intelekto gigagamyklos pradės veikti 2028 m. Gigagamyklos bus finansuojamos, statomos ir valdomos privačių konsorciumų, atrinktų per EuroHPC pirkimų procedūrą.