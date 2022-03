„Anonymous“ ne tik pagrobė 20 terabaitų „Rosneft Deutschland“ duomenų – dar ir atliko „valymą“

„Rosneft“ yra Rusijos valstybinė naftos bendrovė, žvalganti naftos ir dujų telkinius, valdanti įvairius gręžimo ir gavybos įrenginius bei naftos perdirbimo gamyklas. Buvęs Vokietijos kancleris Gerhardas Schröderis yra „Rosneft“ stebėtojų tarybos Rusijoje pirmininkas.

Svetainėje anonleaks.net skelbiama, kad „Anonymous“ grupuotės haktyvistams pavyko gauti prieigą prie „Rosneft Deutschland“ serverių ir perimti didelį kiekį duomenų.

„Jie labai giliai įsiskverbė į „Rosneft Deutschland“ sistemas. Tiesą sakant, taip giliai, kad lengvai rado atsargines darbuotojų ir vadovų nešiojamųjų kompiuterių kopijas, – skelbiama svetainėje – Be to, buvo galima pasiekti visas įmonės virtualias mašinas, nepertraukiamo maitinimo sistemas ir kita“.

Teigiama, kad buvo planuojama perimti visus įmonės duomenis, ir tai padaryti buvo palyginus lengva naudojantis paprastu FTP ryšiu, kuris veikė 5,5 GB/s greičiu. Tačiau buvo tikimasi, kad visa tai užtruks gana ilgai, nes buvo gauta prieiga prie beveik 25 terabaitų duomenų, taip pat atsarginių kopijų, failų su dokumentais, ir net darbuotojų „iPhone“ ir „iPad“ įrenginių.

„Tačiau, deja, atsisiuntimas nutrūko. Ne dėl to, kad kažkas buvo sugautas, ne dėl to, kad kai kas beveik dvi savaites nuolat ir be pertraukos siuntėsi duomenis. Tačiau praėjusį penktadienį FTP ryšys, kuris pats savaime buvo labai stabilus, nutrūko – nes vakare sutriko visa jų sistema, staiga nebeliko ryšio. Pats prisijungimo taškas vis dar veikė, tačiau toliau judėti į priekį nebebuvo įmanoma, nes už jo naudojama sistema nebebuvo prijungta prie interneto“, – rašoma anonleaks.net.

„Nežinome, ar kas nors ištraukė netinkamą laidą. „Anonymous“ teigimu, atrodė, kad kažkas „sugriovė“ ugniasienę. Sistemoje nebuvo matyti nė vieno kito vartotojo, dingo internetas, tikriausiai ir pati „Rosneft“ nebeturėjo prieigos“, – teigiama svetainėje.

„Anonymous“ teigia, kad be parsisiųsti spėtų duomenų dar pavyko ištrinti darbuotojų „iPhone“ telefonuose buvusią informaciją (hakerių teigimu, tai nebuvo sunku padaryti, nes telefono PIN buvo „1234“) – iš viso buvo paveikti 59 „Apple“ įrenginiai.

„Kalbant apie atsargines duomenų kopijas, reikia pasitenkinti praėjusią savaitę perimtais beveik 20 terabaitų. Įtrauktos visos darbuotojų nešiojamųjų kompiuterių ir jų standžiųjų diskų kopijos, pašto serverio standžiojo disko kopijos (34 GB), daugybė archyvinių failų (ZIP, TAR.GZ ir 7Z), CSV, XLSX, DOC ir, žinoma, programinės įrangos paketai, vadovų, programinės įrangos licencijų raktai – ir kadangi viskas yra „Microsoft Windows“ sistemoje – tūkstančiai DLL failų“, – skelbia haktyvistai.