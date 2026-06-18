Naujas „Facebook“ planas gali paliesti milijonus: už ką mokės socialinių tinklų vartotojai?

Už papildomą mokestį – daugiau funkcijų
Naujieji „Meta“ planai vartotojams žada įvairias papildomas galimybes – nuo profilio personalizavimo ir išskirtinių reakcijų iki detalesnių „Stories“ įžvalgų, platesnių auditorijos valdymo įrankių bei didesnių dirbtinio intelekto pajėgumų. Vis dėlto ne kiekvienam vartotojui jos sukurs apčiuopiamą vertę.
„Mokamos funkcijos gali būti naudingos tiems, kurie socialinius tinklus naudoja ne tik laisvalaikiui, bet ir darbui – turinio kūrėjams, smulkiems verslams ar žmonėms, aktyviai kuriantiems savo auditoriją. Tačiau daugumai vartotojų verta sustoti ir pagalvoti, ar papildomos galimybės iš tiesų išspręs konkretų poreikį. Vien tai, kad funkcija yra nauja ar išskirtinė, dar nereiškia, kad ji suteiks realios vertės kasdienybėje“, – sako A. Lukošius.
Mokama prenumerata nebūtinai reiškia geresnę patirtį
Pasak inovacijų eksperto, socialinių tinklų platformos nuolat ieško būdų, kaip padidinti vartotojų įsitraukimą ir paskatinti dažnesnį naudojimąsi programėlėmis.
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„Papildomos funkcijos gali atrodyti patraukliai, tačiau svarbu įsivertinti ir kitą pusę – ar jos padės efektyviau naudotis platforma, ar tiesiog paskatins ją tikrinti dar dažniau. Todėl prieš prenumeruojant verta užduoti sau kelis paprastus klausimus – ar papildomos funkcijos iš tiesų padės efektyviau naudotis platforma? Ar jos reikalingos kasdienėje veikloje? O gal tai tik dar viena paskata telefone praleisti daugiau laiko? Kartais didžiausia vertė slypi ne naujose galimybėse, o gebėjime sąmoningai valdyti savo laiką ir dėmesį“, – teigia A. Lukošius.
Pastaraisiais metais mokamos socialinių tinklų funkcijos iš nišinio sprendimo tapo vis ryškesne platformų strategijos dalimi. Pavyzdžiui, 2026 m. pradžioje „Snapchat+“ prenumeratorių skaičius viršijo 25 mln., o „Snap“ tiesioginės pajamos pasiekė 1 mlrd. JAV dolerių metinį augimo tempą. Tai rodo, kad dalis vartotojų jau yra pasirengę mokėti už papildomas galimybes, tačiau kartu didėja ir rizika užsisakyti prenumeratas ne dėl realios naudos, o dėl išskirtinumo ar naujumo įspūdžio.
Svarbu stebėti ne tik išlaidas, bet ir savo įpročius
A. Lukošius atkreipia dėmesį, kad prenumeratų skaičius šiandien sparčiai auga įvairiose srityse, todėl socialinių tinklų prenumeratos tampa dar viena eilute mėnesio išlaidų sąraše. Tarptautiniai duomenys rodo, kad vartotojai jau ima aktyviau peržiūrėti savo mokamas paslaugas – „Barclays“ apžvalgoje, remiantis „Financial Times“ tyrimu, nurodoma, kad 37 proc. JAV ir Jungtinės Karalystės vartotojų per pastaruosius šešis mėnesius atsisakė bent vienos prenumeratos.
Anot jo, technologijos pačios savaime nėra nei geros, nei blogos – viską lemia tai, kaip jas naudojame.
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