„Telia“ tiesia pagalbos ranką į Lietuvą persikeliantiems Ukrainos verslams

Nuo šiandien „Telia“ Ukrainos verslams netaikys įrengimo, aktyvavimo ir administracinių mokesčių visoms savo tiekiamoms telekomunikacijų paslaugoms, įskaitant fiksuotą internetą, telefoniją ir mobilųjį ryšį. Taip pat į Lietuvą persikeliantys ukrainiečių verslai iki pusės metų galės nemokėti mėnesinių paslaugų mokesčių mobiliajam ryšiui, mobiliajam internetui, „Microsoft 365“ paslaugų paketui, „Telia Cloud“ debesijai ir skambučių centro paslaugoms.

Atsižvelgiant į Ukrainos verslų poreikį bendrauti su partneriais, likusiais Ukrainoje, ir kitose šalyse, bendrovė sudarys galimybę iki 6 mėnesių už tarptautinius skambučius mokėti didmeninėmis kainomis. Be to, bendrovė teiks visas konsultacijas IT infrastruktūros perkėlimo klausimais.

„Nuo karo Ukrainoje bėga ne tik civiliai gyventojai, bet ir verslai. Galimybė saugiai ir nenutrūkstamai tęsti veiklą itin svarbi su technologijomis susijusioms bendrovėms, tačiau darbuotojų, įrangos ir paslaugų perkėlimas į kitą šalį reiškia milžiniškas neplanuotas išlaidas. Prisidėdami prie kvietimo ukrainiečių verslams tęsti veiklą iš Lietuvos, nusprendėme jiems užtikrinti nemokamą svarbiausių ryšio ir IT paslaugų diegimą bei tiekimą iki pusės metų“, – sako įmonės verslo klientų vadovas Daniel Karpovič.

Užsieniečių relokacijos ir integracijos paslaugų centras „International House Vilnius“, centralizuotai teikiantis svarbiausias paslaugas, susijusias su darbu, relokacija ir integracija Lietuvoje dirbantiems bei čia atvykstantiems užsieniečiams ir jų šeimos nariams, jau nuo praėjusios savaitės padidino pajėgumus ir įjungė „Telia“ finansuojamą karštą telefono liniją.

„Akivaizdu, kad Lietuvoje dirbti pasirinks nemažai Ukrainos verslo organizacijų, nes dar iki karinių veiksmų buvome sulaukę užklausų dėl galimybių perkelti įmones, jų darbuotojus ir šeimos narius. Šiomis dienomis mūsų karštosios linijos konsultantams dažniau teko skambinusiems atsakyti, kaip saugiau pasiekti Lietuvą, ypač pirmosiomis karo dienomis, kai mūsų numeris buvo vienas pirmųjų, teikęs informaciją pabėgėliams. Manome, kad per artimiausias dvi savaites visas jėgas jau galėsime skirti pagelbėti Ukrainos gyventojams kuo sklandžiau įsikurti Vilniuje ir čia perkelti savo verslus“, – sako Vilniaus miesto turizmo ir verslo plėtros agentūros „Go Vilnius“ vadovė Inga Romanovskienė.

„Esame pasiruošę padėti visais su ryšio ar technologijų paslaugomis susijusiais klausimais. Pagalbai ir paslaugų aktyvavimui Ukrainos verslams Lietuvoje teiksime prioritetą“, – priduria D. Karpovič.

Telekomunikacijų kompanija taip pat prisideda prie pagalbos Ukrainos karo pabėgėliams, atvykstantiems į mūsų šalį – bendrovė suteiks neribotą skaičių išankstinio mokėjimo paslaugos „Ežys“ SIM kortelių su ryšio paslaugomis. „Ežio“ klientai, kaip ir visi „Telia“ mobiliojo bei fiksuotojo ryšio paslaugų abonentai, visą kovo mėnesį gali nemokamai ir neribotai skambinti bei siųsti SMS į Ukrainą, o esantys šioje šalyje – bendrauti su Lietuva ar Ukrainos viduje.

Papildoma informacija Ukrainos piliečiams teikiama:

.Kiekvieną dieną ( ir savaitgalį) nuo 8 iki 22 val. „International House Vilnius“ darbuotojai konsultuoja telefonu +370 526 40 200 apie galimybę įsikurti Vilniuje ir rasti čia kvalifikuotą darbą.