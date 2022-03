IT specialistai: nėra vieno, greito ir sėkmingo recepto, norintiems ateiti į mūsų sritį

Greitos sėkmės istorijos klaidina

„Skaitant daug sėkmės istorijų apie persikvalifikavimą į IT, formuojasi nuomonė, kad viskas labai paprasta. Baigsi kursus, tavęs visi lauks išskėstomis rankomis, todėl greitai gausi gerai apmokamą darbą. Tačiau ir pati patyriau, ir savo aplinkoje mačiau istorijų, kur žmonėms, norintiems pradėti dirbti IT srityje, prireikė daug kantrybės ir atkaklumo“, – sako Gabrielė Valantinaitė.

Baigusi vadybos ir verslo administravimo studijas mergina iš pradžių planavo karjerą finansų srityje. „Pirmasis mano darbas buvo susijęs su klientų aptarnavimu, vėliau toje pačioje įmonėje pasitaikė galimybė prisijungti prie skaitmeninės rinkodaros komandos. Tačiau tai man pasirodė gana monotoniškas darbas ir ribota sritis, todėl pradėjau svarstyti, ką norėčiau veikti toliau“, – pasakoja G. Valantinaitė. Ji priduria, kad naujos profesinės srities paieškos padėjo geriau pažinti save.

Kelerių metų pastangos tikslo link

Gabrielė šiuo metu dirba UX/UI dizainere IT kompanijoje „Adeo Web“, tačiau tam, jog pasiektų šią poziciją, prireikė maždaug trejų metų mokymosi ir domėjimosi. G. Valantinaitė vienu metu ir dirbo ankstesnėje darbovietėje, ir mokėsi savarankiškai bei įvairiuose IT kursuose, taip pat dalyvavo „Women Go Tech“ programoje.

„Net po visų mokymų ir tobulinimosi man reikėjo išsiųsti ne vieną CV ir neprarasti entuziazmo. Atrodė, kad niekas nereaguoja. Nepriėmė, net kai siūliausi praktikos. Teoriškai turėjau daug žinių ir motyvaciją, bet realios praktikos trūko. Daug palaikymo sulaukiau iš savo mentoriaus ir kitų dalyvių „Women Go Tech“ programoje, kur išgirdau, kad panašių istorijų į mano yra ne viena“, – sako Gabrielė.

Ji džiaugiasi, kad pasiryžusi persikvalifikuoti į IT, iš karto atrado sau artimą sritį ir, nemetusi ankstesnio darbo, stengėsi viską suderinti.

Programavimo mokėsi pats

Jos kolega Aivaras Noreika, priešingai, visai neužtruko, kai nusprendė susirasti pradedančiojo programuoto darbą Kaune. Be to, darbdavį jis rinkosi pats, nes gyvenimo aprašymą išsiuntė pluoštui įmonių ir beveik iš visų gavo teigiamą atsakymą. Šioje istorijoje įdomiausia tai, kad Aivaras ne tik neturėjo ankstesnio darbo IT įmonėje patirties, bet ir niekur niekada oficialiai programavimo nesimokė.

„Programavimu susidomėjau mokykloje, mano autoritetas buvo pusbrolis, dirbęs programuotoju. Mokiausi savarankiškai, iš įvairių forumų, ten buvau susiradęs vieną žmogų, kuris daug padėjo suprasti ir išmokti. Atlikinėjau jo siūlomas užduotis, nuolat pats taisiau savo klaidas. Taip pat lankiau moksleiviams skirtą kompiuterininkų mokyklą“, – sako A. Noreika.

Tiek mokydamasis mokykloje, tiek ją baigęs, vaikinas mėgindavo išnaudoti savo sukauptas žinias, imdamasis pavienių užsakymų, dirbo laisvai samdomu programuotoju, taip pat su draugu bandė kurti savo startuolį.

Ragina nepasiduoti

„Paskutinėse klasėse mokykloje jau buvo kalbama, kad IT sritis turi daug perspektyvų, tačiau darbas prie kompiuterio ir programavimas man visada patiko pačiam. Mokytojai skeptiškai vertino mano galimybes tapti programuotoju, nes įsivaizdavo tradicinį kelią – per universitetą – o mano mokslo rezultatai neblizgėjo“, – prisipažįsta A. Noreika.

Jis sako, kad tiems, kurie irgi norėtų savarankiškai mokytis programavimo ir patys susirasti vietą IT pasaulyje, patartų turėti kantrybės ir pradžioje neišsigąsti.

„Tiesiog siūlau imti ir bandyti. Yra daug technologijų, daug programavimo kalbų. Nereikia tikėtis, kad pradžioje viską darysite idealiai ir be klaidų. Jei nesiseka su viena programavimo kalba, išbandykite kitą. Tobulumo nereikia, svarbu perprasti programavimo mąstyseną ir nuolat mokytis, o universiteto diplomas privačiame sektoriuje tikrai nebūtinas. Dabartiniai kolegos sako, kad mane atsirinko visų pirma dėl mano bendravimo įgūdžių“, – sako „Adeo Web“ programuotojas.

Mokytis tenka nuolat

Abu pašnekovai pabrėžia, kad kantrybės ir noro mokytis reikia ne tik prieš susirandant darbą, bet ir vėliau – jau darbuojantis įmonėje ir atliekant kasdienes užduotis.

„Pradžioje tikrai nebuvo lengva. Man tai buvo ne tik nauja įmonė, bet ir nauja sritis. Bandydamas viską suprasti, pradžioje tikrai esi labai lėtas ir atsargus, todėl pradedančiajam itin svarbu, kad šalia būtų kantrūs ir palaikantys kolegos“, – dalinasi prisiminimais G. Valantinaitė.

Tuo metu A. Noreika sako, kad būdamas itin jaunas ir neturėdamas realios profesinės patirties, pradžioje jis mokėsi tokių dalykų kaip darbas su komanda ar laiko valdymas. Tik vėliau gilino programavimo žinias. „Džiaugiuosi, kad kolegos buvo supratingi, dabar ir pats stengiuosi padėti kitiems, kurie prisijungia prie mūsų komandos“, – sako vaikinas.

Geriausias laikas – dabar

Tiek G.Valantinaitė, tiek A. Noreika įsitikinę, kad universalaus patarimo, kaip persikvalifikuoti ar pradėti dirbti IT srityje nėra ir ragina aklai nesekti kitų sėkmės istorijų. Tačiau jų teigimu, jei žmogus galvoja apie karjeros pokyčius ir norėtų išmėginti jėgas IT srityje, dabar tam yra geras laikas.

Skaičiuojama, kad IT specialistų trūkumas Lietuvoje ir pasaulyje dar bus jaučiamas mažiausiai dešimtmetį, o aukštosios mokyklos šio poreikio nėra ir nebus pajėgios patenkinti.