Technologijos – neatskiriama žmogaus dalis

Dirbtinai išpūsti neramumai

Technologiniai pasiekimai neretai priverčia sustoti ir susimąstyti apie savo vietą skaitmenizuotame pasaulyje. Toks spartus vystymasis kartais baugina savo potencialu iš esmės pakeisti žmogaus prigimtį, paversdamas jį savotišku kiborgu, o nuogąstavimus sustiprina pop-kultūroje atsirandančios tendencijos technologijas paišyti neigiamomis spalvomis (pavyzdžiui „Netflix“ seriale „Black Mirror“).

Draugas, o ne priešas

Kaip bebūtų, žmogaus ir technologijų sąjunga – ne tik neišvengiama, bet ir pageidautina. Štai Elonas Muskas teigia, kad mes jau dabar esame kiborgai, tik to dar nesuprantame. Mobilieji įrenginiai yra ne tik kasdieniai mūsų kompanionai, bet ir tam tikri mūsų tęsiniai. Panašiai kaip laikoma lazda tampa mūsų rankos tęsiniu, išmanusis įrenginys pratęsia mūsų smegenis ir asmenybes.

Technologijų kritikai taip pat dažnai ignoruoja ir visus prietaisų privalumus. To priežastis yra ganėtinai aiški – patogios, išmanios ir galingos įrenginių charakteristikos tampa savaime suprantamos ir iš dalies nevertinamos. Tačiau jeigu galėtumėme nusikelti į praeitį penkiasdešimt metų ir pademonstruoti visas mobiliųjų telefonų funkcijas, to meto žmones išverstume iš koto. Prietaisai, kuriuos kiekvienas turime kišenėse yra keliasdešimt kartų galingesni ir šimtus ar net tūkstančius kartų kompaktiškesni nei pažangiausi tų laikų kompiuteriai, padėję žmonėms išsilaipinti Mėnulyje!

Pokyčių poreikis

Gebėjimas prisitaikyti prie kintančio pasaulio tampa naudingu įgudžiu kuris atveria naujas galimybes ir praturtina kasdieninį gyvenimą. Tą intuityviai puikiai supranta jaunoji karta, kuri prie naujovių kartais geba prisitaikyti sparčiau nei pačios inovacijos atsiduria rinkoje. Jaunuoliai tampa tam tikra jėga, kuri reikalauja patogesnių, spartesnių, ir daugiau funkcijų turinčių įrenginių. Reaguodami į paklausą, inovatoriai turi gerokai paplušėti, kad atlieptų į visus vartotojų reikalavimus.

Technologijų vystymo centre – vartotojas

Mobiliesiems įrenginiams tampant neatskiriama asmenybės dalimi, neišvengiamai atsiranda poreikis išsiskirti. Išmanusis telefonas šiandien yra ne tik įrankis, bet ir aksesuaras. Technologijas pilnu pajėgumu išnaudojantiems asmenims jis jau seniai tapo žymiai daugiau nei susisiekimo priemonė – išmanieji turi pasižymėti nepriekaištinga kameros kokybe, būti spartūs, greitai pakraunami ir ilgai neišsikraunantys, turėti modernias funkcijas ir prie viso to būti patraukliais, prieinamais, kompaktiškais ir patogiais. Jie taip pat turėtų žadinti kūrybiškumą ir suteikti galimybes jį išnaudoti.

Į visus šios poreikius atsižvelgiantys išmaniųjų telefonų kūrėjai tampa favoritais žingeidžių jaunuolių tarpe. Ar dabartinėje rinkoje galima rasti tokį produktą? Tikrai taip.

Štai „Huawei“ neseniai pristatė naujausią „nova“ serijos telefoną „nova 9“. Vos pažvelgus į išmaniojo charakteristikas ir dizainą galima suprasti, kad jis skirtas būtent aukštus reikalavimus keliančiam jaunimui. Įrenginys pasižymi išskirtiniu našumu, profesionalia 50 MP kamera ir gali patenkinti net įmantriausius dizaino poreikius. Be viso to, „nova 9“ turi ilgaamžišką bateriją, kuri greitojo įkrovimo funkcijos pagalba pilnai įkrauta gali būti vos per 38 minutes, o įrenginio kaina taip pat nesikandžioja.

Vartotojui atsidūrus inovacijų centre, tik jo lūkesčius išpildantys produktai gali tikėtis susilaukti sėkmės. Akivaizdu, kad „Huawei“ tą puikiai supranta ir priima atitinkamus sprendimus, leidžiančius jauniesiems entuziastams pasijusti ypatingiems.

Susidraugauti su technologijomis dar niekada nebuvo taip lengva. Ir toliau žengdami pažangesnio rytojaus link, galime džiaugtis moderniais mūsų poreikius tenkinančiais sprendimais.

Tekstas parengtas bendradarbiaujant su „Huawei“.