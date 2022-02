„Facebook“ savininkė „Meta Platforms“ teigia, kad per tris mėnesius iki gruodžio pabaigos kasdien aktyvių vartotojų sumažėjo iki 1,929 mlrd. vartotojų, palyginus su 1,930 mlrd. ankstesnį ketvirtį.

Įmonė taip pat įspėjo, kad dėl tokių konkurentų kaip „TikTok“ ir „YouTube“, lėtėja pajamų augimas, o reklamdaviai taip pat mažina išlaidas.

„Meta“ akcijos atpigo daugiau nei 20 proc. – dėl to bendrovės akcijų rinkos vertė sumažėjo maždaug 200 mlrd. dolerių (174,4 mlrd. eurų).

Kitų socialinės žiniasklaidos platformų, tokių „Twitter“, „Snap“ ir „Pinterest“, akcijos taip pat smarkiai krito.

Vyriausiasis vykdantysis direktorius Markas Zuckerbergas teigė, kad įmonės pardavimų augimas nukentėjo, nes auditorija, ypač jaunesni vartotojai, perėjo pas konkurentus.

„Meta“, kuriai priklauso antra pagal dydį pasaulyje skaitmeninės reklamos platforma po „Google“, taip pat teigė, kad ją paveikė privatumo pakeitimai operacinėje sistemoje „Apple“.

Dėl šių pakeitimų prekių ženklams tapo sunkiau nukreipti ir vertinti savo reklamą „Facebook“ bei „Instagram“ tinkluose – ir pasak „Meta“ vyriausiojo finansų direktoriaus Dave'o Wehnerio, šiais metais jie gali turėti „maždaug 10 mlrd. dolerių poveikį“.

„Meta“ bendros pajamos, kurių didžiąją dalį sudaro pajamos iš reklamos pardavimų, per šį laikotarpį padidėjo iki 33,67 mlrd. dolerių – ir nedaug pranoko rinkos prognozes.

Bendrovė taip pat pateikė prognozes, kad kitą ketvirtį jos pajamos bus 27-29 mlrd. dolerių, t.y. mažesnės, nei tikėjosi analitikai.

Nors bendrovė pati investuoja į vaizdo įrašus, siekdama konkuruoti su Kinijos technologijų milžinei „ByteDance“ priklausančia „TikTok“, iš šių pasiūlymų ji uždirba mažiau pinigų nei iš tradicinių „Facebook“ ir „Instagram“ kanalų.

M.Zuckerbergas sakė esąs įsitikinęs, kad investicijos į vaizdo įrašus ir virtualiąją realybę atsipirks, kaip atsipirko ankstesnės investicijos į mobiliąją reklamą ir „Instagram“ istorijas. Tačiau jis pažymėjo, kad per ankstesnius strategijos pokyčius įmonei neteko kovoti su pagrindiniu konkurentu.

„Komandos dirba gana gerai, o produktas auga labai greitai, – sakė jis. – Šiuo atveju šiek tiek unikalu tai, kad „TikTok“ jau yra toks didelis konkurentas ir taip pat toliau gana sparčiai auga“.

„Meta“ silpnėja?

„Facebook“ visada buvo platforma, kuri auga. Visus ketvirčius jos gyvavimo laikotarpiu skaičiai kito tik į vieną pusę, rašo BBC. Tačiau per pastaruosius kelerius metus Europoje ir JAV augimas sustojo – bet tai užmaskavo vartotojų iš kitų pasaulio šalių skaičiaus augimas.

„Facebook“ nebėra toks populiarus tarp jaunesnių žmonių, koks buvo anksčiau, o patys „TikTok“ pripažįsta, kad kenkia amerikiečių verslui. Tačiau yra ir kitų priežasčių, dėl kurių investuotojai nerimauja dėl „Meta“.

„Meta“ pakeitė pavadinimą, nes norėjo sutelkti dėmesį į „Metavisatą“. Tačiau „Meta“ dar nė iš tolo nepriartėjo prie „Metaverslo“ kūrimo, šiuo metu tai yra tik svajonė.

Vietoje to bendrovė pumpuoja milijardus dolerių į bandymus „Metavisatą“ sukurti – visa tai dėl to, kad Markas Zuckerbergas mano, jog tam yra paklausa – o tai yra didžiulė rizika.

Galbūt „Meta“ artimiausių problemų sprendimas būtų nusipirkti „TikTok“? Bet JAV reguliavimo institucijos to niekada neleistų dėl antikonkurencinių įstatymų. Be to, daugelis Silicio slėnyje „Facebook“ dabar laiko nuodingu prekės ženklu. Tai tikrai nėra tokia pat šauni darbo vieta, kokia ji buvo, tarkime, prieš dešimt metų. Dėl to sunkiau pritraukti talentus.

„Meta“ turi rimtų problemų, kurios tęsiasi ir toliau – ir šis etapas gali būti tik pradžia, rašo BBC.