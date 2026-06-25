Keliaujate į užsienį ir bijote įjungti mobiliuosius duomenis? Ekspertas paaiškino, kaip nepermokėti

„Dažniausia klaida – manyti, kad visose Europos ar populiariose atostogų kryptyse galioja tos pačios mobiliojo interneto sąlygos. Pavyzdžiui, esame įpratę, kad Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalyse galime „naršyti kaip namuose“, bet svarbu nepamiršti, kad už šios zonos ribų įkainiai gali skirtis, tačiau tam operatoriai taip pat turi sprendimų“, – sako „Tele2“ produkto vadovas Arnis Brasiūnas.
Kaip nenaršyti „netyčia“?
Pasak eksperto, prieš kelionę verta atlikti kelis paprastus veiksmus: pasitikrinti konkrečios šalies tarifus, įsivertinti savo plano sąlygas, o vykstant už ES / EEE ribų – apsvarstyti duomenų paketą. Taip pat pravartu išjungti automatinius programėlių atnaujinimus per mobiliuosius duomenis, apriboti foninį duomenų naudojimą programėlėms, kurių kelionėje nereikės, ir iš anksto į telefoną parsisiųsti svarbiausią informaciją – žemėlapius, bilietus, viešbučio adresą ar draudimo dokumentus.
Atvykus į užsienio šalį nereikėtų ignoruoti ir operatoriaus SMS žinučių – jose pateikiama aktuali informacija apie tarptinklinio ryšio sąlygas. Norint iš anksto įsivertinti galimas išlaidas, informaciją apie konkrečioje šalyje siūlomus interneto paketus, jų kainas ir galiojimo terminus galima pasitikrinti ir „Mano Tele2“ savitarnos programėlėje.
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„Mobilieji duomenys kelionėje neturėtų kelti baimės – svarbiausia juos naudoti sąmoningai. Jei žmogus žino, kokios sąlygos galioja konkrečioje šalyje, turi tinkamą duomenų paketą ir pasirūpina kredito limitu, telefonas tampa ne rizika, o pagalbininku. Įvertinus tai, kad užsienio duomenų paketai tampa vis prieinamesni, daugeliu atvejų tai gali būti ir saugesnis, ir patogesnis pasirinkimas nei nuolatinė viešo „Wi-Fi“ paieška“, – apibendrina A. Brasiūnas.
ES ir EEE šalyse – daugiau aiškumo
Keliaujant po Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės šalis, mobiliojo ryšio naudojimas yra paprastesnis – galioja „naršyk kaip namie“ principas, todėl naršymui naudojami mokėjimo plane suteikiami gigabaitai. Vis dėlto prieš kelionę verta pasitikrinti, kiek duomenų galima naudoti ES / EEE zonoje, nes skirtingi planai gali turėti skirtingą duomenų kiekį.
„Keliaujant ES ir EEE šalyse svarbiausia žinoti, kiek duomenų turite pagal savo planą. Tai ypač aktualu tiems, kurie daug naudojasi navigacija, socialiniais tinklais ar vaizdo turiniu – duomenys gali išnykti greičiau nei atrodo“, – pažymi A. Brasiūnas.
Už ES ribų – tikrinti konkrečią šalį
Daugiau dėmesio reikėtų skirti kelionėms už ES / EEE ribų. Į šią kategoriją patenka ne tik tolimos egzotinės kryptys, bet ir dalis lietuvių dažnai lankomų šalių, pavyzdžiui, Turkija, Egiptas, Jungtinė Karalystė, Šveicarija, Juodkalnija ar Jungtiniai Arabų Emyratai.
„Čia svarbiausia atsiminti, kad visada pigiau pirkti siūlomus duomenų paketus. Pastaraisiais metais interneto paketai užsienyje tampa vis labiau prieinami , todėl keliautojams nebereikia ieškoti vietinės SIM kortelės ar kiekviename žingsnyje jungtis prie viešo „Wi-Fi“. Užsisakius keliautojui reikalingo dydžio duomenų paketą galima patogiai naudotis įprasta SIM kortele ir geriau kontroliuoti išlaidas“, – sako A. Brasiūnas.
„Tele2“ nuolat peržiūri ir mažina tarptinklinio ryšio duomenų paketų kainas ne ES šalyse, kad jos kuo geriau atitiktų šiuolaikinių keliautojų poreikius. Kainos sumažintos jau daugiau nei 70 šalių pasaulyje, o sąrašą papildė dar 39 populiarios kelionių kryptys.
Viešas „Wi-Fi“ ne visada saugiausias
Tolimesnėse ar egzotiškose šalyse dažnas keliautojas linkęs taupyti ir naudotis tik viešu „Wi-Fi“. Vis dėlto nepažįstamose vietose, oro uostuose, kavinėse ar viešbučiuose prie atvirų tinklų reikėtų jungtis atsargiai, ypač jei planuojama naudotis el. bankininkyste, jungtis prie darbinių paskyrų ar vesti slaptažodžius.
„Jei reikia patikrinti žemėlapį ar perskaityti naujienas, viešas „Wi-Fi“ gali atrodyti patogus. Tačiau jautriems veiksmams – prisijungimams, mokėjimams, dokumentų ar darbinių paskyrų tvarkymui – saugiau naudoti mobilųjį internetą. Ypač keliaujant po nepažįstamas vietas, kur sunku įvertinti, kas valdo konkretų tinklą“, – teigia Arnis Brasiūnas.
Kredito limitas – detalė, kurią verta pasitikrinti Prieš kelionę taip pat svarbu peržiūrėti kredito limitą. Jei užsienyje prireiks užsisakyti papildomų paslaugų arba skambinti pagal tai šaliai galiojančius tarptinklinio ryšio tarifus, visos papildomos išlaidos pliusuojasi prie turimos sąskaitos, todėl turimo kredito limito gali nepakakti. Jį pasiekus paslaugų naudojimas gali būti apribotas. Tai gali apsaugoti nuo neplanuotų išlaidų, bet kartu reiškia, kad per mažas limitas kelionėje gali palikti be ryšio.
„Kredito limitas kelionėje veikia kaip papildomas saugiklis, tačiau svarbu įsitikinti, kad jis atitinka kelionės poreikius. Prieš išvykstant verta prisijungti prie savitarnos, peržiūrėti limitą ir, jei reikia, jį laikinai padidinti“, – sako A. Brasiūnas.