Ketvirtadienio paryčiais Ukraina numušė Rusijos bombonešį

„Su-34“ buvo numuštas apie 4 val. vietos (ir Lietuvos) laiku fronto linijoje Zaporižios sektoriuje, pranešė karinės oro pajėgos. Pranešama, kad karo lėktuvas smūgio metu puolė Zaporižios miestą naudodamas valdomas bombas, praneša „Kyiv Independent“.
Rusijos „Su-34“ yra sovietinės eros dviejų variklių, dviejų vietų, visomis oro sąlygomis galintis skraidyti viršgarsinis vidutinio nuotolio naikintuvas-bombonešis. Jis pirmą kartą pakilo 1990 m., buvo skirtas Sovietų oro pajėgoms, o 2014 m. pradėjo tarnauti Rusijos oro pajėgose.
Sukurtas remiantis naikintuvu „Suchoi Su-27“ ir skirtas oro erdvės kontrolei, „Su-34“ turi platesnę, šarvuotą kabiną su dviem greta esančiomis sėdynėmis dviem pilotams. „Su-34“ buvo suprojektuotas pirmiausia taktiniam dislokavimui prieš antžeminius ir jūrinius taikinius (taktinis bombardavimas/ataka, įskaitant mažus ir mobilius taikinius) solo ir grupės misijoms dieną ir naktį, palankiomis ir nepalankiomis oro sąlygomis bei priešiškoje aplinkoje, kurioje naudojamos elektroninės kovos priemonės, taip pat oro žvalgybai.
Planuojama, kad „Su-34“ galiausiai pakeis taktinį bombonešį „Su-24“ ir tolimojo nuotolio bombonešį Tu-22M.
Rusijos oro atakos prieš Ukrainą smarkiai suintensyvėjo 2025 m. pavasarį ir vasarą, o šaltuoju metų laiku tikimasi, kad jos dar labiau sustiprės – nes bus atnaujintos atakos prieš Kijevo energetikos infrastruktūrą.
karo aviacijabombonešisnaikintuvas
Rodyti daugiau žymių