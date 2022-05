Ukrainos IT verslininkas: „Ne aukokite mums, bet duokite darbo!“

„Šis karas yra labai blogai, bet mes vis dar dirbame. Kai buvo bombarduojamas Charkovas, viena įmonė paskelbė, kad vėluos – bet tik dešimt minučių“, – šypsodamasis sako jis. Viso vaizdo pokalbio metu jis išliko ramus ir nusiteikęs optimistiškai.

V.Savčenko yra Kijeve gyvenantis IT verslininkas ir Ukrainoje įsikūrusios Europos programinės įrangos inžinerijos asociacijos, kuriai priklauso 50 įmonių, vadovas. Pasak jo, šios asociacijos nariai ne tik teikia IT sprendimus, bet ir kuria produktus, teikia užsakomąsias paslaugas ir apima kitas IT verslo sritis.

Kaip jis sako, Ukrainoje yra 250-300 tūkst. IT specialistų, o tai kasmet šaliai atneša 8-8,5 mlrd. JAV dolerių – visa tai pritraukia daugiau nei 5000 IT bendrovių.

„O jei kalbėsime apie Europos programinės įrangos inžinerijos asociaciją, kuri įsikūrusi Kijeve, ją sudaro mažos ir vidutinio dydžio įmonės – nes būtent tokios sukuria didžiausią vertę valstybės ekonomikai“, – teigia asociacijos vadovas.

Pasak jo, karas visam Ukrainos IT verslui nulėmė 10-15 proc. pajamų praradimą, tačiau įmonėms, kurios veikia vien Ukrainos ir Rusijos viduje, jis sukėlė 70-80 proc. nuosmukį – nes ukrainiečiai nustojo dirbti su Rusija, o vietinė Ukrainos rinka yra labai maža. „Tokioms bendrovėms gresia didelis pavojus būti uždarytoms“, – perspėja V.Savčenko.

Taip pat didelėms IT bendrovėms, veikiančioms Ukrainos viduje, teko atleisti daug IT darbuotojų: pašto operatorius „Nova Poshta“ atleido 400 IT specialistų, o e.prekybos projektas „Rozetka“, per metus gaunantis iki 2 milijardų JAV dolerių pajamų, turėjo atleisti 1200 programuotojų, vadybininkų ir kitų IT darbuotojų.

„Įvairūs Ukrainoje veikiantys e. prekybos projektai nukentėjo labai stipriai“, – apgailestauja IT verslininkas.

Tačiau pagrindinis IT verslas Ukrainoje yra būtent paslaugos. „Sakyčiau, kad apie 70 proc. IT verslo sudaro užsakomosios paslaugos (angl. outsourcing), personalo nuoma (angl. outstaffing), sprendimų teikimas ir programinės įrangos pritaikymas. Įmonės dirba su Europa, JAV, Australija, ir karas tam kol kas neturėjo didelės įtakos. Žinoma, buvo prarasta klientų, bet iš pradžių tai buvo tikrai nedidelis procentas, – sako p. Savčenko. – Tačiau problema ta, kad užsienio klientai dabar bijo karo, ir jo nulemtų projektų vėlavimų, todėl jie pradeda ieškoti kitų vietų, ir pradeda projektus nuo nulio. Jie bando rasti vystytojus Rumunijoje, Lenkijoje, Kroatijoje ar net Indijoje. Ir tai po dviejų ar trijų mėnesių gali tapti labai didele problema Ukrainos IT rinkai“, – perspėja V.Savčenko.

Jis dalinasi istorijomis, kaip kai kurie klientai, pamatę, kad elektroniniai laiškai atkeliauja iš Ukrainos, į juos nustojo atsakinėto – nors projektai fiziškai jau ir buvo vystomi užsienyje (Lenkijoje). „Be to, gavome žinių iš kai kurių didelių partnerių Airijoje ar Vokietijoje, kad jie daugiau nesamdys darbuotojų iš Ukrainos“, – teigia verslininkas ir nurodo, kad Ukrainos IT įmonės turi sutarčių, kurios galios du ar tris mėnesius, tačiau visiškai neaišku, kas gali nutikti po to.

Jis primena, kad Ukrainos IT sektorius patyrė daugybę krizių – pavyzdžiui, 2000-ųjų „dotcom“ burbulą, 2004 m. Ukrainos revoliuciją, 2008 m. pasaulinę ekonomikos krizę, 2014 m. prasidėjusį karą – ir visi šie dalykai išmokė, kad gali nutikti pavojingų dalykų.

„Visa tai nulėmė labai stiprią poziciją. Prieš kurį laiką IT sektorius pagal pajamas Ukrainoje užėmė penktą vietą šalyje, o per artimiausius 3-4 mėnesius jis gali pasiekti 10 proc. Ukrainos BVP. Tad čia yra ir gerų, ir blogų naujienų: galime pasiekti 10 proc. šalies BVP, bet taip pat didelė dalis IT verslo gali nebeišsilaikyti“.

Paklaustas apie priežastis, kodėl, jo nuomone, užsienio bendrovės atsisako partnerystės su Ukrainos įmonėmis, p. Savčenko sako manantis, kad taip yra todėl, kad niekas neturi patirties ir įdirbio, kaip vykdyti IT verslą su įmonėmis iš šalies, kurioje vyksta aktyvus karas.

Jis pripažįsta, kad pirmosios karo dienos Ukrainos IT sektoriuje buvo gana chaotiškos – niekas nežinojo, kas gali nutikti toliau, ką žmonės turėtų daryti, išvykti į užsienį ar likti namie – ir tai galėjo būti priežastimi, kodėl užsienio bendrovės išsigando prarasiančios laiką ir projektus.

„Pirmąsias dvi ar tris savaites komunikacija buvo labai prasta, kilo problemų su interneto ryšiu, kai kurios IT bendrovės pradėjo keltis į kitas vietas. Be to, kilo problemų dėl vis dažniau pasigirstančių gandų apie visą karo situaciją – tačiau būnant Ukrainos matyti viena, o iš JAV gali atrodyti kitaip, todėl sunku klientui paaiškinti, kad viskas čia gerai ir 70 proc. Ukrainos teritorijos yra saugi bei tinkama darbui“, – sako asociacijos vadovas.

Šiuo metu Ukrainos IT sektorius ragina vyriausybę visais oficialiais kanalais paskelbti, kad nepaisant vykstančio karo, IT verslas pilnai funkcionuoja. „Ir todėl mes paleidome platformą, kurioje Ukrainos IT kūrėjai gali pateikti savo komandas, kurios šiuo metu yra laisvos, o užsakovai gali įkelti projektus, kuriuos reikia vystyti. Ši platforma turėtų padėti visai rinkai surasti naujų klientų, o klientai galėtų padėti Ukrainos IT specialistams ir sau. Mūsų žinutė – ne aukokite mums, bet duokite mums darbo!“, – sako Vladislavas Savčenko.

Jau žinomi pasauliui

Kodėl apskritai verta rinktis Ukrainą? „Ukraina yra viena iš geresnių vietų plėtoti stiprius projektus. Nes esame ne tik programuotojai, bet ir puikūs inžinieriai, ką nulemia mūsų stiprios mokyklos ir universitetai. Ir galbūt daug kas nebus girdėję, bet viena Ukrainos įmonė gamina navigaciją BMW, „Mercedes“ ir „Audi“. Visa tai Ukrainoje kuria viena didžiulė užsakomųjų paslaugų įmonė“, – sako p. Savčenko.

Kitą Ukrainos automobilių technologijų bendrovę „Apostera“, kuri specializuoja kompiuterinio matymo (angl. computer vision) ir išplėstosios realybės srityse, neseniai už 40 ar 50 mln. dolerių įsigijo antrinė „Samsung Electronics“ įmonė.

„Ir mes turime 10 000 tokių kūrėjų, visame pasaulyje, – sako IT verslo asociacijos vadovas. – Todėl mūsų bendruomenė yra labai stipri“.

Kitas puikus Ukrainos IT verslo pavyzdys būtų „Ajax“, dirbanti saugumo ir išmaniosios signalizacijos sistemų srityje. „Prieš karą šios bendrovės vertė siekė pusę milijardo JAV dolerių“ , – pastebi p. Savčenko ir vadina ją „tarsi „Apple“ saugumo pasaulyje“.

Esama yra daugiau Ukrainos IT bendrovių, kurių vertė yra tikrai įspūdinga.

Saugios zonos

Taigi, ar saugu dabar pradėti sandorį su Ukrainos IT įmone? V.Savčenko tikina, kad tai tikrai taip, ir bendradarbiavimas dar gali atnešti abipusės naudos.

„Šiuo metu rengiame pasiūlymą dėl rezultatų užtikrinimo. Jei teikiate paraišką mūsų platformoje, asociacija suteikia garantiją, kad projektas bus užbaigtas ir pasieks klientą. Kai vystote projektą ir samdote komandą, nemokate tiesiogiai įmonei – mokate platformai, ir tik tada, kai darbą priims klientas, pinigai pasieks kūrėją“ , – aiškina IT verslininkas. Šiuo metu asociacija siekia, kad tokia garantija būtų įgyvendinta vyriausybiniu lygmeniu.

Be to, EASE stengiasi rasti kūrėjų už Ukrainos ribų. Tai reiškia, kad tai būtų Ukrainos įmonė, tačiau jos kūrėjai galėtų dirbti Rumunijoje, Lenkijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Taip pat vietiniai Ukrainos kūrėjai persikelia į saugias šalis ir toliau dirba iš ten.

„Ir dar vienas dalykas. Ukrainoje kuriamos specialios IT zonos, pavyzdžiui, Užkarpatės srityje. Ji yra netoli Vengrijos, Slovakijos ir Lenkijos – labai arti Vakarų Europos – ir ten labai saugu. Be to, IT kūrėjai gauna galimybę nebūti mobilizuotiems į Ukrainos kariuomenę – nes kūrėjai ir vadybininkai dirba ekonomikos srityje ir šaliai pritraukia pajamas JAV doleriais ir eurais“, – aiškina EASE vadovas. Tai reiškia, kad darbuotojai vis tiek yra įtraukti į kariuomenės sąrašus, tačiau nebus šaukiami, kol nebus būtinai reikalingi (išimtis – jei jų IT specializacija yra susijusi su karyba).

Ir tokios zonos su IT centrais pradedamos kurti Užkarpatėje, Lvove ir Černivcuose, tad kurios iš jų yra net už 500 kilometrų nuo karo veiksmų zonų.

Įgūdžiai, patirtis ir įvairovė

Vaizdo skambučio pabaigoje paprašytas apibendrinti, kokią didžiausią naudą užsienio įmonėms gali suteikti sandorių su Ukrainos IT įmonėmis sudarymas, p. Savčenko kalbėjo atvirai ir be jokių abejonių: „pagrindiniu privalumu būtų mūsų įgūdžiai – nes esame sukūrę daugybę įvairių projektų. Turime patirties blokų grandinės technologijos, finansinių technologijų, e. prekybos, logistikos srityse. Jei programinės įrangos kūrimo srityje norite kažko ypatingo, tam Ukrainoje tikrai galite rasti žmonių“.

Paklaustas apie kainą, EASE vadovas pripažįsta, kad pradžioje pagrindinė finansinė Ukrainos konkurentė IT sektoriuje buvo Indija, tačiau dabar situacija kitokia. „Prieš 10 metų pradėjome sprendimų teikimo strategiją, ir dabar IT vystymo paslaugų kainos yra tokios, kaip, pavyzdžiui Lenkijoje – todėl užsieniečiams nėra jokio skirtumo samdyti lenkų ar ukrainiečių IT darbuotojus: kaina prasideda maždaug nuo 30 JAV dolerių už valandą (žinoma, ji gali padvigubėti ar patrigubėti, jei yra koks nors ypatingas projektas). Tačiau Ukrainoje gausite puikias žinias, įgūdžius ir platų patirties spektrą“.

„Sugebame net „nulaužti“ CAPTCHA, – baigdamas pokalbį šypsosi Vladislavas Savčenko, turėdamas omenyje automatinės patikros sistemas, padedančias atskirti, ar interneto svetainėje lankosi žmogus, ar programinis robotas. – Tiesą sakant, tai jau darėme vykdydami vieną projektą, skirtą duomenų iš vieno užsienio prekybos tinklų surinkimui. Tad turime įgūdžių dalykuose, kurių kai kurie anksčiau nė neįsivaizdavo“.