„Geriausias naikintuvas pasaulyje“: kas žinoma apie „Gripen“ E seriją, kurią nori įsigyti Ukraina

Ukrainos prezidentas pareiškė, kad susitarimas atveria kelią Ukrainai įsigyti rimtą karinių lėktuvų parką. Jis pavadino „Gripen“ „galingomis aviacijos platformomis, leidžiančiomis atlikti platų užduočių spektrą“. V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad „Gripen“ yra lengvai prižiūrimi ir gali naudoti trumpus kilimo ir tūpimo takus. U. Kristerssonas lėktuvą pavadino jį geriausiu naikintuvu pasaulyje.
Pirmoji „Gripen“ versija pasirodė devintojo dešimtmečio pabaigoje, o E serijos modelis į Švedijos karinių oro pajėgų ginkluotę buvo priimtas tik šį mėnesį. Portalas „Defense Express“ pažymėjo, kad pati Švedija šiuo metu planuoja užsakyti savo karinėms oro pajėgoms tik 60 naujų „Gripen E“.
Portalas „The War Zone“ pažymėjo, kad „Gripen“ E serija tapo „tokiu reikšmingu žingsniu į priekį“ palyginti su ankstesniais modeliais, kad gamintojas „Saab“ net svarstė galimybę suteikti jam kitą pavadinimą.
Naikintuvas „JAS 39 Gripen E“ yra daugiafunkcinis kovinis lėktuvas, skirtas žvalgybai, oras-oras ir oro-žemė misijoms vykdyti. 2025 m. gegužę jis tapo pirmuoju naikintuvu, pilotuojamu dirbtiniu intelektu.
Pagrindinės „JAS 39 Gripen E“ charakteristikos:
- Gamintojas: „Saab“, Švedija
- Eksploatacijos pradžia: 2025 m.
- Svoris: 8 t
- Pakilimo svoris: 16,5 t
- Ilgis: 15,2 m
- Sparnų ilgis: 8,6 m
- Aukštis: 4,5 m
- Pasirengimo koviniam skrydžiui laikas: iki 20 min.
- Maksimalus greitis: 2 machai
- Skrydžio aukštis: 16 km
- Skrydžio nuotolis: 4000 km
- Įgula: 1
- Kaina: 138,3 mln. JAV dol.
Lėktuvas turi informacijos perdavimo sistemą „Link16“ ir optimizuotą žmogaus ir mašinos sąsają (HMI). Integruojamas su daugybe ginklų, navigacijos ir žvalgybos modulių – todėl vienos misijos metu galima vykdyti kombinuotas gynybines ir puolamąsias operacijas.
Gali gabenti septynias didelio tikslumo raketas „Meteor“ ir dvi raketas „IRIS-T“.
Patobulinta elektroninė kovos sistema slopina priešo radarus, gali būti naudojamas puolamose misijose elektroninėms taikiniams pulti. Dirbtinis intelektas supaprastina piloto darbą ir padeda priimti taktinius sprendimus.
Naikintuvas gali pakilti ir nusileisti nuo įprastų 16×800 m kelių.
Egzistuoja ir dvivietė modifikacija su ilgesniu korpusu (15,9 m) „Gripen F“.
Parengta pagal nv.ua
karo aviacijanaikintuvasnaikintuvai
