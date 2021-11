Startuoliai Lietuvoje: džiuginantys skaičiai ir kylantys iššūkiai

Apie tai, kokie žingsniai svarbiausi, norint sulaukti sėkmės kuriant ir vystant startuolį, su kokiais iššūkiais savo verslo pradžioje susidūrė vieno sėkmingiausiai lietuviškoje interneto erdvėje gyvuojančio startuolio „Bored Panda“ įkūrėjai ir kokių nestandartinių sprendimų pasitelkusi savo verslą nusprendė vystyti tarptautinių pervežimų įmonė „Cargo Go“, kviečiame žiūrėti jau šį šeštadienį naujausioje laidoje „Inovacijų DNR“.

Statistika rodo, kad vienam vienaragiui užaugti reikia maždaug 300 startuolių. Lietuvoje veikia apie 700 startuolių, tarp kurių yra vienas oficialus vienaragis „Vinted. Praėjusiais metais, nepaisant koronaviruso sukeltų ribojimų, Lietuvos startuoliai demonstravo rekordinius augimo tempus, toliau vykdė plėtrą, samdė naujus darbuotojus ir kėlė jiems atlyginimus. Šių metų skaičiai yra dar labiau džiuginantys.

„2020 m. Lietuvos startuoliuose dirbo 10 tūkstančių darbuotojų, o sumokėtų mokesčių suma siekė 125 mln. Eur. Džiugu tai, kad šiais metai šie skaičiai kopia dar aukščiau: darbuotojų skaičius augo dar 15 proc. ir šiuo metu siekia per 12 tūkstančių, o per pirmą pusmetį jau buvo sumokėta 58 mln. Eur mokesčių“, – sako I. Langaitė. Pasak startuolių asociacijos „Vienaragiai LT“ direktorės, kiekviename startuolio vystymo etape jis gali susidurti su iššūkiais. Ne išimtis yra jau dabar vienaragiu tapusi įmonė „Vinted“, turėjusi ne vieną sudėtingą situaciją, kurioje sprendėsi jos likimas. Šiose situacijose padėjo nepasidavimas, įdėtos pastangos, priimti nelengvi sprendimai.

I. Langaitei pritaria ir vieno sėkmingiausių startuolių „Bored Panda“ įkūrėjas Tomas Banišauskas. Anot jo, kuriant startuolį jo tikslas buvo tiesiog užsidirbti gyvenimui ir jis nesitikėjo tokios didžiulės sėkmės, tačiau kiekviename plėtros etape susidurdavo su tam tikromis problemomis ir iššūkiais. „Pradžioje didžiausiu iššūkiu buvo tai, kad visus darbus tekdavo darytis pačiam ir nelikdavo laiko poilsiui. Kitame etape, kai prasidėjo verslo plėtra, susidūrėme su talentų paieškos problema, ypač sunku buvo suformuoti IT komandą. Be to, tokios sparčios plėtros ir populiarumo pirmus penkerius metus neatlaikydavo ir serveriai, kurie nuolat nulūždavo“, – sako „Bored Panda“ įkūrėjas T. Banišauskas.

