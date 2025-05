Vieno iš gynybos pajėgų specialiųjų padalinių kariai pademonstravo nepaprastą efektyvumą, sunaikindami keletą vertingų rusų artilerijos objektų, įskaitant penkias haubicas ir daugkartinio paleidimo raketų sistemą (MLRS) „BM-21 Grad“.

Ukrainos nacionalinės gvardijos specialiųjų operacijų centras „OMEGA“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti šių smūgių tikslumas.

Specialusis FPV dronų būrys „OMEGA Wings“ turėjo ypač produktyvią savaitę, sutelkdamas pastangas į priešo artilerijos priemonių neutralizavimą.

Per šį laikotarpį dronų pilotų įgūdžiai ir savižudžių dronų smūgių tikslumas leido aptikti ir sunaikinti penkias rusų haubicas. Be to, būrys sėkmingai sunaikino pagrindinį taikinį – „BM-21 Grad MLRS“.

Specialiųjų operacijų pajėgų atstovai pažymėjo, kad nors kai kurie smūgiai pataikė į priešo transporto priemones, tačiau tokie atvejai nebuvo akcentuojami. Padalinio pagrindinis dėmesys ir toliau skiriamas prioritetinių karinių objektų, ypač artilerijos, sunaikinimui.

„Nesikėsinsime į priešo transporto priemones“, – pareiškė padalinys, pabrėždamas savo įsipareigojimą kovoti su pavojingiausiomis grėsmėmis mūšio lauke.

Parengta pagal „Defense Express“.