Pateikė naujų duomenų apie būsimąjį amerikietišką supernaikintuvą – atrodo įspūdingai

JAV karinių oro pajėgų štabo viršininkas generolas Davidas Allvinas parodė infografiką, kuriame teigiama, kad „F-47“ kovos spindulys bus daugiau kaip 1600 kilometrų. Be to, lėktuvas pasieks didesnį nei 2 machų greitį ir jame bus įdiegta „Stealth++“ lygiu žymima „nematomumo“ technologija.

Pirma, kas krenta į akis – 1600 km kovinis spindulys yra išties stulbinantis parametras, kuris labiau tinka taktiniams bombonešiams nei naikintuvams. Jis leistų JAV kariuomenei sumažinti degalų papildymo ore tanklaivių skaičių ir laikyti juos toliau nuo fronto linijos.

Tai ypač paaiškina, kodėl Pentagonas nutraukė „nematomų“ degalų papildymo lėktuvų NGAS programą – nes su „F-47“ degalų papildymo lėktuvai gali puikiai veikti toli už Kinijos priešlėktuvinių ginklų pasiekiamumo ribų.

Įsidėmėtina detalė, kaip JAV karinių oro pajėgų vadas apibūdino „F-47“ misiją: užtikrinti pranašumą ore. Tai kur kas labiau nišinė užduotis nei ankstesnių kartų naikintuvų „F-16“ ir „F-35“ teikiamos daugiafunkcinės galimybės. Ši itin specializuota funkcija labiau atitinka dabartinę „F-22“, kurį turi pakeisti „F-47“, užduotį. Tačiau funkcijos, leidžiančios jam atlikti šią užduotį, ir įrangos galimybių apimtis dar neatskleidžiamos.

Tai, kaip JAV karinės oro pajėgos nusakė naikintuvo slaptumo lygius, yra dar viena svarbi detalė. Nors „F-35A“ priskiriamas paprastam „Stealth“, o „F-22“ – „Stealth+“, naujasis „F-47“ pasižymės „Stealth++“. Kas tiksliai slypi už šių pliusų kiekybine išraiška, nežinoma – kaip ir amerikietiškų „nematomų“ reaktyvinių lėktuvų pėdsakas radare (angl. radar cross-section, RCS). Vis dėlto teigiama, kad „F-35“ RCS yra 0,005 m², o „F-22“, kaip kalbama, 0,0001 m². Logiškai mąstant, „F-47“ pėdsakas radare turėtų būti dar mažesnis.

Be to, paskelbtame infografike pateikiamos ir būsimo „porininko“ – kuriamo drono palydovo – charakteristikos. JAV karinės oro pajėgos dar turės pasirinkti tarp „General Atomics“ gaminamo „YFQ-42A“ ir „Anduril“ gaminamo „YFQ-44A“. Nepriklausomai nuo to, abiejų jų kovinis spindulys turėtų siekti daugiau nei 1100 km. Planuojamas įsigyti šių bepiločių orlaivių kiekis planuojamas net 1000+, o pilotuojamų naikintuvų „F-47“ skaičius kuklesnis – 185+ vienetai.

„Defense Express“ atkreipia dėmesį, kad visi iki šiol pateikti „F-47“ vaizdai yra tik iliustracinės vizualizacijos, o tikroji amerikiečių 6-osios kartos naikintuvo išvaizda gali gerokai skirtis – tai sąmoningas gamintojo ir užsakovo pasirinkimas, kad priešininkai negalėtų įvertinti lėktuvo savybių ir galimybių.

Tuo tarpu „Lockheed Martin“, kaip aviacijos gamintojai, pralaimėję konkursą dėl JAV karinių oro pajėgų naujojo naikintuvo, nusprendė pertvarkyti savo „F-35“ – pakeldami kovos sistemą iki preliminaraus „5+ kartos“ lygio, ir pažadėjo sukurti „tikrą lėktuvų „Ferrari“.