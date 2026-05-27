Nuspręsta pirkti 936 suomių gamintojo šarvuočius „Patria“

„Kalbame apie labai svarbų nacionalinės divizijos kūrimo elementą – (…) pagal mūsų Valstybės gynimo tarybos nutarimą įsigysime 936 šarvuočius „Patria“, kuriuos gamina Suomijos gamintojas, iki 2030 metų numatyta įsigyti 300 vienetų šių šarvuočių“, – trečiadienį po Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio žurnalistams sakė prezidentas.
G. Nausėdos teigimu, vienas iš pirkimo reikalavimų Suomijos gamintojui – šių šarvuočių gamybą vykdyti ir Lietuvoje, taip šalį integruojant į gamybos grandinę.
Prezidentas pažymėjo, kad šarvuočių įsigijimui nereikės papildomo finansavimo ar jį mažinti kitoms krašto apsaugos sritims, pavyzdžiui, oro gynybai.
„Tai niekaip nekoreliuoja su mūsų prioritetu stiprinti oro gynybą, tie pinigai, kurie buvo numatyti, ir bus skirti šių šarvuočių įsigijimui, papildomų pinigų šiam tikslui nėra prašoma, nėra numatyta“, – teigė šalies vadovas.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sakė, kad šis pirkimas bus vykdomas lygiagrečiai su oro gynybos pajėgumų stiprinimu.
„Nutarta nepamiršti divizijos vystymo, (…) negalime leisti sau lygiagrečiai (su oro gynyba – ELTA) nevystyti sausumos pajėgumų“, – žurnalistams sakė jis.
Šiemet gynybai valstybės biudžete skirta 5,38 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 4,79 mlrd. eurų.
Šis finansavimas skirtas nacionalinę diviziją šalyje siekiant išvystyti iki 2030 metų, taip pat priimti Vokietijos brigadą, dėl kurios dislokavimo 2022 m. įsipareigojo Berlynas.
