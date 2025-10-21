„Tele2“ rezultatai: daugiau pajamų ir sumokėtų mokesčių

Per pirmuosius 9 metų mėnesius bendrovė sumokėjo 59 mln. eurų mokesčių valstybei. Lyginant su praėjusių metų analogišku laikotarpiu įmonės sumokėti mokesčiai išaugo beveik 11 proc.
„Didžiuojamės šiuo skaičiumi – jis rodo, kad sugebame dirbti ir klientų, ir valstybės gerovei. Šiandien visi turime suremti pečius vardan Lietuvos“, – sakė „Tele2“ grupės viceprezidentas ir generalinis direktorius Baltijos šalims Petras Masiulis.
Per devynis praėjusius mėnesius toliau augo paslaugų vartojimas. Vien per trečiąjį šių metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, gyventojai ir verslas įmonės tinkle siuntė 16 proc. daugiau duomenų – daugiau kaip 148 tūkst. terabaitų (TB).
Bendrovės skaičiavimais, augo ir paslaugų vartojimas užsienyje. Įmonės klientų sunaudotų GB kiekis užsienyje per trečiąjį metų ketvirtį šoktelėjo 20 proc., palyginus su tokiu pat ketvirčiu pernai – persiųstų duomenų kiekis užsienyje siekė tris milijonus gigabaitų (GB).
Operatorius tęsia grupės pertvarką ir nuo pagrindinės įmonės atskiria mobiliojo ryšio bokštų infrastruktūrą Lietuvoje ir Baltijos šalyse. Šią infrastruktūrą nuo ateinančių metų valdys specializuota įmonė, jos partneriu tapo JAV registruota bendrovė „Global Communications Infrastructure“ (GCI).
Bendrovė tęsia investicijas į ryšio tinklą. Įmonės 5G ryšys, bendrovės turimais duomenimis, šiandien dengia per 77 proc. Lietuvos populiacijos, 4G ryšys dengia 99,99 proc. gyventojų ir praktiškai visą šalies teritoriją.
Nuo metų pradžios įsigaliojus naujai išankstinio mokėjimo kortelių registracijos tvarkai, bendras klientų skaičius sumažėjo 8,6 proc. Klientų su sutartimi skaičius augo 1,3 proc.