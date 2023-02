JAV išbandė savo naują kūrinį: karinį lėktuvą 17 valandų valdė dirbtinis intelektas

„VISTA“, sutrumpintai – „Variable In-flight Simulation Test Aircraft“ (liet. kintamas skrydžio imitavimo bandomasis orlaivis) – tai vienintelis tokio tipo mokomasis lėktuvas, kurį JAV karinių oro pajėgų užsakymu sukūrė „Lockheed Martin Skunk Works“, bendradarbiaudami su „Calspan Corporation“.

Pagal atvirų sistemų architektūrą sukurtame „VISTA“ yra įdiegta programinė įranga, leidžianti imituoti kitų orlaivių charakteristikas.

„VISTA“ leis mums naujuose orlaivių be įgulos projektuose lygiagrečiai kurti ir išbandyti pažangiausius dirbtinio intelekto metodus, – sakė JAV karinių oro pajėgų pilotų bandytojų mokyklos mokslinių tyrimų direktorius daktaras M.Christopheris Cottingas. – Šis metodas kartu su tikslingais naujų transporto priemonių sistemų bandymais (kai tik jos bus sukurtos) padės sparčiai tobulinti be įgulos naudojamų platformų autonomiją ir mūsų kariams leis suteikti taktiniu požiūriu svarbių pajėgumų“.

Tarp naujausių JAV karinių oro pajėgų patobulinimų – atnaujinta „VISTA“ simuliacijos sistema (VISTA Simulation System, VSS), kurią sukūrė „Calspan“, ir „Lockheed Martin“ modelį sekantis algoritmas (Model Following Algorithm, MFA) bei autonominė simuliacijos kontrolės sistema (Autonomous Control of the Simulation, SACS). Kartu integruotos SACS ir MFA sistemos suteikia „VISTA“ naujų galimybių, kad orlaivį būtų galima naudoti pažangiausiems skrydžio bandymų eksperimentams, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama autonomizacijai ir dirbtiniam intelektui.

Daugiau nei 17 valandų trukęs dirbtinio intelekto valdomas skrydis vyko gruodį.

„VISTA“ yra modifikuotas orlaivis „F-16D Block 30 Peace Marble Il“, kuriame įdiegta „Block 40“ avionika.

Šiame naujame misijos sistemos pajėgume su VSS, MFA ir SACS akcentuojamas pažangus autonominių orlaivių algoritmų kūrimas ir integravimas. SACS sistemos pagrindas yra „Skunk Works“ įmonės atvirųjų sistemų architektūra (E-OSA), kuri palaiko „Enterprise Mission Computer version 2“ (EMC2) arba „Einstein Box“.

Papildomi SACS komponentai apima pažangių jutiklių integraciją, daugiapakopio saugumo sprendimą ir „Getac“ planšetinių ekranų rinkinį abiejose pilotų vietose. Šie komponentai didina „VISTA“ galimybes, kartu išlaikydami greito prototipų kūrimo pranašumą, konkrečiai – galimybes greitai keisti programinę įrangą, kad būtų galima dažniau atlikti bandomuosius skrydžius ir paspartinti dirbtinio intelekto bei autonomizacijos kūrimo tempą.

Jau dešimtmečius „Lockheed Martin“ taiko ir diegia dirbtinio intelekto technologijas, kad padėtų savo klientams maksimaliai padidinti našumą, saugumą ir informuotumą apie situaciją visose srityse. „Lockheed Martin“ diegiamos priemonės leidžia užtikrinti didesnį eksperimentus atliekančių žmonių saugumą, efektyvumą ir galimybę sutelkti dėmesį į aukštesnio lygio užduotis, suteikiant jiems galimybę greitai priimti labiau pagrįstus sprendimus, rašo „Defence Blog“.