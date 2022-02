Lietuvos žinutė ukrainiečiams: nelegalaus skaitmeninio turinio mastą mažina ne tik bausmės

Šios konferencijos metu skaitmeninių technologijų sektoriaus asociacija „Infobalt“ su partnerėmis AVAKA, AGATA ir Ukrainos pramonininkų ir verslininkų asociacija pradėjo kurti legalaus skaitmeninio turinio plėtros Ukrainoje skatinimo kampaniją. Tai yra dalis bendro Lietuvos ir Ukrainos projekto, skirto padėti auginti legalaus skaitmeninio turinio suvokimą ir plėtrą Ukrainoje.

„Internetas neturi sienų, todėl padėdami auginti intelektinės nuosavybės naudos suvokimą, dalindamiesi jos apsaugos praktikomis ir skatindami legalaus turinio plėtrą kartu padedame ir ES bei Lietuvos turinio kūrėjams bei platintojams“, – teigia „Digital Europe“ vartotojų politikos darbo grupės vicepirmininkas ir „Infobalt“ Europos Sąjungos ir tarptautinių santykių vadovas Virgilijus Dirma.

Anot jo, autorių teisių saugomo turinio pasaulis per pastarąjį dešimtmetį radikaliai pasikeitė dėl modernios infrastruktūros ir skaitmeninės pramonės teikiamų naujų technologijų, kurios naudingos ir menininkams, ir vartotojams.

„Naudotojų įpročiai pasikeitė, o srautinio perdavimo paslaugos tapo dominuojančiu būdu europiečiams teisėtai pasiekti ir vartoti turinį, – sako V. Dirma. – Intelektinės nuosavybės teisės labai prisideda prie šalių ekonomikos, inovacijų ir bendro augimo. O šių teisių pažeidimai daro didelę žalą visuomenei ir ekonomikai, tokiu būdu sutrikdoma sąžininga konkurencija ir daromas nepataisomas poveikis prekės ženklo savininkų reputacijai.“

Dviejų dienų konferencijos metu projekto partneriai ir ekspertai iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, „Kurk Lietuvai“ iniciatyvos atstovams iš Ukrainos interneto asociacijos, mobiliojo ir interneto ryšio operatorių, Ukrainos pramonininkų ir verslininkų asociacijos, skaitmeninio turinio agentūrų pristatė ES ir Lietuvos reguliavimą, vykdomus projektus bei pasiekimus, moderavo praktinius seminarus.

Projekto partneriai ir ekspertai pabrėžė, kad reikia subalansuoto požiūrio į legalaus skaitmeninio turinio skatinimą ir intelektinės nuosavybės apsaugą.

„Kultūros ministerijos ir „Kurk Lietuvai“ atliktos vartotojų (nuo 14 iki 29 metų) apklausos Lietuvoje parodė, kad skaitmeninis turinys iš nelegalių šaltinių dažnai pasirenkamas dėl to, kad ten galima greičiau rasti norimo turinio, be to, tik juose jaunuoliai randa tai, ko ieško. Prie legalių turinio šaltinių šią auditoriją taip pat patrauktų labiau prieinamas skaitmeninis turinys, mat pagrindinė priežastis naudojantis nelegaliais šaltiniais – turinio kaina.

Reguliaciniai įrankiai derinami kartu su legalaus, patogiau ir labiau prieinamo skaitmeninio turinio šaltinių, tokių kaip srautinių transliacijų, plėtra per trejus metus Lietuvoje piratavimo mastus sumažino beveik dvigubai. Jeigu 2018 metais vienas vartotojas vidutiniškai 15,3 karto pasinaudodavo nelegaliai audiovizualinį turinį platinančiais šaltiniais, tai 2021 metais pasinaudojimų vidurkis sumažėjo iki 8,6 karto.

„Infobalt“ narės advokatų kontoros „TGS Baltic“ partneris ir technologijų industrijos grupės vadovas Mindaugas Civilka sako, kad turinio piratavimas yra labai pelningas tarptautinis nelegalus verslas ir viena iš svarbių krypčių yra jo pelningumo ir patrauklumo mažinimas sukuriant daugiau kliūčių ir didinant tos veiklos kaštus.

„Todėl politinė valstybės institucijų valia yra esminis ingredientas kuriant efektyvų antipiratavimo planą ir sprendimai turi būti kompleksiniai kompleksiniai ir nuoseklūs, įtraukiantys visas suinteresuotas šalis“, – teigia M. Civilka.

Kita vertus, jis pabrėžia, kad svarbu nesileisti aklai kopijuoti kitų šalių praktikų, nes skiriasi sociokultūrinis kontekstas, taip pat skiriasi ir legalaus skaitmeninio turinio bei jo platformų pasiūla.

„Pavyzdžiui, kalba, įgarsinimas ir vertimas gali būti viena iš esminių kliūčių sklandžiai legalaus turinio plėtrai“, – sako M.Civilka.

Lietuvos ir Ukrainos partneriai toliau tęs kampanijos kūrimą vasario-kovo mėnesiais, kurį pristatys Ukrainoje. Taip pat planuojamas dalyvavimas tarptautiniame renginyje Barselonoje, Ispanijoje.