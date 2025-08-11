JAV vadina HIMARS atnaujinimą „revoliuciniu“ – tačiau jis primena 1960-ųjų sovietų technologiją

Jungtinės Valstijos pristatė „revoliucinį“ daugkartinio paleidimo raketų sistemos „M142 HIMARS“ atnaujinimą, skirtą pagerinti jos efektyvumą tiesioginės ugnies paramos užduotyse. Tačiau galutinis rezultatas stulbinamai primena sovietinį daugkartinį raketų paleidimo įrenginį „BM-21 Grad“.
Pasak „DEVCOM AvMC“, naujasis modulis vadinamas DSFT (angl. Direct Support Fires Technology) ir vietoj įprastų šešių GMLRS sviedinių jame yra trisdešimt 120 mm raketų. Tai leidžia vienu smūgiu apšaudyti didelį plotą.
JAV pareigūnai pabrėžia žemą šio sprendimo kainą ir galimybę masiškai gaminti amuniciją.
Leidinys teikia, kad JAV iš esmės iš naujo sukūrė sovietinę 122 mm raketų sistemą „BM-21 Grad“, kuri dėl pigumo yra plačiai naudojama Ukrainoje, Rusijoje ir dar keliose dešimtyse šalių.
„Grad“ jau seniai vertinamas dėl gebėjimo nebrangiai ir efektyviai apšaudyti didelį plotą 20–40 km atstumu (priklausomai nuo amunicijos tipo).
Tai rodo pasaulinę tokių ginklų paklausą. DSFT gali būti montuojamas ant bet kurio suderinamo paleidimo įrenginio, įskaitant „M270“ ir „Mars II“.
Nors oficialios veikimo nuotolio specifikacijos nebuvo paskelbtos, ankstesni JAV kariuomenės reikalavimai numatė iki 30 raketų viename pakete su 18–25 mylių (30–40 km) nuotoliu — tai iš esmės atitinka šiuolaikinių „Grad“ šaudmenų savybes.
Vis dėlto šios kategorijos paleidimo įrenginiai šiandien vis dažniau tampa pagrindiniais bepiločių atakos taikiniais. Dėl to ant tokių sistemų jau pradėjo atsirasti įvairių formų priešdroniniai narvai ir apsauginės konstrukcijos.
Palyginti su sovietine konstrukcija, amerikietiškas DSFT pranašesnis moderniomis ugnies valdymo sistemomis, automatizacijos lygiu ir greitu pakartotiniu užtaisymu. Nors kai kurios modernizuotos „Grad“ versijos dabar taip pat turi panašių patobulinimų, jos vis dar nusileidžia HIMARS pajėgumams, rašo „Defense Express“.
karinė technikaraketų sistemaJAV
