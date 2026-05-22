VRM ministras: dėl fiksuotų programėlės „LT72“ sutrikimų bus suburta darbo grupė

„Pačios „LT72“ programėlės veikimas ir vakarykštė situacija buvo susieta su perkėlimu iš vieno serverio, labai daug techninių dalykų (…). Šiandien buvo priimti sprendimai dėl programėlės pranešimų siuntimo sustabdymo, kad nebūtų dubliavimųsi ir kažkokių papildomų netikslumų, kol nebus išspręsta (problema – ELTA)“, – penktadienį žurnalistams sakė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) vadovas.
„Jau šiandien oficialiu mano įsakymu bus sukurta darbo grupė, kitą savaitę (…) turi atsirasti priemonių planas, kad taip daugiau neatsitiktų. Turime sprendimų, matome tam tikrų (tobulintinų – ELTA) vietų“, – kalbėjo V. Kondratovičius.
Ragina politikus susilaikyti nuo komunikacijos socialiniuose tinkluose
Tiesa, ministro teigimu, neaiškumų gyventojams kilo ne tik dėl informavimo programėlės veiklos sutrikimų, bet ir dėl aktyvios politikų komunikacijos apie esamą situaciją socialinių tinklų paskyrose. Tai, anot V. Kondratovičiaus, įneša papildomos sumaišties, kai yra platinamos skirtingos žinutės – taip priešiškoms valstybėms esą sukuriamas pagrindas imtis dezinformacinės atakos prieš Lietuvą.
„Politikų komunikacija socialiniuose tinkluose – ELTA), manyčiau, įneša tokios sumaišties ir galbūt duoda priešui galimybę spekuliuoti ir daryti dezinformacinę įtaką, spaudimą mūsų gyventojams (…), galbūt formuoti neigiamą aplinką kitose šalyse (…). Suprantu norą (dalintis informacija – ELTA), bet, (svarbu suprasti – ELTA), kiek tas politikų poelgis gali paveikti apskritai visą situaciją“, – pažymėjo jis.
ELTA primena, kad mobilioji programėlė „LT72“ buvo pristatyta pernai kovą. Ji skirta pasirengimui ekstremalioms situacijoms. Šioje aplikacijoje pateikiami kaip reikėtų elgtis oro pavojaus, karo grėsmės, branduolinės avarijos, stichinių nelaimių ir kitais atvejais. Programėlėje patiekiami žemėlapiai su artimiausiomis priedangomis, kolektyvinės apsaugos statiniais, perspėjimo sirenomis.
Tiesa, šią savaitę dvi dienas iš eilės skirtingose apskrityse skelbus oro pavojų, fiksuoti programėlės sutrikimai. Nustatyta, kad programėlei „LT72“ buvo numatyti per maži virtualių išteklių resursai. Be to, pasak VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjo Mindaugo Bajarūno, identifikuoti ir kiti programėlės trūkumai. Kol jie bus pašalinti, pranešimai apie galimą pavojų gyventojams bus siunčiami trumposiomis žinutėmis.
Mobilioji programėlė „LT72“ turi 200 tūkst. vartotojų.