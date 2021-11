„Samsung“ ekspertas rekomenduoja geriausius išmaniuosius verslui: kurie iš jų yra saugiausi?

Tačiau rinkos specialistai atkreipia dėmesį, kad tokios tendencijos verslo atstovams sukūrė naują iššūkį – išmaniuosiuose telefonuose esančios informacijos saugumą.

„Remiantis statistika, nuo pandemijos pradžios išmaniųjų telefonų įsigijimai verslo segmente augo dešimtadaliu, o naudojimasis mobiliaisiais įrenginiais – rekordiniais 200 proc. Nenuostabu, kad didėjant šiais prietaisais atliekamų operacijų skaičiui ir į juos persikeliant vis daugiau kritinės svarbos duomenų, jie vis dažniau patiria programišių atakas.

Kiekvienas toks bandymas potencialiai gali lemti didelius finansinius nuostolius, nemalonumus klientams ir žalą įmonės reputacijai. Dėl šios priežasties verslo organizacijoms labai svarbu pasirinkti tinkamus išmaniuosius telefonus, kurie padėtų maksimaliai sumažinti šias rizikas ir užkirsti kelią nenumatytoms grėsmėms“, – teigia Vaidas Bielinis, „Samsung Electronics Baltics“ pardavimų verslui skyriaus vadovas.

Įrenginys turi atitikti kur kas didesnius reikalavimus saugumui

Pandemijos metu tapus būtinybe darbą organizuoti nuotoliniu būdu, nemaža dalis saugiuose bendrovių kompiuteriuose ir serveriuose saugotų duomenų neišvengiamai persikėlė į darbuotojų išmaniuosius telefonus. Dažnai tarp šių duomenų pateko ne tik jautri įmonės, bet ir jos klientų informacija, kurios apsaugai taikomi kur kas aukštesni reikalavimai. Deja, daugelis įmonių į tai neatsižvelgia ir renkasi tokių duomenų kibernetinės saugos lygio neatitinkančius, privačiam naudojimui sukurtus išmaniuosius.

Kitaip nei jie, naujieji „Samsung“ verslui skirti mobilieji turi integruotą verslo klasės „Knox“ saugumo platformą, kuri tobulinama jau aštuonerius metus, turi daugiau saugumo sertifikatų už bet kurį analogišką kito gamintojo sprendimą ir jau spėjo užsitarnauti JAV gynybos departamento, bankų bei kitų aukščiausius duomenų apsaugos reikalavimus keliančių organizacijų pasitikėjimą visame pasaulyje.

„Ši sistema be jokio vartotojo įsikišimo automatiškai skenuoja įrenginį, apsaugodama jį nuo bandymo įsilaužti, nutekinti duomenis ir kitų grėsmių. Tuo metu „TrustZone“ aplinka nuo operacinės sistemos izoliuoja programinę įrangą, kuri valdo slaptažodžius, biometrinius duomenis ir kriptografinius raktus, taip užkirsdama visus įmanomus kelius juos pasisavinti net ir pažangiausiems „Android“ virusams. Tokiu būdu ši unikali funkcija apsaugo tai, kas tretiesiems asmenims suteiktų plačiausią galimybę perimti telefono ir jame esančios informacijos kontrolę,“ – pasakoja V.Bielinis.

Papildomos priemonės dar geresnei apsaugai

Verslo poreikiams nepritaikytų išmaniųjų telefonų įsigijimas įmonei taip pat sukuria įvairių kitų nepatogumų. Darbuotojai dažnai nėra pajėgūs tinkamai susikonfigūruoti naujo įrenginio saugumo nustatymų, Wi-Fi ugniasienės, įdiegti darbui būtinų sertifikatų bei atlikti kitų veiksmų, kurie užtikrintų saugų bei sklandų naudojimąsi išmaniuoju. Be to, darbui tapus nuotoliniu, organizacijos IT specialistai turi ribotas galimybes spręsti įvairias darbuotojams kylančias problemas ir laikui bėgant rūpintis jų turimų įrenginių saugumu.

„Maksimalią išmaniojo telefono apsaugą nuo kibernetinio saugumo grėsmių užtikrina du komponentai – teisingas jų pirminis sukonfigūravimas ir nuolatinė priežiūra. Abiem šiais elementais pasirūpinti nesunkiai leidžia verslui skirtas ir su „Galaxy S21“, „Z Flip3“, „Z Fold3“ bei kitais „Samsung“ verslui pritaikytais išmaniaisiais suderinamas „Knox Suite“ sprendimas.

Jis įgalina bendrovės IT specialistus nuotoliniu būdu atlikti tiek pirminį nustatymą, tiek vėlesnius pakeitimus ar prietaisų programinės įrangos atnaujinimus. Taip pat „Knox Suite“ akimirksniu informuoja, jei darbuotojas pakeitė kritinius saugos nustatymus ar kuris nors kompanijos įrenginys patyrė ataką, ir taip leidžia organizacijos IT skyriui nedelsiant imtis priemonių jautriai įmonės informacijai apsaugoti“, – atskleidžia ekspertas.

Saugumą užtikrina ir ilgalaikiai gamintojo įsipareigojimai

Kibernetinio saugumo specialistai kartais juokauja, jog jų didžiausias priešas yra ne programišiai, o laikas. Kad ir kokias pažangias apsaugos priemones įdiegtume išmaniuosiuose telefonuose, ilgainiui piktų kėslų turintys asmenys vis tiek suras jas apeiti padedančių spragų. Vienintelė išeitis gamintojui – nuolat ieškoti pažeidžiamumų ir juos laiku pašalinti, išsiunčiant programinės įrangos naujinius. Kita vertus, išmaniuosius telefonus gaminančioms kompanijoms šis darbas atima daug resursų, todėl rinkoje įprasta naujiems įrenginiams pažadėti tiekti saugumo atnaujinimas vidutiniškai vos dvejus metus.

Deja, patirtis rodo, jog gamintojams ne visada pavyksta laikytis net ir šio įsipareigojimo, nors dauguma įmonių, taupydamos kaštus, išmaniuosius telefonus perka net ne dvejiems, o mažiausiai trejiems metams. Tai reiškia, kad praėjus šiam laikotarpiui, net ir taikydamos aukščiausius saugumo standartus, kitų ar mažiau žinomų prekės ženklų gaminius pasirinkusios organizacijos patiria didesnę duomenų vagystės riziką.

Šią ydingą rinkos praktiką nusprendė nutraukti „Samsung“, savo naujausiems verslo segmentui skirtiems išmaniesiems įsipareigojusi saugumo atnaujinimus tiekti net ketverius metus. Toks žingsnis turėtų ne tik bėgant laikui išlaikyti šių įrenginių atsparumą kibernetinių nusikaltėlių atakoms, bet ir padėti verslo atstovams sutaupyti, turint galimybę įsigytais telefonais naudotis ilgiau.

Daugiau informacijos apie „Galaxy“ išmaniuosius telefonus: https://www.samsung.com/lt/