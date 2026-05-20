Bėgti į slėptuvę ar įdėmiai laukti: ką reiškia raudonas, geltonas ir baltas pavojaus lygiai

Kaip informavo Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamento Visuomenės informavimo skyrius, oro pavojaus perspėjimai yra trys:
- Tikėtinas oro pavojus (geltona) – pavojų galinčių kelti objektų Lietuvos teritorijoje dar nėra. Gyventojai kviečiami išlikti ramūs, nusimatyti saugią vietą, o pastebėję skrendantį arba nukritusį įtartiną objektą, turėtų skambinti 112.
- Oro pavojus (raudona) reiškia, kad taikos metu neatpažintas objektas skrenda Lietuvos oro erdvėje arba yra didelė tikimybė, kad įskris į Lietuvos oro erdvę ir gali kelti grėsmę šalies teritorijoje. Gyventojai nedelsdami turėtų vykdyti perspėjimo pranešimo nurodymus: skubėti į artimiausią priedangą, jos nesant – slėptis saugioje patalpoje laikantis dviejų sienų taisyklės, pasirūpinti artimaisiais, sekti Lietuvos visuomeninio transliuotojo LRT informaciją ir LT72.lt.
- Oro pavojaus nėra (balta), reiškia, kad gyventojai gali palikti priedangas ir saugias vietas, bet skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
„Svarbu, žinoti, kad apie kiekvieną perspėjimą, gyventojai informuojami atskiru pranešimu. Jei gavote perspėjimą, kad oro pavojus tikėtinas, pradėkite dairytis artimiausios priedangos, išlikite budrūs ir sekite informaciją iki kol oro pavojus bus atšauktas“, – informuoja KAM.
Ką daryti gavus perspėjimą apie oro pavojų:
- Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
- Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.
- Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite; nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.
- Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.
- Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.
- Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus. Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.
- Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.
- Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.