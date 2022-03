Pavasarinis apsivalymas: neužmirškite ir savo išmaniojo

„Kasdien naudodami savo telefonus net nepajaučiame, kaip juose kaupiasi nereikalingos skaitmeninės šiukšlės – nuo krūvos vienodų nuotraukų, kurias padarėme tik dėl atsargumo, jei kiti kadrai nepavyktų, iki kadaise atsisiųstų failų ir vos vieną-du kartus panaudotų programėlių. Telefonui visa tai tikrai ne į sveikatą, todėl bent kartą per metus, o dar geriau – kas mėnesį, vertėtų skirti laiko tvarkai jame palaikyti“, – sako „Telia“ telefonų kategorijos vadovė Rimantė Marcišauskienė.

Viskam yra programėlė

Senų, nereikalingų ar telefono laikinai sukurtų failų, panašių nuotraukų ir kitų šiukšlių telefone ieškoti rankiniu būdu gali būti ilgas ir varginantis užsiėmimas. Tad kol dar nepradėjote, R. Marcišauskienė siūlo pasitelkti programėles.

„Android“ įrenginių savininkai turi ne vieną alternatyvą, kai kuriais atvejais valymo funkcijas siūlo net gamintojo įdiegtos failų naršyklės. Jei knaisiotis po telefoną tingite, bene patikimiausias „viskas viename“ sprendimas yra programėlė „CCleaner“. Ji gali išvalyti ne tik nereikalingus, sistemos sukurtus laikinus failus ar dublikatus, bet ir atlikti nuotraukų albumo analizę bei pasiūlyti pravalyti panašias nuotraukas, nepavykusius kadrus ar sumažinti itin daug vietos užimančias fotografijas. Taip pat programėlė atkreipia dėmesį į retai naudojamas, telefoną sekinančias programėles – galbūt jų galite atsisakyti?

Tiesa, „CCleaner“ nėra prieinama „iPhone“ išmaniesiems. Bene artimiausia jos alternatyva – „Cleaner App – Clean Doctor“, kuri siūlosi atrasti ir išvalyti panašias ar identiškas nuotraukas, GIF, vaizdo įrašus ir panašius failus, tačiau kitų telefone užsilikusių šiukšlių ji neaptiks.

Atlaisvinti vietos padės debesija

Jei ir pravalius telefoną vietos trūksta, senas nuotraukas ir vaizdo įrašus galite tiesiog perkelti į kitą laikmeną (pvz., kompiuterį ar išorinį diską), o dar geriau – debesiją. Tokiu atveju, tikėtina, telefone atlaisvinsite ne vieną gigabaitą, o ir seni albumai niekur nedings, juos visada galėsite peržiūrėti turėdami internetą. Kadangi vieta debesijoje kainuoja, bent pasikartojančias nuotraukas ir ilgesnius nei kelių minučių trukmės videoįrašus prieš tai ištrinti vertėtų.

Kiekviena debesijos platforma turi savo privalumų, pavyzdžiui, turint „iPhone“ išmanųjį patogiausia naudoti „iCloud“, tuo tarpu „Android“ išmaniesiems puikiai pritaikyta „Google Photos“ tarnyba, kuri leidžia saugoti neribotą skaičių sumažintos kokybės nuotraukų. Kitos alternatyvos – „OneDrive“, „Flickr“, „Dropbox“, „iDrive“ ir t.t.

Nenaudojamos programėlės – ir saugumo spraga

„Įsidiegę naują žaidimą ar kitą programėlę ne visada žinome, ar ji pateisins lūkesčius ir kaip dažnai ją naudosime. Ilgainiui telefone gali prisikaupti dešimtys programėlių, kurios tik be reikalo užima atmintį, o kai kurios jų dar ir gali veikti fone bei taip lėtinti telefoną. Be to, nenaudojamos ir neatnaujinamos programėlės gali turėti saugumo spragų, kuriomis gali pasinaudoti piktavaliai. Todėl nebereikalingų programėlių ištrynimas suteikia daug naudų“, – pastebi R. Marcišauskienė.

Sužinoti, kokias programėles naudojate rečiausiai, gali padėti patys įrenginiai. Tokią funkciją turi minėtoji „CCleaner“ programėlė, taip pat „Android“ išmaniųjų savininkai savo programėlių naudojimo įpročius gali patikrinti nuėję į nustatymus, tuomet „Programos“ ir pasirinkę rūšiavimą pagal naudojimo dažnumą. Turintys „iPhone“ gali pasinaudoti „Screen Time“ funkcija (ją reikia aktyvuoti „Settings“ > „Screen Time“), kuri rodo programų naudojimo dažnumą.

R. Marcišauskienė atkreipia dėmesį, kad nebūtina trinti visų programėlių, kurių jau senokai nenaudojote. Pavyzdžiui, neverta išdiegti viešojo transporto, pavėžėjimo, automobilių parkavimo ar internetinės bankininkystės programėlės vien dėl to, kad pastarąjį mėnesį jos neprireikė. Taip pat nereikėtų kišti nagų prie sisteminių programėlių ir įrankių.

Neužmirškite telefono išorės

Svarbu prižiūrėti ne tik telefono atmintį, bet ir jo išorę. „Kadangi šiuos įrenginius nuolat liečiame, dedame į kišenę, rankinę, paliekame ant stalo ir kitur, ant jų kaupiasi įvairiausios bakterijos. Telefoną galima dezinfekuoti naudojant įbrėžimų nepaliekančią mikropluošto šluostę, suvilgytą izopropilo alkoholio pagrindo skystyje. Elektronikos ir buitinių prekių parduotuvėse taip pat galima rasti specialiai ekranams ir kitai elektronikai valyti skirtų skysčių, drėgnų šluosčių“, – pataria R. Marcišauskienė.

Tiesa, šie valymo būdai ir priemonės netinka odiniams, medžiaginiams paviršiams, tokiems kaip telefonų dėklai, juos reikėtų valyti gamintojo nurodytomis priemonėmis. Taip pat šiukštu nepurkškite jokių skysčių tiesiai ant įrenginių ir nemirkykite įrenginių jokiuose skysčiuose, nenaudokite priemonių, turinčių balinimo medžiagų, skiediklių ar tirpiklių, nenaudokite langų ploviklio – juose esantys chemikalai gali negrįžtamai pažeisti ekraną.

Anot ekspertės, didžiausią paslaugą savo išmaniajam padarysite ne pavienėmis švarumo akcijomis, o nuolatine priežiūra: „Įsiveskite ir laikykitės kelių paprastų taisyklių. Pavyzdžiui, padarę daugiau nei dvi panašias nuotraukas, iškart jas peržiūrėkite ir nepavykusius kadrus ištrinkite. Įsidiegę naują žaidimą ir jį išbandę, jei „neužkabino“, iškart išdiekite, kad neužmirštumėte to padaryti ateityje. Tas pat galioja ir kitoms programėlėms – jei nemanote, kad ateityje jos gali praversti, nepalikite jų tūnoti telefono atmintyje.“