Patvirtino: Ukraina pradėjo derybas dėl naikintuvų su dar viena šalimi – kas tai per lėktuvai?

Kalbėdamas su žurnalistais, šalies prezidentas pareiškė, kad Ukraina veda lygiagrečias derybas su trimis šalimis – Švedija, Prancūzija ir Jungtinėmis Valstijomis – dėl savo taktinės aviacijos ateities.
„Vedu tris lygiagrečias derybas dėl lėktuvų – su švedais, prancūzais ir amerikiečiais“, – sakė V. Zelenskis, kaip citavo Ukrainos valstybinė naujienų agentūra „Ukrinform“.
Jis pakartojo, kad Ukraina daugiausia dėmesio skiria trims pagrindinėms platformoms, skirtoms modernizuoti savo oro pajėgas: JAV pagamintiems „F-16“, Švedijos „Gripen“ ir Prancūzijos „Rafale“.
Nors Prancūzija iki šiol yra įsipareigojusi perduoti „Mirage 2000“ naikintuvus, „Rafale“ tiekimas dar nėra patvirtintas. 2024 m. spalį „Le Monde“ pranešė, kad Eliziejaus rūmų pareigūnai kartą iškėlė galimybę perduoti „Rafale“ naikintuvus iš Prancūzijos oro ir kosmoso pajėgų Ukrainai. Tačiau šį pasiūlymą blokavo Prancūzijos gynybos ministras.
„Rafale“, pagamintas „Dassault Aviation“, yra pažangiausias Prancūzijos daugiafunkcinis naikintuvas. Šiuo metu nėra oficialaus leidimo juos perduoti Ukrainai, o Prancūzijos ginkluotosios pajėgos tvirtina, kad jų pačių parkas tebėra prioritetas. Tuo tarpu „Mirage 2000“ – ketvirtos kartos naikintuvas su oras-oras ir ribotomis oro-žemė galimybėmis – yra tapęs dabartinės Prancūzijos paramos centru.
V. Zelenskis patvirtino, kad tikimasi naujos partijos „Mirage 2000“ naikintuvų ir papildomų oro gynybos raketų. Savo vaizdo kreipimesi jis pridūrė, kad tiek Prancūzija, tiek Jungtinė Karalystė toliau remia Ukrainą naujais kariniais paketais.
„Priimtas sprendimas dėl papildomų „Mirage“ naikintuvų Ukrainai ir oro gynybos raketų, – sakė V. Zelenskis. – Didžioji Britanija taip pat toliau mums padės oro gynybos srityje, įskaitant raketas ir dronų perėmėjų gamybą.“
Naujausias pažadas dėl „Mirage 2000“ naikintuvų papildė vis ilgėjantį naikintuvų tiekimo sąrašą, kurio tikslas – stiprinti Ukrainos ilgalaikį gynybos pajėgumą. Pasak Ukrainos pareigūnų, Kyjivas „Mirage“ naikintuvus laiko laikinu sprendimu – kol laukia didesnio skaičiaus „F-16“ ir galbūt kitų Vakarų platformų.
Ukrainos karinės oro pajėgos patiria didelius pokyčius, atsisakydamos sovietinių laikų lėktuvų – tokių kaip „MiG-29“ ir „Su-27“ – kurie dėl ribotų atsarginių dalių ir senstančių sistemų toliau eksploatuojami vis sudėtingesnėmis techninės priežiūros sąlygomis, rašo „Defence Blog“.
Apie „Dassault Rafale“
„Dassault Rafale“ yra prancūziškas dviejų variklių, kanardinio delta sparno, daugiafunkcinis naikintuvas, suprojektuotas ir pagamintas „Dassault Aviation“. Jo charakteristikos yra panašios į „Typhoon“ ir „Gripen“ charakteristikas, ir jis yra vienas iš pagrindinių „Eurofighter Typhoon“ konkurentų eksporto rinkoje.
„Rafale“ maksimalus greitis yra 1,8 Macho (1900 kilometrų per valandą), jis pasižymi „nematomumo“ savybėmis, nors jo negalima apibūdinti kaip „nematomo“ lėktuvo.
Egzituoja vienvietės ir dvivietės „Rafale“ versijos, taip pat „Rafale M“ – Prancūzijos laivyno naudojama versija, skirta naudoti lėktuvnešiuose.
Tradiciškai šis lėktuvas naudoja „MICA BVR“ oras-oras raketas ir „Hammer“ bei „Exocet“ „oras-žemė“ raketas.
„Rafale“ skirtas vykdyti oro erdvės kontrolės, užkardymo, oro žvalgybos, antžeminės paramos, giluminio smūgio, priešlaivinių smūgių ir branduolinio atgrasymo misijas. „Dassault“ jį vadina universaliu lėktuvu.
„Rafale“ laikomas vienu iš pažangiausių ir galingiausių karinių lėktuvų pasaulyje – ir vienu iš sėkmingiausių tarptautiniu mastu. Jis buvo naudojamas kovose Afganistane, Libijoje, Malyje, Irake, Sirijoje ir Indijoje prie sienos su Pakistanu.
