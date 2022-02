„Atsižvelgiant į įtemptą geopolitinę padėtį, didinant Lietuvos kariuomenės resursus ir atsargas, mums itin svarbus greitas ir efektyvus įsigijimų užtikrinimas bei tiekimas. Kaip potencialią, Lietuvos valstybei priklausančią bendrovę, turinčią strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui, kuri turėtų galimybę palengvinti tiekimo grandinę ir užtikrinti šaudmenų gamybą per trumpą laikotarpį, matome AB Giraitės ginkluotės gamyklą“, – teigė A. Anušauskas.

Giraitės ginkluotės gamykla Lietuvos kariuomenę aprūpina šaudmenimis per Gynybos resursų agentūros prie Krašto apsaugos ministerijos arba NATO įsigijimų ir paramos agentūros skelbiamus konkursus. Per pastaruosius ketverius metus Lietuvos kariuomenei iš gamyklos užsakoma šaudmenų vidutiniškai už 2 mln. Eur kasmet. Atsižvelgiant į tai, kad Krašto apsaugos ministerija yra NATO įsigijimų ir paramos agentūros amunicijos programos narė, užsakymus gamykla gauna ir per NATO įsigijimų ir paramos agentūros skelbiamus pirkimus, taip aprūpindama šaudmenimis ir kitų užsienio šalių kariuomenes.

Giraitės ginklų gamykla gamina įvairią amuniciją NATO ir kitų šalių karinėms pajėgoms. 2016 m. gamykla įtraukta į strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių sąrašą.