Be to, portalas lrytas.lt papildys savo naujienų srautą ne viena nauja video formato laida, kurias lankytojai galės stebėti lrytas.tv platformoje.

Remiantis interneto rinkos tyrimų bendrovės „Gemius“ duomenimis, rugsėjo mėnesį naujienų portale lrytas.lt augo realių vartotojų skaičius ir vidutinė dienos auditorija.

Praėjusį mėnesį portalą kasdien vidutiniškai aplankė daugiau kaip 470 tūkst. interneto vartotojų (Average daily real users) ir tarp didžiausių šalies portalų buvo tvirtai antroje vietoje. Lrytas.lt vienintelis iš naujienų portalų gali pasigirti šio rodiklio didėjimu rugsėjo mėnesį.

Iš viso portale lrytas.lt per rugsėjį apsilankė daugiau nei 1,18 mln. realių vartotojų (Real users). „Gemius“ duomenimis, lankytojai pastarąjį mėnesį portale naršydami praleido vidutiniškai 1 val. 43 min. Tai – antras geriausias laikas Lietuvos portalų rinkoje.

Stiprios pozicijos išlaikytos ir pagal puslapių pervertimus bei apsilankymų skaičių. Pagal pastarąją metriką užfiksuota daugiau kaip 27 mln. apsilankymų. Puslapių pervertimų skaičius siekia daugiau nei 140 mln. Šie skaičiai tarp naujienų portalų taip pat garantavo antrąją vietą.

„Labai džiaugiamės, kad pagal pagrindines skaičiavimo metrikas, kurias pateikia tyrimų bendrovė „Gemius“, jau daugiau nei pusę metų tvirtai esame antroje vietoje tarp didžiausių šalies portalų. Tai didžiulis įvertinimas visai mūsų komandai.

Mūsų žurnalistai kasdien sukasi tarp svarbiausių ir aktualiausių šalies bei pasaulio naujienų, diskusijų ir projektų. Nesustosime ir savo skaitytojams pateiksime patį įdomiausią turinį“, – sako lrytas.lt direktorius Tautvydas Mikalajūnas.

Socialinių tinklų redaktorė Giedrė Banel pastebi, kad remiantis „Google Analytics“ duomenimis, lankytojų srautas, pasiekiamas per socialinius tinklus išlieka didžiausias. Be naujienų, daugiausia dėmesio sulaukia projektinis portalo turinys. Rugsėjo mėnesį socialiniuose tinkluose skaitomiausias projektas buvo „Mūsų slaptas pasimatymas“. Kai kurie straipsniai iš jo buvo perskaityti daugiau nei šimtą tūkstančių kartų.

Į eterį grįžę politikos apžvalgininkai ir aibė laukiančių video naujienų

Lrytas.tv per praėjusį mėnesį sulaukė virš milijono lankytojų. Daugiausiai dėmesio sulaukė „Reporterio“ laidos ir naujienos, susijusios su vis didėjančiais koronaviruso užsikrėtimų atvejais. Mėnesio reportažas, sulaukęs daugiausiai peržiūrų – „Gydytoja įspėjo nesiskiepijančius: visų jų nuomonė pasikeičia stacionare, gaila – per vėlai“ buvo peržiūrėtas daugiau nei 144 tūkstančius kartų.

Į eterį sugrįžo ir visų pamėgtos laidos „Ne spaudai“, „Švarūs miestai“, „Inovacijų DNR“. Tiesa, nemenką dėmesį praėjusį mėnesį žiūrovai skyrė ir tiesioginėms transliacijoms. Tūkstančiai portalo lankytojų stebėjo komentarus apie KET pasikeitimus sostinėje, domėjosi skurdo ir socialinės atskirties apžvalga Lietuvoje bei rugsėjo 10-ąją vykusiu protestu.

Artimiausiu metu internetinė lrytas.tv pateiks ne vieną naują laidą apie švietimą, sveikatą ir verslą bei rinkodarą.

Naujas žurnalo numeris ir išskirtiniai projektai

Prekyboje pasirodė naujas „Lietuvos ryto“ žurnalo „Stilius Plius“ numeris. Jame – naujausios šio rudens ir žiemos mados tendencijos ir garsiausios mados asmenybės. Žurnalo viršelį puošia dizainerė Eglės Ruškytė-Hulkenber. Žurnalą galima įsigyti didžiuosiuose prekybos centruose, spaudos platinimo skyriuose, internetinėje parduotuvėje „Barbora“ (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje). „Lietuvos ryto“ prenumeratoriai žurnalą gauna nemokamai.

Baigėsi pirmasis jauno verslo „Verslo genas“ projekto etapas, kuriame lrytas.lt verslo žurnalistai rašė apie sėkmingiausias verslo istorijas ir kvietė patiems kandidatuoti ir papasakoti apie save visai Lietuvai. Jau nuo spalio 11 d. lrytas.lt lankytojai galės balsuoti ir atiduoti savo simpatijas už labiausiai patikusį verslą, kuris specialiu prizu bus apdovanotas iškilmingame renginyje.

Rugsėjo 5-ąją, švenčiant Tarptautinę mokytojų dieną buvo paskelbiami jau tradiciniu tapusio konkurso „Šauniausio Lietuvos mokytojo rinkimai“ rezultatai.

„Mokytojus nuolat lydi vertinimai ir užbrėžtos kartelės. O jas pasiekęs ar jau taps geriausias? Ar bus geriausias padėjęs pelnyti medalį? O gal išmokęs apie pagarbą žmogui? Kas yra geriausias mokytojas? Vieni pasakys, kad tas, kuris išugdė aukščiausius įvertinimus pelniusius, o kiti – kad tapęs asmenybės pavyzdžiu.

Sunku lyginti ir vertinti. Bet net neabejoju, kad daugelis turime mokytoją, kuriam skirtume geriausiojo titulą ir gražiausius padėkos žodžius. Tai dar kartą įrodė ir rinkimai, kuriuose buvo pristatyti puikūs šalies mokytojai. O kiek dar jų už kadro! Ar tai profesija, verta milijono? Taip, mokytojas vertas milijono. Kol kas jis gauna tik milijoną dėkingumu spindinčių akių, o mes stengiamės bent dalele prisidėti prie jų džiaugsmo“, – sakė lrytas.lt redaktoriaus pavaduotoja Greta Ališauskaitė.

Šiais metais ne ką mažiau dėmesio sulaukusiame konkurse, iš 163 dalyvių, triumfavo Miglė Janušauskienė – Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos priešmokyklinio ugdymo mokytoja, kuri yra įsitikinusi, kad lengviau kalbėti ne apie savo, o mokinių sėkmę.

„Šis laimėjimas yra gera proga atsisukti į save ir pagalvoti, kiek tu jautiesi sėkmingas pats. Toks palaikymas, kokio sulaukiau šiame konkurse – didelis džiaugsmas, proga prisiminti savo mokinių sėkmingus žingsnelius ir suprasti, kad kažką darai teisingai“ – džiaugiasi šauniausia Lietuvos mokytoja išrinkta M.Janušauskienė.

Baigėsi ir beveik mėnesį trukęs naujienų portalo lrytas.lt projektas „LIDL vaikų sodelis“, kuriame tėvai ir pedagogai sulaukė daug naudingų patarimų, kaip įkalbėti mažuosius valgyti vaisius ir daržoves, o vaikai grūmėsi dėl pagrindinių prizų užduotyse panaudodami gamtos dovanojamas gėrybes.

Užsukus į polapį „LIDL Vaikų sodelis“ lankytojų laukė ne tik dietologų, psichologų patarimai, užduotys vaikams ir galimybė atsispausdinti įspūdingas vaisių ir daržovių karūnas bet ir galimybė sudalyvauti net trijuose žaidimuose, kuriems projekto partneris LIDL paruošė ypatingus prizus. Įdomu buvo tai, kad pirmą kartą dėl prizo dalyviai grūmėsi ne individualiai, o grupėmis ar klasėmis.

Redakcijos pastiprinimas ir iššūkis darbuotojams

Pradėjus naują sezoną portalo komandos gretos pasipildė naujais kolegomis. IT ir mokslo skyrių sustiprino žurnalistė Gintarė Baškytė, prie Verslo skyriaus žurnalistų prisijungė Gustė Valantinavičiūtė. Taip pat lrytas.lt džiaugiasi ir nauju Sporto skyriaus žurnalistu Arūnu Valicku.

Spalį redakcija kolegas pakvietė į naują judėjimo iššūkį. Visą mėnesį vaikščioti, bėgioti, važiuoti dviračiu ar kitaip užsiimti fizine veikla, o rezultatus fiksuoti mobilioje sporto programėlėje.

„Judėjimo iššūkį kolegoms surengėme ne pirmą kartą. Suprantame, kad vėstant orams ir tamsėjant vakarams, motyvacijos sportuoti kartais ir pritrūksta. Tai puiki proga visiems kartu pajudėti ir pasivaržyti tarpusavyje. O aktyviausius, žinoma, apdovanosime – jų lauks malonios SPA pramogos“, – sako lrytas.lt rinkodaros projektų vadovė Aistė Gudauskaitė.

Lrytas.lt IT skyriaus vadovas Giedrius Kvakšys tapo Lietuvos IT vadovų „CIO.lt“ bendruomenės nariu. „Manau, kad tai įvertinimas bei pasiekimas ne tik man, bet ir visai lrytas.lt IT komandai, su kuria laukia dar daug didelių darbų!“, – savo emocijomis dalinosi G. Kvakšys.

Savanorystės principu grindžiama Lietuvos IT vadovų bendruomenė „CIO.lt“ jungia didelę patirtį sukaupusių šalies įmonių IT vadovus. Šiandien informacijos dalinimusi ir pagalba vienas kitam grindžiamoje bendruomenėje veikia kiek daugiau nei šešiasdešimt narių.

Nuotaikingas konkursas ir dėmesys sveikatos projektams

Įsibėgėjus rudens sezonui daugiau dėmesio pradedame skirti savo sveikatai, imuniteto stiprinimui. Lrytas.lt kartu su partneriais pristato projektus, padėsiančius daugiau sužinoti apie tai, kaip tinkamai pasirūpinti savo sveikata.

Projekte „Sveikame kūne – sveika siela“ atskleidžiamas kompleksinis požiūris į sveikatą ir jos rūpinimąsi. Pandemija leido suvokti, kad sveikas kūnas ir sveika siela arba kitaip tariant – subalansuota psichikos sveikata yra itin svarbi kiekvienam.

Projekte „Būkime sveiki“ – pateikiama visa aktuali informacija apie šlapimo takų ligas. Netrukus eteryje pasirodys speciali lrytas.tv video laida „Sveikatos ekspertai“, kurioje „Baltijos Amerikos klinikos“ specialistai dalinsis naudinga informacija įvairiomis sveikatos temomis.

Gyvūnų gerbėjai portale lrytas.lt kviečiami dalintis nuotraukomis kartu su savo augintiniu ir laimėti jam gardžius prizus. Siųsti nuotrauką ir balsuoti už labiausiai patikusią galima specialiame konkurso „Mes panašūs“ polapyje.

Naują sezoną pradėjo „Žinovų klubo“ protmūšiai. Tiesiogines žaidimo transliacijas esamuoju laiku stebėti ir žaisti galima kiekvieną trečiadienį naujienų portale lrytas.lt. O žaidimams pasiruošti padės „Žinovų klubo“ testai, kuriuos išsprendus galima laimėti vertingus prizus.

„Tai ne viskas, ką su partneriais paruošėme portalo lankytojams. Jau intensyviai ruošiamės artėjančiam šventiniam laikotarpiui. Lankytojų lauks aibė naujienų ir konkursų. Be to, „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupė visuomet rėmė meno bei socialines iniciatyvas, todėl šią tradiciją tęsime.

Spalį savo leidiniuose ir portale skirsime dėmesio išskirtiniam Kristian Benedikt koncertui Lietuvos operos ir baleto teatre, tarptautiniam aktualios muzikos festivaliui „Gaida“. Išvysite mūsų partnerysčių su emocinės pagalbos linijos vyrams Nelikvienas.lt ir keliais kitais naujais partneriais rezultatus. Toliau tęsime ir Odontologų rūmų kampanijos „Graži šypsena yra balta“ viešinimo kampaniją“, – sako „Lietuvos ryto“ žiniasklaidos grupės rinkodaros vadovė Gintarė Kaminskienė.