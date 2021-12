Pati „Adform“ apie tai informavo tik gruodžio 10 d. įrašu savo tinklalapyje, anglų kalba paskelbdama tokį tekstą:

„2021 m. gruodžio 8 d. „Adform“ aptiko kibernetinio saugumo incidentą, panašų į tuos, kuriuos neseniai patyrė kitos Danijos bendrovės. Incidentas susijęs su išoriniais užpuolikais, gavusiais neteisėtą prieigą prie kai kurių „Adform“ IT sistemų.

Po išsamių tyrimų ir atkūrimo veiksmų su išoriniais IT saugumo partneriais, visos išorinės platformos jau veikia. Tyrimai tebevyksta, tačiau „Adform“ ir trečiųjų šalių ekspertai patvirtino, kad įvykis neturėjo jokio poveikio nei mūsų gamybinei, nei priešgamybinei aplinkoms, todėl klientų operacijoms įtakos neturėjo. Ataka apsiribojo vidiniais administracijos failais.

Atakos metu iš kelių vidinių administratoriaus serverių buvo neteisėtai gauti duomenys, o užpuolikai pagrasino pavogtus duomenis paskelbti viešai. Įmonė „Adform“ nedelsdama įtraukė atitinkamas institucijas ir IT saugumo ekspertus. Be to, šiuo metu atliekamas išsamus tyrimas, kuriuo siekiant nustatyti pažeistus duomenis ir visus asmenis, kurių asmens duomenys galėjo būti paveikti. Pradėsime bendrauti su nukentėjusiomis šalimis“.

Tinklalapyje cituojamas ir „Adform“ generalinis direktorius Troelsas Jensenas:

„2021 m. gruodžio 8 d. „Adform“ saugumo komanda aptiko kibernetinio saugumo incidentą. Mūsų vidaus saugumo komandos nuolatinis įsipareigojimas saugoti „Adform“ buvo nulėmė kelio užkirtimą platesnio masto atakai. Deja, užpuolikams vis dėlto pavyko pavogti nedidelį kiekį vidaus administracinių ir asmens duomenų, todėl bendradarbiaujame su nukentėjusiomis suinteresuotosiomis šalimis ir valdžios institucijomis. Taip pat šiuo metu nustatinėjame ir atkuriame atsargines duomenų kopijas. Šiuo atžvilgiu prašome palaikymo, o taip pat pasmerkti tokią nusikalstamą veiklą, kaip išpirkos reikalaujančios programos ir neteisėtas dalijimasis duomenimis“.

Portalas lrytas.lt primena, kad šiais metais užfiksuota daug skaitmeninių duomenų vagysčių ir įsilaužimų. Vienu pirmųjų ir bene garsiausiu iš tokių incidentų Lietuvoje tapo „CityBee“ vartotojų duomenų vagystė, nuo programišių nukentėjo ir pažinčių svetainė Darnipora.lt, piratinio turinio svetainės filmai.in vartotojai , internetinė parduotuvė pigu.lt, Vilniaus kolegija ir kitos svetainės bei įstaigos, o visai neseniai – ir Lietuvos teismai.