Barbarų vadas, kurį iki šiol gaubia paslaptys – kas toks buvo Atila ir kur slypėjo jo sėkmė

Tai yra antroji straipsnio apie hunus dalis, pirmoji buvo publikuota šeštadienį.

Hunų invazija ir Atilos iškilimas

Atrodo, kad hunai į Europos istoriją įsiveržė IV amžiaus antrojoje pusėje. Įsiveržę į Europą, hunai netrukus susidūrė su ostgotais – rytine gotų tautos atšaka, kurių dalis buvo įsikūrusi iki pat Juodosios jūros šiaurinės dalies. Šios dvi priešiškos grupės susirėmė atvirame kare, tačiau ostgotai buvo nugalėti, teigia R. Mathisenas, o daugelis išlikusių gotų karių buvo priversti tarnauti hunų kariaunoje.

Toliau judėdami į vakarus, hunai susidūrė su vestgotais – vakarine gotų tautos atšaka, įsikūrusia dabartinėje Rumunijoje (romėnai ją vadino Dakija). Kaip ir jų rytiniai broliai, vestgotai neprilygo patyrusiems hunų kariams: daug vestgotų žuvo, o kiti per Dunojaus upę pabėgo į vakarus ir pietus, į Vakarų ir Rytų Romos imperijos teritorijas.

Vestgotų pralaimėjimas leido hunams užimti žemes į šiaurę nuo Dunojaus upės, dabartinėje Rumunijoje. Dunojus buvo svarbus romėnams, nes žymėjo šiaurinę romėnų imperijos dalį Vidurio ir Rytų Europoje. Hunų buvimas prie šiaurinių ir rytinių sienų romėnams kėlė baimę ir paniką.

Ši baimė buvo pagrįsta: nuo 395 iki 398 m. hunai kelis kartus puolė romėnų teritoriją ir užėmė rytines Romos provincijas Trakiją (dabartinės Bulgarijos, Turkijos ir Graikijos dalis) ir Siriją. Tačiau šiose teritorijose hunai nepasiliko: apiplėšę šias provincijas, jie grįžo į šiaurę nuo Dunojaus. Po kelerių metų, 406 m. hunų vadas Uldinas surengė antrąjį žygį į Trakiją.

Tačiau tuo pat metu daugelis hunų buvo patenkinti bendradarbiavimu su romėnais, sako R. Mathisenas.

„Kitus maždaug 40 metų, maždaug nuo 380 m. iki 420 m., hunų kontingentai tarnavo kaip samdiniai romėnų kariuomenėje, – pasakoja mokslininkas, – kur jie turėjo siaubingą nenugalimų karių reputaciją“.

Tačiau šis susitarimas nebuvo ilgalaikis. Didelis skilimas įvyko po 420 m., kai hunai ėmė reikšti savo galią, reikalaudami iš romėnų mokėti jiems auksu mainais už tai, kad jie nepuldinėtų ir negrobtų romėnų provincijų. Antrasis didelis santykių lūžis įvyko 434 m., kai mirė Rua (dar rašomas Rugila) – įtakingas hunų karalius, kuriam pavyko suvienyti daugelį hunų genčių į vieną tautą, o jį pakeitė du sūnėnai – Bleda ir Atila.

„Atila buvo ambicingesnis nei ankstesni hunų valdovai, kurie tenkinosi būdami Romos imperijos klientais“, – sako R. Mathisenas. Praėjus keleriems metams po to, kai abu sūnėnai pradėjo vadovauti hunams, Bleda paslaptingomis aplinkybėmis mirė, ir Atila tapo vieninteliu valdovu. Jis ėmė laikytis kur kas priešiškesnio požiūrio į romėnus – pavyzdžiui, reikalavo vis didesnių duoklių ir puldinėjo tiek Vakarų, tiek Rytų Romos imperijos provincijas, kai jam tai buvo naudinga – ir atsitraukdavo, kai ne.

Naudodamasis šiuo metodu Atila sustiprino didelę imperiją, kurią išlaikė tik savo asmenybės jėga. Jis buvo puikus karvedys, įkvėpęs savo kariuomenę (kurioje buvo ne tik hunų, bet ir alanų, gotų ir kitų). Pasak „Pasaulio istorijos enciklopedijos“, Atilos galybės viršūnėje jo imperija driekėsi nuo Mongolijos iki dabartinės Prancūzijos.

Vakarų puolimas

Hunų kariams taip sekėsi iš dalies dėl to, kad daugiausia jodinėjo arkliais, o jų dideli ir asimetriški kompozitiniai lankai galėjo šaudyti strėlėmis iš didesnio atstumo ir su didele jėga, kuri, kitaip nei kiti tuometiniai lankai, galėjo prasiskverbti pro šarvus, teigia Londono karališkojo koledžo ankstyvųjų viduramžių istorijos dėstytojas ir knygos „The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians“ autorius Peteris Heatheris